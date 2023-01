L’appel radio géorgien du TD gagnant est une folie totale

Les Georgia Bulldogs reviennent au match de championnat national CFP après un touché tardif et un panier raté par les Ohio State Buckeyes dans un Peach Bowl intense.

Quelle façon pour le football universitaire de terminer 2022 et de commencer 2023. Juste au moment où les fans pensaient que rien ne pouvait surpasser la deuxième moitié chaotique du Fiesta Bowl entre TCU et le Michigan, le Peach Bowl entre la Géorgie et l’État de l’Ohio a créé la tension.

Les Buckeyes étaient apparemment en route vers une victoire et vers le match de championnat national des éliminatoires de football universitaire, alors qu’ils menaient 38-24 à la fin du troisième quart. Mais c’est la Géorgie qui a dominé le quatrième quart-temps, et ils ont réussi à faire ce qui semblait impossible plus tôt dans la seconde mi-temps : gagner.

La Géorgie a réussi à remporter la victoire 42-41 contre l’État de l’Ohio pour se qualifier pour le match de championnat national CFP en Californie, où ils affronteront TCU.

Après avoir récupéré le football avec moins de trois minutes à jouer, les Bulldogs ont pu marcher sur le terrain grâce à une énorme passe de 35 ans du quart Stetson Bennett IV au receveur large Kearis Jackson. Puis, seulement deux jeux plus tard, Bennett s’est connecté avec Adonai Mitchell dans la zone des buts pour le touché pour égaliser le match, et a finalement pris la tête un point supplémentaire plus tard.

Vous avez entendu l’appel de Chris Fowler sur ESPN, écoutez l’appel radio géorgien de Scott Howard.

Écoutez l’appel radio géorgien du touché gagnant contre l’État de l’Ohio

Quel appel.

Alors que les fans des Bulldogs étaient ravis en ce moment, il restait aux Buckeyes 54 secondes pour lancer un panier gagnant. Et l’État de l’Ohio leur a fait peur, grâce à une énorme course de 27 verges du quart-arrière CJ Stroud pour les placer à la ligne des 31 verges de la Géorgie. Mais, lors de leurs quatre jeux suivants, ils ont perdu un mètre.

Cela a laissé Noah Ruggles lancer un panier gagnant de 50 mètres pour envoyer l’État de l’Ohio au stade SoFi pour concourir pour le titre national. Le problème est que son coup de pied a navigué large à gauche, remportant la courte victoire de la Géorgie.

Écoutez l’appel de Fowler d’ESPN.

Quelle façon de commencer la nouvelle année pour les Bulldogs. Quant aux Buckeyes, ils ont reçu tout un coup de poing pour être leur 2023.

Pour plus d’actualités, d’analyses, d’opinions et de couvertures uniques sur le football universitaire par FanSided, y compris les classements du trophée Heisman et des éliminatoires du football universitaire, assurez-vous de mettre ces pages en signet.