L’appel humanitaire de 3,9 milliards de dollars de l’ONU pour l’Ukraine n’est financé qu’à 30%, selon un responsable de l’aide de l’ONU

NATIONS UNIES (AP) – L’appel humanitaire de 3,9 milliards de dollars pour l’Ukraine déchirée par la guerre est financé à moins de 30% alors que le pays commence à se préparer pour un deuxième hiver avec plus de bâtiments résidentiels endommagés et détruits et des milliers de personnes sans abri suite à l’effondrement du barrage de Kakhovka , a déclaré lundi le coordinateur humanitaire de l’ONU dans le pays.

Denise Brown a déclaré lors d’une conférence de presse virtuelle depuis Kiev que 17 millions d’Ukrainiens ont besoin d’aide et que l’ONU vise entre 11 et 12 millions – mais le financement devient un problème sérieux.

Un rapport publié la semaine dernière par le bureau humanitaire de l’ONU a déclaré que le manque de financement « entrave les opérations, ajoutant aux défis imposés par l’insécurité et d’autres obstacles ».

À la fin du mois de juin, a-t-il déclaré, l’ONU et ses partenaires humanitaires avaient atteint 7,3 millions de personnes, mais dans certaines parties du sud, de l’est et du nord de l’Ukraine, plus de 25 % des personnes ciblées n’ont pas pu être atteintes « en raison d’une combinaison de financements pénuries et autres défis opérationnels.

Brown a souligné que l’hiver commence tôt en Ukraine et qu’une priorité absolue est d’assurer un abri aux personnes qui ont perdu leur maison cette année. Une autre priorité est le besoin croissant de soutien psychosocial pour les personnes qui ont lutté pendant 17 mois de guerre, a-t-elle déclaré.

La rupture du barrage hydroélectrique de Kakhovka et la vidange de son réservoir sur le fleuve Dniepr, dans le sud de l’Ukraine, le 7 juin, ont ajouté à la misère dans une région qui a souffert d’attaques d’artillerie et de missiles et qui a maintenant vu des milliers de personnes sans abri et des pans entiers de terres agricoles terre détruite.

Chaque partie a accusé l’autre d’avoir détruit le barrage, mais les diverses allégations russes – qu’il a été touché par un missile ou abattu par des explosifs – ne tiennent pas compte d’une explosion si forte qu’elle a été enregistrée sur les moniteurs sismiques de la région.

Brown a déclaré qu’une évaluation dirigée par le gouvernement est en cours avec le soutien de l’ONU, de l’Union européenne et de la Banque mondiale sur les besoins suite à l’effondrement du barrage et devrait être prête « dans quelques semaines ». Elle a déclaré que les besoins aigus ont été gérés, mais que « les besoins à plus long terme sont très importants ».

Ce que tout cela signifie, a déclaré Brown, c’est que « les besoins de la population augmentent ».

« Nous savons que les donateurs font de leur mieux, mais les besoins sont énormes », a-t-elle déclaré. « J’espère que le financement viendra. »

L’Ukraine est loin d’être la seule à faire face à un grave déficit de financement.

Vendredi, un haut responsable de l’ONU a déclaré que les Nations Unies avaient été contraintes de réduire la nourriture, les paiements en espèces et l’assistance à des millions de personnes dans de nombreux pays en raison d’une « crise de financement paralysante » qui a vu ses dons chuter de moitié environ alors que la faim aiguë est atteignant des niveaux records.

Carl Skau, directeur exécutif adjoint du Programme alimentaire mondial des Nations Unies, a déclaré lors d’une conférence de presse qu’au moins 38 des 86 pays où opère le PAM ont déjà subi des réductions ou prévoient de réduire prochainement l’aide, notamment en Afghanistan, en Syrie, au Yémen et en Afrique de l’Ouest.

Edith M. Lederer, Associated Press