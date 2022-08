L’appel des étudiants de Creighton sur le mandat du vaccin COVID est rejeté

OMAHA, Neb. (AP) – La Cour suprême du Nebraska a rejeté vendredi un appel d’une poignée d’étudiants de l’Université Creighton qui cherchaient à être exemptés du mandat de vaccination COVID-19 de l’école catholique privée l’année dernière, arguant que se faire vacciner violerait leur croyances religieuses contre l’avortement.

La haute cour de l’État a déclaré qu’elle n’était pas compétente, citant sa position de 150 ans selon laquelle les gens ne peuvent pas faire appel des ordonnances refusant ou accordant des injonctions temporaires. Dans ce cas, un juge a refusé l’année dernière d’émettre une injonction temporaire qui aurait bloqué l’exigence de l’Université Creighton selon laquelle tous les étudiants doivent être vaccinés contre le COVID-19.

“Parce que le refus du tribunal d’une injonction temporaire n’était pas une ordonnance définitive, nous n’avons pas compétence pour l’appel et devons le rejeter”, a écrit le juge William Cassel pour le tribunal.

Les 10 étudiants qui ont demandé l’injonction ont déclaré qu’ils avaient des objections religieuses aux vaccins parce qu’ils “ont été développés et/ou testés à l’aide de lignées cellulaires fœtales dérivées de l’avortement”.

Des lignées cellulaires cultivées en laboratoire issues de fœtus avortés il y a des décennies ont été utilisées dans certains tests préliminaires des vaccins Pfizer et Moderna et pour cultiver des virus utilisés pour fabriquer le vaccin Johnson & Johnson. Les vaccins ne contiennent pas de cellules fœtales.

Le Vatican a déclaré en 2020 qu’il est “moralement acceptable” pour les catholiques romains de recevoir des vaccins COVID-19 sur la base de recherches qui ont utilisé des cellules dérivées de fœtus avortés lorsque des vaccins “éthiquement irréprochables” ne sont pas disponibles.

Le juge du district du comté de Douglas, Marlon Polk, a déclaré dans sa décision de septembre 2021 qu’il n’ordonnerait pas que le mandat soit temporairement bloqué car il ne pensait pas que les étudiants finiraient par l’emporter devant le tribunal. C’est parce que les étudiants avaient signé un formulaire promettant de se faire vacciner une fois que les régulateurs en auraient approuvé un, a noté le juge. Les étudiants ont fait appel.

Un avocat des étudiants, Robert Sullivan, a déclaré vendredi que même s’il souhaitait que la Haute Cour de l’État statue sur le fond de l’appel, le fait qu’il ait été décidé sur un point technique permet aux étudiants de poursuivre leur combat juridique.

“La grande majorité des étudiants veulent aller de l’avant avec l’affaire et voir ce que nous pouvons faire”, a déclaré Sullivan. La plupart des étudiants ont continué à s’inscrire dans d’autres écoles, a-t-il dit, tandis que l’un avait suffisamment de crédits universitaires pour obtenir son diplôme pendant l’été.

Un avocat de l’université n’a pas immédiatement répondu aux messages téléphoniques laissés vendredi par l’Associated Press demandant des commentaires.

L’université privée d’Omaha est affiliée à l’ordre des Jésuites de l’Église catholique, qui enseigne que l’avortement est un péché grave.

L’université a publié son mandat pour les étudiants en août 2021, après que la Food and Drug Administration des États-Unis a accordé l’approbation complète au vaccin fabriqué par Pfizer. À l’époque, Creighton n’autorisait que des exemptions médicales, et non religieuses, à ses exigences en matière de vaccins. Cependant, l’école a ajouté une exemption religieuse avant l’année scolaire 2022-23, a déclaré le porte-parole de Creighton, Sam Achelpohl.

Les étudiants qui refusent un vaccin pour des motifs religieux doivent remplir un formulaire et obtenir l’approbation de l’université, selon le site Web de l’école.

Achelpohl a refusé de commenter la décision de vendredi ou le procès en cours.

Margery A. Beck, Associated Press