L’appel retarde le paiement du règlement du recours collectif de 600 millions de dollars suite au déraillement enflammé de l’Ohio

Chèques de règlement liés à Norfolk Southern Déraillement désastreux en 2023 pourrait être retardé jusqu’à deux ans maintenant parce qu’un appel d’un juge fédéral décision la semaine dernière d’approuver le Accord de 600 millions de dollars a été déposée, ont déclaré lundi les avocats chargés de l’affaire.

De nombreux habitants d’East Palestine, dans l’Ohio, ont exprimé leur indignation en ligne ce week-end à propos de cet appel, car il retardera les paiements sur lesquels ils comptaient pour les aider à se remettre de l’accident de train toxique qui a perturbé leur vie lorsqu’il a déversé des produits chimiques dangereux dans leur communauté. Certaines personnes avaient prévu d’utiliser l’argent pour déménager.

Les avocats des plaignants avaient espéré commencer à envoyer les premiers chèques avant la fin de l’année, mais cela n’arrivera pas car la Cour d’appel du 6e circuit devra d’abord répondre aux inquiétudes quant à savoir si l’accord offre une compensation suffisante et si les résidents étaient suffisamment d’informations pour décider si c’est juste.

« Nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour résoudre rapidement cet appel et éviter tout fardeau supplémentaire pour les résidents et les entreprises locales qui souhaitent aller de l’avant et reconstruire leur vie », ont déclaré les avocats des plaignants dans un communiqué. La personne substitue son jugement à celui de la communauté entière qui souhaite ce règlement, et au lieu de se retirer, elle a choisi cette voie.

Les avocats estiment que les paiements seront retardés d’au moins six à 12 mois pendant que la cour d’appel examine l’appel déposé vendredi, mais ils pourraient être retardés encore plus longtemps si l’affaire est portée en appel devant la Cour suprême des États-Unis ou renvoyée pour une procédure supplémentaire. devant le tribunal de la juge Benita Pearson.

Le règlement prévoit des paiements allant jusqu’à 70 000 $ par foyer pour les dommages matériels et jusqu’à 25 000 $ par personne pour les blessures subies par ceux qui vivaient dans un rayon de trois kilomètres autour du déraillement. Les paiements diminueraient considérablement plus loin, avec seulement quelques centaines de dollars offerts aux personnes vivant plus près de la limite de 20 miles (32 kilomètres).

L’appel n’augmentera pas les 162 millions de dollars de frais juridiques et les 18 millions de dollars de dépenses que le juge a accordés aux avocats du plaignant la semaine dernière, à moins que l’accord ne soit annulé et que de nouveaux honoraires ne soient accordés dans le cadre de l’affaire.

Les résidents postent sur « La Palestine orientale déraille ! » Le groupe Facebook a accusé le pasteur qui a déposé l’appel d’être cupide, car l’une de ses objections à l’accord est la frustration que tous les paiements que les résidents ont reçus du chemin de fer depuis le déraillement pour déplacer temporairement ou remplacer leurs biens endommagés seront déduits de tout règlement qu’ils recevront. Certains ont qualifié cela de désir d’être indemnisés deux fois pour le déraillement.

Mais les rares personnes qui se sont opposées à l’accord ont déclaré avoir des inquiétudes plus profondes. Ils ont déclaré qu’ils ne connaissaient pas l’ampleur des produits chimiques auxquels ils ont été exposés parce que les avocats du plaignant ont a refusé de divulguer ce que leur expert a trouvé lors de ses tests en ville et parce que l’Agence de Protection de l’Environnement ne divulgue pas tout ce qu’il sait sur l’étendue de la contamination persistante.

La ville de Palestine orientale demeure profondément divisé du déraillement, certains résidents étant désireux d’aller de l’avant et de laisser le désastre derrière eux tandis que d’autres sont toujours aux prises avec problèmes de santé inexpliqués je ne vois pas comment faire ça. Le différend concernant l’appel dans le cadre du recours collectif ne fait qu’ajouter aux divisions.