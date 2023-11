L’appel du titan indien de la technologie Narayana Murthy en faveur d’une semaine de travail de 70 heures suscite un débat sur la culture d’entreprise et la productivité

Classé parmi les 12 plus grands entrepreneurs de la génération actuelle par le magazine Fortune, Murthy est passé du poste de programmeur système en chef à la meilleure école de commerce, l’Institut indien de gestion d’Ahmedabad, jusqu’à lancer Infosys en 1981 et à le propulser pour devenir un géant mondial de la technologie.

“Pour quelqu’un qui a accompli tant de choses dans sa vie, il a parfaitement raison de dire cela”, a-t-il déclaré. « Mais de nos jours, il existe tellement de possibilités de carrière diverses. J’ai travaillé avec de nombreux jeunes et ils sont clairs sur le fait qu’ils ne feront aucun compromis sur leur temps de week-end.»

“Ce que je pense qu’il voulait vraiment dire par son commentaire sur les 70 heures de travail par semaine, c’est que les jeunes en début de carrière doivent travailler plus dur”, a déclaré Lloyd Mathias, stratège commercial et ancien responsable marketing de HP pour l’Asie-Pacifique, basé à New York. Delhi.

Le commentaire du mois dernier de l’ancien président-directeur général du mastodonte technologique Infosys a provoqué un vif débat sur les réseaux sociaux, avec une partie des vétérans de l’industrie et des citoyens âgés qui les ont soutenus, tandis que de nombreux jeunes et cadres n’étaient pas d’accord, affirmant que le conseil bien intentionné était en décalage avec son temps.

Le pionnier de la technologie a déclaré plus tôt dans une interview télévisée : « D’une manière ou d’une autre, les jeunes ont l’habitude de prendre des habitudes peu souhaitables de l’Occident. Ma demande est que les jeunes disent : « Ceci est mon pays. Je veux travailler 70 heures par semaine.

« C’est exactement ce que les Allemands et les Japonais ont fait après la Seconde Guerre mondiale », a déclaré Murthy, avertissant que la productivité du travail en Inde est l’une des plus faibles au monde.

Mathias a déclaré qu’il pensait que le commentaire du milliardaire sur l’attitude des Indiens au travail méritait d’être pris en compte.

« Ayant travaillé dans trois pays différents, dont Singapour et les Etats Unis , l’attitude de l’Indien moyen a tendance à être moins motivée par le travail. Ils aiment discuter, prendre des pauses-café et passer du temps sur les réseaux sociaux », a-t-il ajouté.

Personnel d’une usine de fabrication de technologies à Noida, en Inde. Photo : Shutterstock

Cependant, l’appel de l’industriel à travailler plus dur pour le bien de la nation était « un peu étrange », a-t-il déclaré. “Je ne pense pas que cela fasse partie des ambitions de la plupart des gens, mais le fait que votre travail puisse contribuer à quelque chose de plus grand pourrait être un facteur de motivation.”

Certains vétérans de l’industrie ont soutenu l’appel de Murthy au développement national.

« Une culture de la semaine de cinq jours n’est pas ce dont une nation en développement rapide de notre taille a besoin. Notre PM travaille plus de 14 à 16 heures par jour. Mon père travaillait 12 à 14 heures, sept jours par semaine. Je travaille 10 à 12 heures par jour », a déclaré Sajan Jindal, un industriel milliardaire qui supervise le groupe diversifié sidérurgique et minier JSW, dans un article sur X.

« Nous devons trouver de la passion dans notre travail et dans l’édification de la nation », a-t-il déclaré, ajoutant que les défis de l’Inde sont uniques et distincts de ceux des pays développés.

Dilip Chenoy, président de l’association Bharat Web3 et ancien secrétaire général de la Fédération des chambres indiennes de commerce et d’industrie (FICCI), a déclaré que les commentaires de Murthy doivent être considérés dans le contexte plus large des exigences de travail des différentes industries.

« De nombreux emplois et professions ont des restrictions légales sur les conditions de travail : pilotes, travailleurs exerçant des métiers dangereux, etc. De telles professions nécessiteraient des modifications juridiques fondées sur des preuves scientifiques en matière de fatigue et de sécurité », a-t-il déclaré.

“Dans les secteurs où il est possible d’augmenter les heures de travail avec une rémunération adéquate et sans aucun impact sur la sécurité et la santé pour améliorer le rendement, ce sera une bonne idée”, a-t-il déclaré.

Certains fondateurs d’entreprise et d’autres travaillent de très longues semaines, a ajouté Chenoy.

Créer une nouvelle culture de travail

Inde L’économie du pays a été estimée comme l’une des grandes économies à la croissance la plus rapide par le Banque mondiale . Mais le PIB de la cinquième économie mondiale, d’environ 3 500 milliards de dollars, est loin derrière celui de la deuxième économie. Chine Cela représente 18 000 milliards de dollars.

L’Inde a tenté d’inciter les entreprises mondiales à établir des bases manufacturières à un moment où certaines cherchaient à déplacer leurs opérations de Chine. La transition vers les services numériques pendant la pandémie a été l’un des développements les plus importants qui ont propulsé le pays au rang de troisième pôle mondial de startups derrière les États-Unis et la Chine. La valeur des startups et des licornes indiennes était estimée à environ 30 milliards de dollars, ont annoncé des responsables en février.

L’essor des entreprises numériques – qui reposent sur un mélange essentiel de travail à distance et sur site – a offert une plus grande flexibilité de travail et a incité les dirigeants à se demander si Murthy avait raison de lier la productivité au nombre d’heures de travail.

Prabir Jha, fondateur et PDG de Prabir Jha People Advisory, a déclaré qu’il soutenait les valeurs de discipline et de travail acharné qu’impliquaient les commentaires de Murthy.

« Cela dit, si on prend 70 heures par semaine dans le contexte actuel, c’est décevant. Je crois que ce dont le monde et la plupart des emplois ont besoin, ce sont des solutions plus créatives », a déclaré Jha, ancien directeur des ressources humaines du principal groupe industriel indien Reliance.

Lier la productivité aux heures de travail constitue un « mauvais modèle », a-t-il ajouté.

Jha a déclaré qu’il avait dû inculquer une culture de travail de cinq jours chez Reliance il y a environ dix ans, ainsi qu’encourager les employés de plusieurs autres entreprises où il travaillait à utiliser plutôt qu’à encaisser leurs congés accumulés. « Pour moi, le plus gros problème est [measuring work hours] reflète l’inefficacité d’India Inc. »

La culture, même dans de nombreuses grandes entreprises, tourne autour de la tenue de réunions qui durent des heures, a-t-il déclaré.

« Les gens ne voient pas à quel point c’est une perte de temps colossale. Le [emphasis] devrait être d’avoir une main-d’œuvre agile, fraîche et motivée », a-t-il déclaré.