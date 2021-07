L’appel dit que la décision du juge « défie la réalité »

Plus d’un an après qu’un juge a rejeté leur action en justice pour l’égalité de rémunération contre la Fédération américaine de football, l’équipe nationale féminine américaine a fait appel, arguant que la décision du juge « est légalement erronée et défie la réalité ».

L’équipe juridique représentant les joueurs de l’USWNT, qui participent à Tokyo aux Jeux olympiques, a déposé un recours vendredi, qui demande à la cour d’appel d' »annuler la décision du tribunal de district et de renvoyer l’affaire en jugement ».

– Diffusez ESPN FC Daily sur ESPN + (États-Unis uniquement)

– Murray: les femmes américaines semblaient perdues lors de la défaite contre la Suède

« Il n’y a rien de tel que d’entrer dans un stade et d’entendre des milliers de nos supporters scander vigoureusement ‘Egalité des salaires' », a déclaré l’ailier Tobin Heath dans un communiqué. « Nous entrons dans cette prochaine phase de notre combat juridique avec la même énergie que nous apportons à chacun de nos matches. »

L’appel est la dernière tournure du combat de longue date entre l’USWNT et l’US Soccer, et garantit qu’il ne disparaîtra pas de si tôt.

Un juge a rejeté l’affaire l’année dernière, acceptant la comptabilité d’US Soccer qui montrait que les femmes avaient été payées plus par match que les hommes. Maintenant, les femmes soutiennent que le juge a ignoré comment les performances ont augmenté leur taux de rémunération, alors que leurs bonus pour gagner étaient plus faibles que pour les hommes.

« Affirmer que les femmes devraient travailler plus dur et obtenir plus pour gagner autant que les hommes est tout simplement faux – à la fois moralement et légalement », a déclaré la milieu de terrain Samantha Mewis dans un communiqué. « Nous sommes ravis d’aller de l’avant avec la prochaine phase de notre procès afin que nous puissions enfin atteindre ce que nous – et toutes les femmes – méritons : l’égalité. »

« Nous croyons en notre cas et connaissons notre valeur », a déclaré Megan Rapinoe dans un communiqué. « Il est temps que l’USSF le fasse aussi. »

jouer 1:58 Julie Foudy explique ce qu’elle pense devoir se passer après l’appel de l’USWNT sur l’égalité de rémunération.

Lorsque le procès de l’USWNT a été initialement rejeté, la partie la plus surprenante était peut-être la détermination du juge que les femmes avaient en fait été payées plus que les hommes.

Il est arrivé à cette conclusion en acceptant l’explication de US Soccer selon laquelle les femmes avaient été payées plus à la fois cumulativement et par match. Dans l’analyse de US Soccer, les hommes ont été payés 212 639 $ par match et les femmes ont été payées 220 747 $, et le juge a accepté les matchs joués comme une mesure appropriée du taux de rémunération.

L’appel de l’USWNT repousse fortement cette conclusion, affirmant que la performance – c’est-à-dire gagner ou perdre – ne peut être ignorée. Les femmes n’étaient payées plus que parce qu’elles gagnaient plus, malgré le fait que leurs primes disponibles étaient inférieures à celles des hommes. Les femmes ont remporté deux Coupes du monde au cours de la période couverte par le procès, 2015-19, tandis que les hommes ne se sont pas qualifiés pour une Coupe du monde.

« Le tribunal n’a pas tenu compte des performances, en particulier du fait que les femmes devaient être les meilleures au monde pour gagner à peu près le même montant par match que les hommes beaucoup moins performants », indique l’appel.

Le juge, en rejetant les arguments de US Soccer contre la certification de classe, a souligné que ce n’est pas parce que certains joueurs de l’USWNT gagnaient plus que certains joueurs de l’USMNT que la discrimination n’avait pas eu lieu.

L’exemple qu’il a utilisé en 2019 était un bureau payant une femme 10 $ de l’heure et un homme 20 $ de l’heure – il serait faux de déclarer ce salaire égal simplement parce que la femme a travaillé deux fois plus d’heures que l’homme. Au contraire, a-t-il dit, le taux de rémunération doit être égal.

Dans l’appel, l’équipe juridique de l’USWNT revient sur cet exemple et l’étoffe pour tenir compte des bonus. Cette fois, l’exemple est un homme et une femme qui travaillent dans un magasin de chaussures et gagnent à la fois un salaire horaire et une commission pour les chaussures vendues.

« L’employeur ne peut pas offrir à ses employées un salaire horaire inférieur ou un taux de commission inférieur, et s’attendre à ce qu’elles travaillent plus d’heures, vendent plus de chaussures, ou les deux, pour gagner la même rémunération totale que les employés masculins », indique l’appel.

Si les hommes, par exemple, n’avaient pas autant perdu lors du tournoi de qualification pour la Coupe du monde 2018, même s’ils avaient quand même perdu chaque match en Russie lors de la Coupe du monde, ils auraient gagné en moyenne 256 169 $ par match, ce qui est plus que les femmes, à cause des primes qu’elles auraient gagnées.

