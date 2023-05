L’appel des gardiens pourrait se peindre dans un coin au receveur

Les Cleveland Guardians ont appelé le meilleur espoir Bo Naylor ce week-end, et cela pourrait amener l’équipe à prendre une décision difficile s’il joue bien.

Les Gardiens de Cleveland sont assis en dessous de 0,500 dans l’AL Central et sont entrés dimanche avec un dossier de 20-24. Ils ont perdu leur match d’ouverture de la série contre les Mets de New York de manière éliminatoire, via un simple de l’ancien arrêt-court Francisco Lindor. La série s’est terminée dimanche avec un match double avec les Mets, le match de samedi ayant été reporté en raison de la pluie dans le Queens, NY

Avant le programme double, les Gardiens ont fait le grand pas en appelant le prospect n ° 4 du système agricole, Bo Naylor, en tant que 27e joueur de l’équipe.

Bo Naylor a rejoint les Guardians en tant que 27e joueur pour le programme double d’aujourd’hui. – Zack Meisel (@ZackMeisel) 21 mai 2023

Bien que ce soit une nouvelle passionnante pour la base de fans, cela pousse l’équipe dans un coin. Que font-ils à la position du receveur si Naylor réussit lors de son rappel (s’il est en place depuis un temps décent) ? Après tout, l’équipe a maintenant quatre receveurs sur la liste des ligues majeures !

Les gardiens appellent le meilleur espoir Bo Naylor

La situation de capture de Cleveland n’est, eh bien, pas la meilleure. Le tableau de profondeur de position est dirigé par le vétéran Mike Zunino. Non seulement il a du mal dans la boîte du frappeur (moyenne au bâton de 0,165, pourcentage de base de 0,276, pourcentage de frappe de 0,318), mais il ne se débrouille pas très bien derrière la plaque. Bien que Zunino ait un pourcentage de terrain de 0,990 avec 186 retraits, 10 passes décisives et deux erreurs sur 198 chances au total, il a accordé quatre balles passées (le plus haut de la ligue) et 14 lancers sauvages. Sans oublier qu’il a autorisé 27 bases volées et n’a attrapé que cinq joueurs en train de voler.

Cam Gallagher, quant à lui, détient un pourcentage de terrain de 0,992, a autorisé 15 buts volés et a attrapé trois joueurs. Mais au marbre, Gallagher a coupé 0,106/0,160/0,128, tout en enregistrant un point marqué, quatre points produits et cinq coups sûrs en 47 présences au bâton (17 matchs).

Quant à David Fry, il n’a disputé que quatre matchs au receveur, dont aucun n’était un départ, affichant un pourcentage de mise en jeu de 1.000 et permettant une base volée.

Naylor a la chance de faire une déclaration pour les Gardiens s’il reste assez longtemps sur la liste des ligues majeures. En 30 matchs en tant que receveur en Triple-A cette année, il a affiché un pourcentage d’alignement de 0,987 (281 retraits, 18 passes et quatre erreurs sur 303 chances au total). En termes de bases volées, Naylor en a autorisé 42 et n’a expulsé que sept joueurs.

Dans la boîte du frappeur, pendant ce temps, Naylor a mis en place une ligne oblique de .257/.391/.507, tout en enregistrant neuf circuits, 29 points marqués, 32 points produits et 38 coups sûrs en 41 matchs.

Naylor n’a joué que dans le premier match du programme double en tant que frappeur pincé en début de huitième manche. Il a permis à Tommy Pham de voler la deuxième base en bas du cadre. En termes de frappe, Naylor est allé 0-en-2 dans la surface du frappeur.

Encore une fois, si les Gardiens donnent une chance à Naylor et qu’il fait ses preuves, ils devront choisir les termes de qui reste et qui part.