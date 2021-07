Un homme du Tennessee âgé de 60 ans avait apparemment un compte Twitter qui valait la peine d’être tué, alors que des adolescents lui extorquant de renoncer à son trésor de médias sociaux ont fait un faux appel d’urgence à la police qui a conduit à sa mort, ont déclaré des membres de la famille.

L’incident s’est produit en avril 2020, lorsque Mark Herring a reçu un appel téléphonique d’un voisin qui lui a dit qu’il y avait « la police partout » parce qu’ils pensaient qu’un homme avait tué une femme sur sa propriété, a déclaré mardi le gendre de Herring, Greg Hooge, à la filiale locale d’ABC News de Nashville. La police était venue sur les lieux à cause d’un soi-disant appel d’écrasement, un faux rapport d’urgence, placé par l’un des adolescents impliqués dans le complot présumé pour prendre son précieux « @Tennessee » poignée Twitter.

Herring, un homme féru de technologie qui vivait sur une route de campagne tranquille et qui a rejoint Twitter dans les premiers jours de son existence, est sorti de chez lui avec une arme à feu, pensant que le meurtrier se trouvait sur sa propriété. « Il voit tous ces flics autour de lui, et ils demandent s’il est Mark Herring et » levez les mains « » sa fille, Corrine Fitch, a déclaré dans une interview à la chaîne de télévision WKRN. « Alors il jette l’arme loin de lui pour montrer qu’il n’est pas une menace, les mains en l’air. »

Mais Herring a ensuite subi une crise cardiaque massive et est décédé. « Je crois qu’il était mort de peur, et c’est ce qui a causé sa crise cardiaque », un autre membre de la famille, Fran Herring, a déclaré.

Plus tôt dans la journée, un appelant anonyme avait demandé à Mark Herring de lui remettre son identifiant Twitter, qui valait des milliers de dollars. Il a refusé et avait déjà décliné plusieurs offres de personnes qui cherchaient à l’acheter. « Il voulait juste être @Tennessee parce qu’il aimait les Vols », Fitch a déclaré, se référant aux équipes sportives de l’Université du Tennessee.

Il s’avère que Herring était l’une des multiples cibles d’un garçon du Tennessee qui cherchait à obtenir des comptes de médias sociaux de grande valeur par extorsion, selon une plainte pénale contre Shane Sonderman, alors adolescent. Les propriétaires de compte qui ont refusé de remettre leurs poignées auraient été la cible de harcèlement de la part de Sonderman et de ses complices. Un adolescent britannique aurait passé l’appel de frappe ciblant le hareng. Il ne serait pas extradé vers les États-Unis pour faire face à des accusations parce qu’il est mineur.

Après que Herring ait refusé la demande de @Tennessee, Fitch a déclaré qu’elle et d’autres membres de la famille avaient commencé à recevoir des livraisons de pizzas au nom de son père. Les membres de la famille n’ont pas pu joindre Herring et ont appris plus tard qu’il était à l’hôpital.





L’écrasement est une tactique de harcèlement couramment utilisée par les joueurs en ligne, et l’affaire Herring n’est pas le premier exemple d’un tel canular qui s’avère fatal. Un homme de Wichita, au Kansas, a été tué par la police en 2017, après qu’un appelant au 911 a faussement signalé que quelqu’un à son domicile avait tiré sur son père et tenait en otage les membres de sa famille restants. Un homme de 26 ans de Los Angeles a plaidé coupable dans cette affaire et a été condamné à 20 ans de prison fédérale pour avoir fait un faux rapport ayant entraîné la mort, entre autres accusations.

