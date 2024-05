L’appel d’un otage israélien aux ravisseurs du Hamas met à nu son aspiration à la paix

La vidéo montre Naama Levy ensanglantée implorant ses ravisseurs.

« J’ai des amis en Palestine », dit-elle aux combattants du Hamas qui la détiennent.

Et Levy l’a fait, a déclaré sa mère – grâce à un programme américain promouvant le dialogue entre jeunes Palestiniens et Israéliens dont elle avait fait partie avant de commencer le service militaire obligatoire qui lui a valu d’être prise en otage le matin de l’attaque du Hamas le 7 octobre.

Ce sont les amitiés qu’elle a nouées pendant son séjour dans le programme Hands of Peace – qui a depuis été fermé – auxquelles Levy faisait probablement référence, a déclaré sa mère à NBC News, lorsqu’elle est apparue dans une vidéo montrant des femmes soldats capturées par des militants du Hamas. Les images diffusées mercredi montrent les combattants traitant les femmes, dont certaines étaient ensanglantées, de « chiens » et menaçant de leur tirer dessus.

La vidéo a suscité l’indignation en Israël, les responsables la présentant comme une preuve de la brutalité du Hamas, tandis que les familles d’otages ont déclaré qu’elle devrait leur rappeler de se concentrer sur la conclusion d’un accord pour voir leurs proches libérés et mettre fin aux combats à Gaza. Les propos de Levy sont également perçus par certains comme un coup symbolique porté à la gauche israélienne déjà assiégée, après des décennies de voix dures étouffant ceux qui appelaient à la paix et à la réconciliation avec les Palestiniens.

« Elle a toujours eu une grande passion pour le rapprochement entre les gens et les communautés et pour s’exprimer, entendre l’autre côté », a déclaré Ayelet Levy Shachar à propos de sa fille lors d’un entretien téléphonique jeudi.

Ayelet Levy Shachar, mère de Naama Levy, lors d’une manifestation à Tel Aviv. Evelyn Hockstein / Reuters via Redux

La vidéo montrant sa capture a été publiée par le Forum des otages et des familles disparues, qui a déclaré que les images avaient été capturées par des caméras corporelles portées par des militants du Hamas et obtenues par l’armée israélienne. Le groupe a déclaré que la vidéo avait été « montée et censurée pour exclure les scènes les plus troublantes ». Il n’était pas immédiatement clair qui l’avait édité et ce qui avait été exclu.

Le groupe a identifié les autres femmes dans la vidéo comme étant Liri Albag, Karina Ariev, Agam Berger et Daniela Gilboa. On pense que tous ces éléments sont toujours aux mains du Hamas.

Levy Shachar a déclaré qu’elle et d’autres familles d’otages espéraient que la vidéo pousserait le gouvernement israélien à se concentrer sur la négociation d’un accord de cessez-le-feu pour voir leurs proches libérés et mettre fin à la guerre à Gaza, où plus de 35 000 personnes ont été tuées. depuis qu’Israël a lancé son offensive après le 7 octobre.

« Nous avions le sentiment que les choses n’avançaient pas (…) dans la bonne direction ni dans la direction des négociations », a-t-elle déclaré.

Après des semaines d’entraînement, Levy n’était en service que depuis quelques jours lorsqu’elle a été prise en otage. Levy Shachar a déclaré que sa fille n’avait aucun intérêt à devenir « soldat de combat » et avait espéré poursuivre une carrière dans la diplomatie.

Dans le cadre de cette quête, a déclaré Levy Shachar, sa fille avait rejoint un programme d’été Hands of Peace à San Diego, en Californie, en 2022. Le programme a réuni des adolescents israéliens, palestiniens et américains dans le but de promouvoir le dialogue et de leur donner les moyens de devenir des adolescents israéliens, palestiniens et américains. des « agents de changement » dans ce conflit amer et de longue durée.

« Ils se sont assis ensemble et se sont parlé, ce qui est, vous savez, révolutionnaire et très difficile. Mais ils pourraient quand même le faire », a-t-elle déclaré.

La fondatrice de Hands of Peace, Gretchen Grad, a déclaré jeudi à NBC News lors d’un entretien téléphonique qu’elle n’avait jamais rencontré Levy personnellement, mais que ses collègues se souvenaient d’elle comme d’une jeune femme « brillante, engagée et extravertie » pendant sa participation au programme d’été.

