Crédits images : Nous sommes / Getty Images

Il y a plus de 500 ans, Léonard de Vinci devenait fasciné par sa dissection anatomique de l’utérus d’une femme enceinte décédée et qui avait l’intention de découvrir les secrets de la conception et des complications de la grossesse. Mais Léonard de Vinci était perplexe. Étonnamment, en 2023, il reste encore beaucoup à découvrir, car la santé des femmes reste l’un des domaines d’investissement et d’étude les plus sous-financés, les moins étudiés et les moins bien desservis.

C’est une opportunité avec un public massif – potentiellement chaque famille – qui, en raison d’un sous-investissement historique, a une très faible concurrence. Le marché est sur le point de percer grâce à l’essor de la génomique et de l’IA pour répondre à des besoins extrêmement non satisfaits. Il est désormais temps d’investir et d’innover.

Alors que les femmes partagent de plus en plus leurs expériences, leurs histoires montrent à quel point l’Amérique laisse tomber les mères et amplifient l’urgence pour nous d’agir et d’innover pour faire des percées dans la santé des femmes et de la grossesse. Données récentes du CDC montre que les taux de mortalité maternelle aux États-Unis ont augmenté de 40 %, ce qui signifie la grossesse est plus dangereuse maintenant qu’elle ne l’était pour nos mères.

La crise de la santé maternelle est encore plus dévastatrice pour les femmes noires, qui sont 2,5 fois plus susceptibles de mourir de complications liées à la grossesse que les femmes blanches. Et 80 % des décès liés à la grossesse sont évitables, soulignant comment nous, en tant que société, devons faire davantage pour faire de la grossesse et de l’accouchement une expérience digne et sûre pour tous. Je crois qu’en tant qu’entrepreneurs, fondateurs, technologues et bien plus encore, nous devons prendre les devants dans ce domaine.

Nous sommes entrés dans l’âge d’or de la médecine : du développement ultra-rapide des vaccins à ARNm contre la COVID-19 qui ont sauvé des millions de vies aux progrès incroyables des interventions d’immunothérapie ciblant les formes métastatiques de cancer, en passant par l’avènement de l’IA et de l’apprentissage automatique pour accélérer la mise au point de médicaments. développement dans l’ensemble du spectre des soins de santé, c’est une période passionnante pour travailler en médecine, étant donné le rythme des percées auxquelles nous assistons chaque jour. Comparé à des domaines très fréquentés comme l’oncologie et d’autres domaines de la biotechnologie, seule une poignée d’acteurs s’efforcent de défendre les grandes opportunités en matière de santé maternelle et de devenir véritablement le leader dans ce domaine.

La santé des femmes reste l’un des domaines d’investissement et d’étude les plus sous-financés, sous-étudiés et mal desservis.

Il est clair que la santé maternelle a été laissée à la traîne parmi les progrès de la médecine. C’est troublant, car la santé des femmes est la santé de la famille. Les femmes qui connaissent des complications de grossesse sont confrontées à un risque accru de maladie cardiaque, accident vasculaire cérébral, problèmes de santé mentale et mort prématuréeet les enfants nés prématurément sont à risque accru pour de nombreux défis tout au long de leur vie. Cet impact disproportionné sur les familles signifie que la santé des femmes devrait concerner chacun d’entre nous, et pas seulement les mères. Cela peut et doit changer. La santé maternelle est la santé de la famille.

La santé des femmes doit être la nouvelle frontière en matière d’investissement technologique

Comprendre et croire que la santé des femmes est la santé de la famille est une première étape importante pour initier une nouvelle vague d’investissement et d’attention aux entreprises axées sur l’amélioration des résultats en matière de santé des femmes. Cela souligne une fois de plus l’énorme besoin et opportunité — le marché est vaste, avec près de 4 millions de bébés nés chaque année aux États-Unis. Avec une grossesse saine et sans complications, les enfants sont mieux équipés pour obtenir de bons résultats en matière de santé tout au long de leur vie, créant des effets d’entraînement positifs sur la santé des enfants. leurs familles et leurs futures familles pour les générations à venir.

Une autre étape importante pour attirer l’attention et les investissements sur la santé des femmes consiste à augmenter le nombre de femmes occupant des postes de haut rang dans les domaines de la technologie, du capital-risque, des institutions gouvernementales, etc. En termes simples, nous avons besoin de plus de femmes occupant des postes à fort impact. Parmi les investisseurs en capital-risque, les femmes ne représentent que 9 % de tous les investisseurs en capital-risque aux États-Unis. ne détiennent que 25 % des sièges au Sénat américain et 28% des sièges à la Chambre des représentants des États-Unis. Et seules 37 femmes siégeant actuellement au Congrès sont mères d’enfants de moins de 18 ans.

Je suis heureux d’annoncer que les femmes représentent environ les deux tiers de notre équipe de direction chez Mirvie.

En plus d’ajouter davantage de femmes investisseurs, élues, fondatrices et PDG, nous avons besoin d’hommes à ces postes pour défendre la santé maternelle. Il est ahurissant que nous ayons régressé au XXIe siècle. Inverser les tendances de la mortalité et de la morbidité maternelles est l’un des plus grands défis sociétaux auxquels nous sommes confrontés. Nous devons élargir le soutien et garantir que les hommes et les femmes contribuent aux changements nécessaires pour créer un avenir plus sain pour nos familles.

Bien qu’il y ait beaucoup de pessimisme autour de l’état actuel de la santé maternelle, il est important de reconnaître la promesse et l’espoir de percées à l’horizon. Du prédiction des complications de la grossesse, traitements ciblés en cas de complicationset un effort concerté pour accroître l’accès aux doulas et d’autres prestataires de soins pour améliorer les résultats, nous sommes sur le point de faire progresser la santé des femmes grâce à des investissements, une attention et des opportunités accrus.

Dans le monde de la technologie et du capital-risque, nous avons l’immense privilège de pouvoir fournir les ressources nécessaires pour financer des entreprises qui changent la vie, voire l’améliorent, et qui font progresser la santé des femmes. Il est maintenant temps de leur accorder l’attention et l’investissement qu’elles méritent pour garantir que nous créons un monde où chaque grossesse est aussi sûre et saine que possible.