L’appel serré de l’Ohio State contre le Nebraska a révélé une faiblesse qui pourrait faire dérailler les espoirs de titre

COLUMBUS, Ohio — Il y a à peine trois semaines, Ohio State dominait l’Iowa avec une performance physique contre l’une des meilleures défenses contre la course du pays. Les Buckeyes semblaient avoir atteint leur rythme devant et pourraient gagner des matchs dans les tranchées.

Les choses peuvent changer rapidement dans le football universitaire. Maintenant, après une victoire de 21-17 contre le Nebraska, une incapacité à dominer dans les tranchées pourrait s’avérer être la perte des Buckeyes.

Ohio State n’a couru que 64 verges et une moyenne de 2,1 verges par course, le plus bas de la saison, contre les Huskers. Selon TruMedia, il n’a réalisé en moyenne que 0,79 verges par course avant contact, sa quatrième pire note depuis 2019. Il a abandonné deux sacs et six pressions sur le quart-arrière Will Howard alors que l’offensive avait du mal à trouver son rythme et a parcouru tout le troisième quart-temps sans un seul match. premier down.

Il y a eu quelques changements à l’avant avec le plaqueur gauche Josh Simmons absent pour la saison en raison d’une blessure au genou. Zen Michalski l’a remplacé samedi, mais il a beaucoup lutté jusqu’à ce qu’il se blesse au quatrième quart. Michalski, qui était avec des béquilles sur la touche, n’était pas la réponse, et Ohio State n’a pas encore de réponse quant à savoir qui débutera au poste de plaqueur gauche lors d’un éventuel match parmi les cinq premiers samedi prochain à Penn State, qui est entré dans ce match. la semaine s’est classée troisième dans le FBS en termes de taux de pression.

Qui remplacera Michalski ? Cette personne peut-elle être assez gentille pour éviter un dépôt ailleurs sur la ligne ? En raison de ses difficultés de recrutement sur la ligne offensive, l’Ohio State n’est pas vraiment équipé pour faire face à ces questions. Maintenant, Ryan Day, le coordinateur offensif Chip Kelly et l’entraîneur de la ligne offensive Justin Frye doivent trouver rapidement des réponses car leurs espoirs dans le Big Ten et le championnat national en dépendent.

Pendant le camp préparatoire, les joueurs de ligne offensive de l’Ohio State ont été touchés par une maladie qui a touché tout le groupe de position. Les entraîneurs ont passé des semaines à faire entrer et sortir des joueurs de l’alignement, à garder les autres malades à la maison et à donner à certains joueurs de banc des représentants contre les partants défensifs.

Day, comme le ferait n’importe quel entraîneur, a transformé cela en positif, affirmant que cela donne aux Buckeyes plus de profondeur que ce à quoi ils s’attendaient initialement.

« Les gars ont été forcés de participer à un camp tôt et ont dû réagir », a déclaré Day mardi.



Ohio State a une fiche de 6-1, mais le Nebraska l’a poussé à l’extrême. (Joseph Maiorana / Imagn Images)

Au milieu de la saison, cette profondeur est mise à l’épreuve d’une manière à laquelle personne n’aurait pu s’attendre.

Le garde gauche partant Donovan Jackson a raté les deux premiers matchs de la saison, forçant Austin Siereveld à rejoindre l’alignement. Il évolue désormais avec l’arrière droit Tegra Tshabola. Ohio State s’est finalement rétabli avant le match contre l’Oregon, puis a vu Simmons se blesser au genou qui a mis fin à la saison.

Cela a propulsé le junior en chemise rouge Michalski dans son premier départ en carrière. Malgré ses difficultés, notamment en accordant un sack lors du premier drive et un sack qui a conduit à un échappé plus tard dans le match, Day n’a pas pensé à le retirer.

