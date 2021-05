L’appel téléphonique d’une Américaine avec un ami entraîne son fils devant le tribunal pour son implication dans l’émeute de Capitol Hill – RT USA News

La mère d’un émeutier présumé a dit à son amie par téléphone que son fils avait pris d’assaut le Capitole en janvier. L’ami a dit à son petit-fils, qui a appelé le FBI. Maintenant, le suspect fait face à des accusations pour le soulèvement de Capitol Hill.

Le suspect, Robert Lee Petrosh, 51 ans, du New Jersey, a comparu mardi par vidéoconférence. Il fait face à plusieurs accusations fédérales pour son rôle présumé dans l’émeute, y compris une conduite désordonnée et entrer ou rester dans un bâtiment ou un terrain restreint.

Selon les archives judiciaires citées par les médias, le FBI était au courant du rôle présumé de Petrosh dans les émeutes avant même le rapport du petit-fils. Quatre jours après l’émeute, une information anonyme en ligne a placé Petrosh « sur les étapes»Du Capitole le 6 janvier.

Le petit-fils a appelé le FBI une semaine plus tard, a fourni la description de Petrosh et l’a ensuite identifié sur les photos obtenues par le FBI. Plus tard, Petrosh a également été identifié par un officier du groupe de travail du FBI qui a déclaré qu’il connaissait le suspect depuis environ 15 ans.

L’homme du New Jersey a été libéré sous caution de 50 000 dollars mardi et doit comparaître à nouveau devant le tribunal la semaine prochaine.





Petrosh fait partie des centaines d’inculpations liées à l’émeute du Capitole le 6 janvier. Beaucoup d’entre eux ont été dénoncés par des parents et amis qui ont appris leur participation par le biais des médias sociaux ou par le bouche à oreille.

Après l’élection présidentielle américaine, une foule de partisans du président Donald Trump ont fait irruption dans le Capitole alors que le Congrès officialisait la victoire de Joe Biden. Les législateurs ont dû fuir pour la sécurité tandis que les émeutiers vandalisaient le bâtiment. Cinq personnes sont mortes au milieu du soulèvement, où plus de 140 ont été blessées.

