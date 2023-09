L’appel du journaliste du Wall Street Journal Evan Gershkovich a été rejeté en Russie, le gardant en prison jusqu’en novembre

Le journaliste du Wall Street Journal Evan Gershkovich, qui est détenu en Russie depuis mars pour ce que lui, son employeur et le gouvernement américain considèrent comme de fausses accusations d’espionnage, a vu mardi son appel en faveur de sa libération rejeté par un tribunal de Moscou, selon des informations.

Le tribunal a rejeté l’appel de Gershkovich contre la prolongation de trois mois de sa détention provisoire à l’issue d’une audience à huis clos, a rapporté Reuters, notant que le service de presse du tribunal russe n’a pas donné d’explication sur la décision. Gershkovich restera donc en détention au moins jusqu’au 30 novembre.

Le citoyen américain de 31 ans a été arrêté dans la ville d’Ekaterinbourg, à environ 2 000 kilomètres à l’est de Moscou, alors qu’il effectuait un reportage le 29 mars.

Gershkovich est depuis détenu au centre de détention provisoire de Lefortovo à Moscou, connu pour ses conditions difficiles. Le mois dernier, un tribunal de Moscou a prolongé sa détention jusqu’à fin novembre. Lui et son employeur nient ces allégations et le gouvernement américain a déclaré qu’il était détenu à tort.

Selon Reuters, l’agence de presse officielle russe RIA a rapporté que son appel avait été renvoyé mardi devant un tribunal inférieur en raison de « violations procédurales » non précisées.

UN TRIBUNAL RUSSE DÉCLINE LE REPORTEUR DU WSJ EVAN GERSHKOVICH, FACE À DES ACCUSATIONS D’ESPIONNAGE, PEUT RESTER DÉTENU JUSQU’EN NOVEMBRE

Les accusations d’espionnage pourraient entraîner jusqu’à 20 ans de prison et aucune date de procès n’a encore été fixée.

Sur scène lors de la réunion de la Clinton Global Initiative à New York mardi, Almar Latour, PDG du Dow Jones et éditeur du Wall Street Journal, a expliqué comment la détention continue de Gershkovich en Russie affecte la présence de journalistes américains en mission à l’étranger.

« Le coût de ne pas être là est extrêmement élevé. Pour nous, cela signifie que même si nous sommes actuellement confrontés à une situation avec Evan, nous avons un profond engagement à rester présents dans le monde entier », a déclaré Latour. « Évidemment, cela a été très compliqué, mais nous pouvons toujours, avec cette détermination, extraire des informations importantes même si la présence sur le terrain n’est plus aussi importante qu’avant. »

La modératrice Dana Perino, animatrice de Fox News et ancienne attachée de presse de la Maison Blanche, a également demandé à Latour s’il pouvait commenter la collaboration avec l’administration Biden sur un éventuel échange de prisonniers.

Latour a souligné un récent article du WSJ selon lequel le président Vladimir Poutine souhaitait que l’assassin russe Vadim Krasikov, actuellement emprisonné en Allemagne, soit libéré en échange de Gershkovich, soulignant le coût monétaire ainsi que « l’énorme coût moral » des accords d’échange de prisonniers.

EVAN GERSHKOVICH, REPORTEUR DU WSJ EMPRISONNÉ, VISITÉ PAR L’AMBASSADEUR AMÉRICAIN EN RUSSIE : DIT QU’IL EST EN « BONNE SANTÉ »

« Mais cela mis à part, nous travaillons en étroite collaboration avec l’administration Biden. Ils ont fait de cela une priorité très publique », a déclaré Latour. « Donc pour nous, il n’y a qu’un seul indicateur qui dit que nous en avons fait assez et c’est le jour où Evan sortira de prison et rentrera à la maison. »

« C’est Evan, c’est une situation très personnelle pour lui, pour sa famille, pour ses collègues. Mais il y a aussi ce problème sous-jacent majeur de la liberté de la presse sans liberté de la presse et sans société libre », a-t-il ajouté.

Le Service fédéral de sécurité russe affirme que Gershkovich, « agissant sur les instructions de la partie américaine, a collecté des informations constituant un secret d’État sur les activités de l’une des entreprises du complexe militaro-industriel russe ». Les autorités russes n’ont fourni aucune preuve pour étayer les accusations d’espionnage.

Gershkovich est le premier journaliste américain à faire face à des accusations d’espionnage en Russie depuis septembre 1986, lorsque Nicholas Daniloff, correspondant à Moscou du US News and World Report, a été arrêté par le KGB.

La comparution devant le tribunal de mardi intervient après la visite de l’ambassadrice américaine en Russie, Lynne Tracy, à Gershkovich vendredi, selon un communiqué de l’ambassade américaine à Moscou.

L’ambassadeur a rendu visite à Gershkovich en prison à plusieurs reprises depuis son arrestation, la dernière fois en août.

Après sa visite de vendredi, l’ambassade américaine a déclaré sur X, la plateforme anciennement connue sous le nom de Twitter, que Gershkovich « reste fort et suit l’actualité – y compris la comparution de ses parents à l’ONU cette semaine », et a réitéré l’appel à libérez-le ainsi qu’un autre Américain emprisonné en Russie pour espionnage, Paul Whelan.

La visite de Tracy a eu lieu un jour après que les parents et la sœur de Gershkovich se sont présentés au siège des Nations Unies à New York et ont appelé les dirigeants du monde à exhorter la Russie à libérer le journaliste.

Le ministère russe des Affaires étrangères a précédemment déclaré qu’il n’envisagerait un échange pour Gershkovich – similaire à l’échange de la star de la WNBA Brittney Griner contre le trafiquant d’armes russe Viktor Bout – que dans le cas d’un verdict lors de son procès. En Russie, les enquêtes et les procès pour espionnage peuvent durer plus d’un an.

L’Associated Press a contribué à ce rapport.