« J’avais l’impression que pour son premier départ, il devait jouer jusqu’au bout », a déclaré Day. « Nous ne voulions pas paniquer et simplement le retirer. C’est votre premier départ, donc vous traversez certaines choses. … Nous voulions qu’il joue à travers cela et voie comment cela se passait.

C’est une réponse compréhensible de la part d’un entraîneur, même s’il n’y avait pas non plus d’autre réponse au plaquage à moins que l’Ohio State ne déplace les joueurs. Il ne voulait pas faire cela en milieu de match à moins que Michalski ne se blesse, ce qu’il a finalement fait. Cela a forcé Jackson à sortir pour s’attaquer.

La mentalité du prochain homme est un cliché de coaching qui semble agréable jusqu’à ce que vous rencontriez tellement de joueurs que le prochain homme n’est pas prêt à jouer. Les plaqués offensifs des bourses d’études en bonne santé qui restent sur la liste sont l’étudiant de deuxième année en chemise rouge George Fitzpatrick, l’étudiant de première année Ian Moore et l’étudiant de première année Deontae Armstrong. Ils ne sont pas prêts.

Le deuxième meilleur scénario est de déplacer Jackson vers le tacle et Luke Montgomery vers la garde, comme les Buckeyes l’ont fait contre le Nebraska. L’État de l’Ohio réfléchira à d’autres décisions cette semaine.

L’État de l’Ohio n’a personne à blâmer, à part lui-même, pour les problèmes de profondeur en jeu qui deviennent si graves. Ses échecs de recrutement le long de la ligne offensive ont fait de quelque chose comme celui-ci le pire des cas pendant toute l’intersaison.

Au lycée, il n’a pas réussi à recruter des tacles talentueux pendant des années. Ohio State a frappé Jackson, un cinq étoiles, et Tshabola, un quatre étoiles, mais ils ont tous deux emménagé à l’intérieur depuis leur arrivée à Columbus. Après eux, les deux meilleurs plaqués depuis 2021 étaient Fitzpatrick et Michalski, qui ne semblaient pas prêts à jouer alors qu’ils en étaient à leur quatrième saison. Ce n’est pas suffisant.

Ensuite, il y a le portail de transfert. Ohio State a fait du bon travail en ajoutant Simmons de l’État de San Diego avant la saison 2023, faisant de lui un choix potentiel de premier tour. Il a également fait un bon travail en faisant en sorte que Seth McLaughlin de l’Alabama joue au centre cette année. Et pourtant, la profondeur manque encore.

Tout cela a mis l’Ohio State dans la situation dans laquelle il se trouve actuellement, après une performance épouvantable dans laquelle ni TreVeyon Henderson ni Quinshon Judkins – deux des porteurs de ballon les plus talentueux du pays – n’ont réussi plus de 30 verges au sol contre une équipe du Nebraska qui a abandonné. 215 yards et cinq touchdowns au sol contre Indiana une semaine plus tôt.

Day a déclaré qu’il pensait qu’il s’agissait d’un problème d’exécution et que le Nebraska faisait de nouvelles choses.

« Ce n’est pas suffisant », a déclaré Day. « Nous devons être capables de diriger le football et nous ne l’avons pas fait aujourd’hui. »

Quel que soit le raisonnement, l’État de l’Ohio doit résoudre ce problème.

Ohio State a une fiche de 6-1 au total et de 3-1 dans le Big Ten, perdant seulement d’un point contre l’Oregon. Il a encore tous ses objectifs sur la table : le titre Big Ten, les College Football Playoff et le titre national. Mais la question demeure : l’Ohio State a-t-il les moyens d’atteindre ces objectifs en battant Penn State, l’Indiana, le Michigan – et peut-être l’Oregon dans le match pour le titre Big Ten – et tous ceux qu’il jouerait en séries éliminatoires ?

Les Buckeyes semblaient effacer ces préoccupations il n’y a pas si longtemps, mais soudain, Day est à nouveau sous pression pour trouver des réponses.

