L’appel hilarant de Kedar Jadhav aux dieux de la pluie pourrait «sauver» l’Inde contre la Nouvelle-Zélande lors de la finale du WTC

Les prévisions météorologiques pour Southampton, le lieu choisi pour la première finale du Championnat du monde d’essais (WTC) entre l’Inde et la Nouvelle-Zélande, ne semblent pas très brillantes. Des nuages ​​sombres sont attendus dans le ciel le premier jour de la finale du WTC. Quelques averses et orages passagers sont attendus. Quelques overs dans le jeu de la journée seront affectés par la météo. Avec des esprits refroidis, les fans qui attendaient le concours, ont pris des mèmes pour se débarrasser de leurs malheurs. Mais pour un utilisateur de Twitter en particulier, le joueur de cricket indien Kedar Jadhav peut s’avérer utile dans cette situation délicate.

Pour les non avertis, la Coupe du monde ICC 2019 a fait face à la colère des fans et des experts lorsque plusieurs affrontements ont été annulés en raison de jours pluvieux et sombres. Rain a joué les trouble-fêtes lors du match entre l’Inde et la Nouvelle-Zélande qui a finalement été abandonné sans coup férir à Trent Bridge, Nottingham. Les mèmes ont envahi Internet et c’est à ce moment-là que la vidéo du joueur de cricket indien Kedar Jadhav de la salle a laissé tout le monde divisé. Jadhav, dans la vidéo, avait fait appel aux dieux de la pluie à Marathi pour leur demander de déménager à Maharashtra à la place.

« J’ai besoin de quelqu’un de l’équipe indienne pour dire à la pluie de déménager ailleurs comme Kedar Jadhav l’a fait lors de la Coupe du monde 2019 », a écrit l’utilisateur de Twitter qui passe par le pseudo @mufaddal_vohra en partageant la vidéo de 2 ans.

Pendant ce temps, la pandémie de COVID-19 a forcé l’ICC à modifier son calendrier initial pour le championnat Test. Aujourd’hui enfin, près de deux ans plus tard, l’Inde et la Nouvelle-Zélande se disputeront le tout premier titre mondial de l’histoire du test cricket.

L’Inde et la Nouvelle-Zélande semblent toutes deux équilibrées et comparables sur le papier. Cependant, l’équipe dirigée par Kane Williamson sera très confiante, après avoir battu les hôtes anglais lors d’une série de tests de deux matchs il y a quelques jours.

