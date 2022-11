L’appel téléphonique de Peter Thomas avec Mia provoque une agitation

Où est NeNe Leakes ? C’est la question que se posent certains observateurs de Bravo après que l’apparition d’une star de télé-réalité ait ravivé un surnom super louche.

Peter Thomas est apparu brièvement sur Les vraies femmes au foyer du Potomac via Facetime dans un moment désordonné qui suscite déjà des réactions.

Dans l’épisode de #RHOP de dimanche, les téléspectateurs ont vu les dames se rendre à Miami via un voyage planifié par Mia Thornton qui va mal tourner.

À la toute fin du spectacle, un aperçu a été montré des dames du restaurant Bar One de Peter Thomas où Mia jette le contenu de son verre à martini au visage du Dr Wendy Osefo.

Alors que les aperçus du moment choquant ont continué à être diffusés, ils ont rejeté un autre débat sur le colorisme parmi les fans qui pensent que le Dr Wendy serait étiqueté “agressif” si les rôles étaient inversés et qu’elle lançait un verre à Mia.

En plus de voir un extrait rapide de ce moment, les téléspectateurs ont également vu Peter Thomas dire à Mia, qui est apparemment une de ses amies, qu’il a du “boeuf” avec Wendy.

Au départ, on ne sait pas quel est le problème de Peter avec le professeur parce que Wendy a été montrée cette saison demandant à Peter des conseils sur l’éventuelle ouverture d’un restaurant nigérian et ils semblaient être en bons termes.

“Dites à Wendy que j’ai eu du mal avec elle quand je la vois”, dit Thomas via Facetime à Mia qui n’a aucune idée du problème.

Peter promet alors de discuter avec elle en personne dans son établissement.

Plus tard dans son restaurant, Mia rencontre Peter tandis que Charrisse Jackson Jordan se tient à proximité.

“Tu dois me dire quel est le boeuf”, dit Mia au restaurateur.

Peter partage qu’il a envoyé des documents à Wendy pour faire partie d’un prochain steakhouse qu’il ouvre à Baltimore, mais elle l’a fantôme.

“Je suis un peu offensé qu’elle vienne dans mon restaurant dans ma ville et qu’elle ne m’ait même pas crié dessus”, ajoute Peter.

La conversation conduira étrangement Mia non seulement à asperger Wendy d’alcool, mais aussi à la frapper apparemment avec son sac à main.

HORS.LIGNE.

Comme vous pouvez l’imaginer, Mia se fait traîner pour ses actions au milieu des appels à son licenciement…

et Peter Thomas se fait également traîner.

En particulier, les fans évoquent NeNe Leakes Vraies femmes au foyer d’Atlanta commentaires de la saison 6 quand elle a dit qu’il était “dans les affaires des femmes” et lui a donné le surnom de Patricia.

Nous devrons attendre pour voir comment tout ce drame se déroulera, mais comme indiqué précédemment, le Dr Wendy a précédemment déclaré que la réaction violente de Mia à son égard était injustifiée.

Wendy a récemment dit au Au courant podcast que les “actions de Mia ne correspondent pas aux mots” et a exhorté les observateurs à prêter attention à la scène.

“Je dirais aux téléspectateurs de faire très attention à elle dès le début”, a déclaré le Dr Wendy. « Et voyez si cette action correspondait aux mots. Alerte spoiler, ce n’est pas le cas. Et c’est pourquoi si vous faites attention à la bande-annonce, Karen est si détendue et calme. Parce qu’il n’y avait rien là-bas.

“Parce que s’il y avait quelque chose de tendu, tu sais Karen [Huger]. Elle n’est pas dans le pétrin. Elle se serait probablement levée, ou serait partie, ou elle aurait été comme ça. Mais vous pouvez dire à son comportement que ce n’est rien », a-t-elle ajouté tout en notant qu’ils étaient juste en train de dîner calmement. Faites très attention.