En décrivant sa mission sur son site Internet, Hands of Peace a déclaré qu’elle estimait que « les conditions existantes entre Israéliens et Palestiniens sont inacceptables et qu’il doit y avoir une fin urgente et non violente à l’occupation qui mène à la sûreté et à la sécurité pour tous ».

Grad a déclaré que l’organisation « reconnaissait que l’occupation existe », mais a déclaré qu’elle n’avait pas de « programme éducatif ». Elle a déclaré qu’il cherchait à fournir une plate-forme permettant aux jeunes Palestiniens et Israéliens de « dire leurs vérités » et de les équiper pour « devenir des acteurs du changement ».

Naama Levy apparaît sur une image prise par la caméra corporelle d’un combattant du Hamas le 7 octobre alors qu’elle et d’autres étaient pris en otage. via le Forum des familles

Hands of Peace était l’une des nombreuses organisations qui ont pris racine dans le cadre d’un mouvement mondial plus large visant à trouver une solution au conflit israélo-palestinien qui dure depuis des décennies et qui pourrait offrir la paix, la sécurité et la stabilité aux deux parties.

Le mouvement pacifiste israélien, autrefois robuste, a largement influencé la vision des kibboutzim du pays, qui ont joué un rôle central dans la création de l’État juif. Les communautés des kibboutz ont été les plus durement touchées lors de l’attaque du Hamas le 7 octobre.

Le mouvement pacifiste a propulsé la signature des accords d’Oslo de 1993, qui cherchaient à ouvrir la voie à la mise en œuvre d’une solution à deux États, avec un État palestinien aux côtés d’Israël. Mais avec l’échec du processus d’Oslo et la deuxième Intifada ou soulèvement palestinien, le mouvement s’est affaibli. La guerre à Gaza pose un défi sans précédent à l’ensemble des organisations pacifistes qui continuent d’opérer en Israël, nombre d’entre elles plaidant en faveur d’une solution à deux États et en faveur des droits des Palestiniens.

Levy Shachar a déclaré qu’elle n’avait jamais parlé longuement avec sa fille de ses convictions sur le conflit, mais elle a déclaré qu’elle pensait que Levy voudrait voir une solution « à deux États » – un sentiment qu’elle partageait.

Ses commentaires interviennent alors que trois alliés des États-Unis et d’Israël ont annoncé cette semaine qu’ils reconnaîtraient un État palestinien, rejoignant ainsi plus des deux tiers des membres des Nations Unies.

Mais les responsables israéliens ont déclaré que les images montrant la capture de femmes soldats ne faisaient que soutenir leur argument contre la création d’un État palestinien.

« Reconnaître un État palestinien, c’est récompenser les monstres qui ont fait cela », a déclaré un poste sur le compte officiel d’Israël sur X, géré par son ministère des Affaires étrangères.

Un sondage Gallup prises dans les semaines qui ont suivi l’attaque du 7 octobre ont montré que 65 % des Israéliens s’opposaient à une solution à deux États, un renversement par rapport à il y a dix ans, où 61 % des personnes interrogées soutenaient l’idée.

Notant les commentaires de Levy dans la vidéo, l’ancien porte-parole du gouvernement israélien, Eylon Levy, a déclaré qu’ils « n’avaient pas aidé. Le Hamas ne se souciait pas des convictions politiques de ses victimes.»

Grad a noté que Hands of Peace a fermé ses portes en mars après deux décennies consécutives, ce qui, selon elle, était dû à un manque de fonds et de bénévoles, qu’elle a largement attribué à la gueule de bois de la pandémie de Covid-19. Lorsqu’on lui a demandé si les événements des huit derniers mois avaient contribué à la décision de cesser les opérations, elle a répondu que non.

Mais malgré la fermeture de l’organisation, elle a déclaré qu’elle pensait que des initiatives comme Hands of Peace étaient plus importantes que jamais.

Mains de Paix, a-t-elle dit, a donné aux jeunes Palestiniens et Israéliens un espace de dialogue qui, selon elle, est rarement une option « dans leurs communautés d’origine ».

« Je crois que le travail doit se poursuivre », a-t-elle déclaré.

Levy Shachar a déclaré qu’elle pensait que sa fille voudrait la même chose.

« Elle pensait cela, et elle pense toujours, peut-être, j’espère, que le monde peut être meilleur », a-t-elle déclaré. « Et que nous pouvons apporter des changements pour le mieux. »