« Le tribunal de district, en effet, a utilisé les succès des femmes contre elles », poursuit le mémoire d’appel. « C’était une erreur en droit. »

L’appel ajoute que même si le juge avait raison de dire qu’il n’y avait pas eu de violation de la loi sur l’égalité des salaires, un jury pourrait toujours conclure à une violation du titre VII, qui est plus large.

jouer 1:24 Megan Rapinoe explique comment la Fédération américaine de football pourrait devenir la meilleure organisation au monde en acceptant un salaire égal.

Comme l’USWNT fait appel de la décision initiale du juge, il doit s’en tenir aux mêmes arguments que ceux de son procès initial. Encore une fois, ils disent que les hommes se sont vu offrir beaucoup plus d’argent que les femmes, et même si les deux équipes ont des structures de rémunération différentes, la fédération était toujours prête à offrir plus aux hommes.

Les hommes de l’USMNT sont payés par camp, ce qui signifie que les joueurs individuels ne sont payés que lorsqu’ils sont appelés – mais du côté de la fédération, elle met toujours de côté un montant fixe à payer pour chaque camp de l’USMNT. Les femmes, cependant, sont payées sur une structure hybride où certaines joueuses sont payées sur la base d’appels mais certains joueuses régulières sont payées indépendamment de leur composition.

« Même en tenant compte des différences, la valeur des accords des femmes est bien inférieure à la valeur de l’accord des hommes », indique l’appel.

Le juge dans son licenciement l’année dernière a déclaré que les comparaisons entre les deux conventions collectives (CBA) « ignorent la réalité » que les hommes et les femmes ont négocié pour différentes structures de rémunération, et le juge a déclaré que « le WNT a explicitement rejeté les conditions qu’ils recherchent maintenant s’imposer rétroactivement. » Mais dans leur appel, les joueurs disent que le juge a tort. Au contraire, les femmes ont dit que si on leur avait offert exactement le même contrat, elles l’auraient accepté, mais US Soccer n’a jamais été disposé à égaler l’accord des hommes dollar pour dollar.

« Au cours des négociations collectives pour l’accord de l’USWNT en 2017, la Fédération a offert aux femmes la même structure salariale qu’aux hommes, c’est-à-dire qu’elle a proposé d’éliminer les joueurs sous contrat et de payer à tous les joueurs de l’USWNT des frais d’apparition et des primes de performance par match », états bref d’appel. « Mais la Fédération a refusé d’offrir aux femmes les mêmes montants en dollars qu’aux hommes pour les frais de comparution et les primes de performance. »

US Soccer a déclaré que la raison en était les bonus de la FIFA pour avoir remporté la Coupe du monde. La FIFA fournit environ 13 fois plus d’argent aux participants de la Coupe du monde masculine que la version féminine, et la présidente de l’US Soccer, Cindy Parlow Cone, a déclaré en juin que « combler la différence entre les prix de la FIFA est intenable et mettrait probablement en faillite la Fédération. . »

L’appel fait également valoir qu’il n’appartenait pas à un juge de décider que la valeur des deux contrats ne peut être comparée, et seul un jury est censé peser une telle preuve.

En outre, l’appel fait valoir qu’un précédent établi dit qu’« un employeur ne peut pas négocier le droit des employés à un salaire égal en vertu de la loi sur l’égalité des salaires et du titre VII », de sorte que le fait que les joueurs ont négocié leur rémunération ne suffit pas à rejeter leurs allégations de la discrimination.

L’appel fait également valoir que le comportement de la fédération fait partie d’un schéma plus large d’indifférence et de discrimination à l’égard des femmes.

Il mentionne les premiers jours de l’USWNT, lorsque les femmes avaient moins de personnel que l’équipe masculine, et elles devaient faire leurs propres courses de nourriture pendant l’entraînement et trimballer leur propre équipement pendant que les hommes avaient tout cela pris en charge pour eux. Ils disent également que la fédération a refusé de promouvoir les jeux de l’équipe ou de rechercher des opportunités de marchandisage.

Il souligne également quelque chose qui s’est produit après le dépôt de la plainte à l’origine en mars 2019 : un certain nombre de sponsors du football américain se sont prononcés contre le traitement réservé par la fédération à l’USWNT. Cela s’est produit en mars 2020, lorsque US Soccer, en se défendant contre le procès, a fait valoir que les femmes ont moins de « capacités » que leurs homologues masculins en raison « des différents niveaux de vitesse et de force requis pour les deux emplois », un commentaire qui a été largement critiqué comme misogyne.

En conséquence, des sponsors de premier plan comme Coca-Cola, Visa, Deloitte et Budweiser ont fait part de leurs inquiétudes, en utilisant des mots comme « inacceptable » et « offensant » pour décrire le point de vue de l’US Soccer sur l’USWNT. L’appel note que Secret a publié une publicité pleine page dans le New York Times demandant à US Soccer de « mettre fin une fois pour toutes aux inégalités de rémunération entre les sexes, pour tous les joueurs ».

L’appel fait également valoir que Carlos Cordeiro, l’ancien président de l’US Soccer, avait déclaré que « les joueuses n’avaient pas été traitées de manière égale » et que la fédération devait « travailler à l’égalité de rémunération pour les équipes nationales » – et c’était mal pour le juge d’accepter une explication après coup dans laquelle Cordeiro a déclaré qu’il ne voulait pas que les déclarations se révèlent telles qu’elles sonnaient.

« Un jury raisonnable pourrait prendre la Fédération au mot », indique l’appel.