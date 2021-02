L’appel triple-0 d’une femme souffrant de troubles mentaux quelques instants après avoir coupé la tête de sa propre mère

L’appel inquiétant triple-0 qu’une femme a lancé quelques instants après avoir vicieusement décapité sa propre mère a été joué devant un tribunal alors que sa sœur dit qu’elle ne lui pardonnera jamais.

Jessica Camilleri, 27 ans, a été reconnue coupable d’homicide involontaire coupable après avoir infligé plus de 100 coups de couteau à sa mère Rita, 57 ans, après une dispute dans la cuisine de leur maison de St Clair dans l’ouest de Sydney en juillet 2019.

Sur l’audio inquiétant des fichiers de la police, Camilleri peut être entendue apaisante expliquant au répartiteur qu’elle « pense l’avoir tuée » après avoir décrit une dispute entre les deux.

« J’ai juste continué à la poignarder, à la poignarder et à la poignarder. Et j’ai enlevé sa tête. J’ai couru chez mon voisin et j’avais la tête de ma mère entre les mains. Je lui ai coupé la tête, dit-elle.

Sa sœur Kristi Torrisi a déclaré mercredi à la Cour suprême de la Nouvelle-Galles du Sud que sa mère lui avait été enlevée par les « mains égoïstes de ma propre sœur » qui avait reçu une aide sans fin qu’elle avait refusée.

« Ma mère m’a été enlevée … elle a été tuée et massacrée comme si elle n’était rien – tout cela à cause d’un accès de rage », a déclaré Mme Torrisi aux journalistes réunis devant le tribunal.

Jessica Camilleri, 25 ans (photo), a été accusée de meurtre après avoir prétendument décapité sa mère Rita Camilleri, 57 ans. Elle a été déclarée non coupable en raison de sa grave maladie mentale.

Mme Camilleri (photo) gardait le fils de quatre ans de son autre fille au moment de sa mort

« Je ne peux jamais pardonner ni oublier une seule chose à propos de cette soirée, elle était consciente de l’aide (que nous lui avions apportée), tout ce qu’elle a continué à refuser parce qu’elle préférait l’attention … c’était ses propres choix en refusant l’aide qui l’a conduite ici.

Sa famille était bien consciente de l’aide dont avait besoin Camilleri – qui a depuis été diagnostiquée avec un certain nombre de troubles mentaux – mais elle a toujours refusé leur soutien, a déclaré sa sœur.

« Elle préférait plutôt l’attention que son comportement attirait », a-t-elle déclaré.

« Je pense que ma famille a maintenant été accusée de ne pas l’aider, mais tout ce que nous avons fait, c’est essayer.

Mme Torrisi a déclaré qu’elle souffrait d’une anxiété sociale extrême à propos du meurtre de sa mère et des ragots associés autour de sa nature horrible.

La nuit de l’attaque au couteau grizzly, Camilleri a appelé un voisin et leur a demandé d’appeler Triple Zero.

Lorsque la police et l’ambulance sont arrivées sur les lieux sanglants, elle a affirmé que c’était de la légitime défense et que sa mère l’avait d’abord attaquée avec un couteau.

La sœur de la victime, Mary Hill, a également parlé de « l’épée à double tranchant » du deuil de son bébé, mais aussi de ses émotions mitigées envers sa nièce et son agresseur.

Sa fille Jessica, 25 ans (photo), aurait porté sa tête sur la route avant de la laisser dans la cour avant d’un voisin. Elle avait été accusée de meurtre mais un jury a jugé qu’elle n’était pas coupable

Elle a raconté avoir sauvé sa sœur de la noyade dans le barrage d’un voisin quand ils étaient enfants.

«Mais aussi dur que j’ai essayé, je n’ai pas pu la sauver de Jess.

«L’amour inconditionnel de Rita pour sa fille était remarquable.

«Elle était aveugle et ne pouvait pas voir ce que je pouvais voir.

En plus de souffrir d’une déficience intellectuelle qui la rendait « enfantine, naïve et narcissique », Camilleri était également autiste et diagnostiquée avec un trouble explosif intermittent.

La condition est un trouble du comportement caractérisé par des explosions explosives de rage et de violence.

Camilleri était également obsédé par les films d’horreur violents et avait une obsession pour trois chiffres particuliers.

La police médico-légale photographiée sur les lieux du domicile de Rita Camilleri à St Clair en juillet 2019

Mme Hill a déclaré que sa famille avait été abandonnée à de nombreuses reprises par les services de santé mentale.

« Cela est arrivé à notre famille même si Rita a fait de son mieux. Elle a demandé de l’aide », a-t-elle dit.

Camilleri a déclaré à un psychiatre qu’elle avait « vu rouge » lorsque sa mère avait menacé d’appeler les services d’urgence pour la placer dans un établissement psychiatrique et qu’elle était en colère lorsqu’elle a commencé à traîner sa mère par les cheveux dans un couloir jusqu’à la cuisine de leur St Clair. domicile.

Elle a utilisé sept couteaux, dont certains qu’elle a cassés pour infliger plus de 100 blessures à la tête de sa mère, et 100 autres blessures défensives ont été trouvées sur son corps.

Plus tard diagnostiqué avec un trouble obsessionnel compulsif parmi d’autres conditions, Camilleri avait une obsession du film d’horreur qui a en partie inspiré l’attaque horrible, a appris le tribunal.

Alors qu’elle était trempée de sang, elle a demandé à la police sur les lieux si les médecins pouvaient faire des « miracles » et « recoudre sa tête? »

Elle doit être condamnée en mars.

Jessica, 25 ans, aurait porté sa tête sur la route avant de la laisser dans la cour avant d’un voisin

La famille de Jessica a eu du mal à faire face à ses graves problèmes de santé mentale, notamment le trouble bipolaire, la paranoïa sévère et l’anxiété, mais sa mère Rita (photo) l’a toujours soutenue