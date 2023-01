L’appétit de destruction d’Elon Musk

Pour entendre plus d’histoires audio de publications comme le New York Times, télécharger Audm pour iPhone ou Android.

Au début, le logiciel avait la fâcheuse habitude de heurter les voitures de police. Personne ne savait pourquoi, même si les ingénieurs de Tesla avaient de bonnes suppositions : les objets stationnaires et les lumières clignotantes semblaient tromper l’IA. La voiture roulait normalement, l’ordinateur était bien en contrôle, et tout à coup, elle virait à droite ou à gauche et – briser — au moins 10 fois en un peu plus de trois ans.

Pour une entreprise qui dépendait d’un sentiment d’optimisme illimité parmi les investisseurs pour maintenir son cours de bourse élevé – Tesla valait à un moment donné plus que Toyota, Honda, Volkswagen, Mercedes, BMW, Ford et General Motors réunis – ces accidents peuvent sembler être un problème. Mais pour Elon Musk, directeur général de Tesla, ils représentaient une opportunité. Chaque collision a généré des données, et avec suffisamment de données, l’entreprise pourrait accélérer le développement de la première voiture véritablement autonome au monde. Il croyait si fort à cette vision qu’elle l’a amené à faire des prédictions folles : “Je suppose qu’il est sûr pour quelqu’un de s’endormir et de se réveiller à destination : probablement vers la fin de l’année prochaine”. Musk a déclaré en 2019. « Je dirais que j’en suis certain. Ce n’est pas un point d’interrogation. »

L’avenir de Tesla peut reposer sur la question de savoir si les conducteurs savaient qu’ils étaient engagés dans cette expérience de collecte de données et, dans l’affirmative, si leur appétit pour le risque correspondait à celui de Musk. Je voulais entendre les victimes de certains des accidents les plus mineurs, mais elles avaient tendance à se répartir en deux catégories, dont aucune ne les prédisposait à parler : elles aimaient Tesla et Musk et ne voulaient rien dire de négatif à la presse. , ou ils poursuivaient la société et gardaient le silence sur les conseils d’un avocat. (Umair Ali, dont la Tesla s’est dirigée vers une barrière d’autoroute en 2017, avait une excuse différente : “Inscrivez-moi comme interview refusée parce que je ne veux pas énerver l’homme le plus riche du monde.”)

Puis j’ai trouvé Dave Key. Le 29 mai 2018, la Tesla Model S 2015 de Key le ramenait chez le dentiste en mode pilote automatique. C’était un itinéraire que Key avait suivi d’innombrables fois auparavant : une autoroute à deux voies menant aux collines au-dessus de Laguna Beach, en Californie. Mais lors de ce voyage, alors que Key était distrait, la voiture a dérivé hors de sa voie et a percuté l’arrière. d’un VUS de police garé, faisant tourner la voiture et poussant le VUS sur le trottoir. Personne n’a été blessé.