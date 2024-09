L’appel des Championnats du monde juniors 2018 ajourné par un panel indépendant jusqu’à la fin du procès criminel – Canada News

La Presse Canadienne – 11 septembre 2024 / 9h36 | Histoire: 505966

L’appel interjeté par des membres de l’équipe canadienne de hockey junior du monde 2018 auprès d’un comité indépendant a été ajourné jusqu’à la fin du procès criminel impliquant ces joueurs.

Un tribunal de London, en Ontario, a entendu les arguments juridiques dans l’affaire d’agression sexuelle de cinq anciens membres de l’équipe canadienne junior. Le procès doit avoir lieu l’année prochaine.

Dillon Dube, Carter Hart, Michael McLeod, Cal Foote et Alex Formenton ont été inculpés plus tôt cette année en lien avec une agression sexuelle présumée dans un hôtel en 2018. Tous les cinq prévoient se défendre contre les allégations et ont opté pour un procès avec jury.

Hockey Canada a demandé à un panel d’arbitrage indépendant de déterminer si certains membres de l’équipe junior masculine de 2018 ont enfreint le code de conduite de l’organisme national de sport et, si tel est le cas, quelles sanctions devraient être imposées à ces joueurs.

Peu de temps après que le jury a remis son rapport final à toutes les parties concernées, un avis d’appel a été déposé. Une commission d’appel indépendante a ensuite été constituée pour superviser l’audience d’appel.

La commission d’appel indépendante a accordé une requête visant à ajourner l’audience d’appel jusqu’à la fin du procès pénal.

Hockey Canada a déclaré dans un communiqué qu’elle avait tenté de procéder rapidement tout au long du processus d’appel et que tout retard supplémentaire résultait de la décision de la commission d’appel sur la motion d’ajournement, et non de quelque chose que l’organisation sportive n’aurait pas fait.