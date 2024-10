L’appel de Wilde : Les Canadiens dominent les Sénateurs grâce à une solide performance défensive – Montréal

Très peu de repos pour les Canadiens de Montréal pour débuter la saison avec trois matchs en quatre soirs et quatre en six soirs. Avant le troisième match à domicile contre Ottawa, les Canadiens devaient nettoyer leur défense. Ils ont été exploités sur près de 50 tirs lors du premier match et six buts lors du deuxième match.

Les Canadiens n’ont accordé que 25 tirs et un but dans une victoire bien méritée contre les Sénateurs 4-1.

Chevaux sauvages

Lorsque Lane Hutson est pressé, il effectue un mouvement latéral qui crée 10 pieds de distance entre lui et son pion. C’est remarquable de voir un contrôleur si proche qu’il doit se sentir satisfait de ses chances, puis découvrir soudainement qu’il n’est pas à côté de Hutson.

Il y a aussi des moments où Hutson fait une série de feintes qui laissent le contrôleur faire des 360 dans une frustration presque embarrassante, jusqu’à ce qu’il abandonne finalement. Hutson n’a même pas disputé une demi-douzaine de matchs dans la LNH, et il est déjà le meilleur joueur sur la glace dans plusieurs présences.

L’entraîneur-chef des Canadiens, Martin St. Louis, le voit aussi. Il ne s’agit apparemment pas d’un apprentissage dans lequel l’entraîneur-chef fait travailler la recrue lentement et fait preuve de prudence pour s’assurer qu’il n’est pas au-dessus de sa tête. Hutson possède le deuxième plus grand temps de glace de l’équipe derrière Mike Matheson, qui est l’un des joueurs les plus utilisés de toute la ligue.

Ce n’est pas non plus comme si Hutson avait des difficultés en défense. Ce qui est le plus remarquable, c’est que ce petit acteur n’a jamais l’air petit. Il n’est pas écrasé par des géants sur la glace. Il n’est pas faible dans les batailles pour la force, car il ne participe à aucune bataille.

En défense, Hutson a une vision si exceptionnelle et une prise de décision si rapide qu’à presque chaque occasion défensive, il joue avant qu’un pion n’arrive. S’il a de la glace devant lui, il l’utilise. S’il n’a pas le temps, il travaille vite. Il n’est pas exposé, car il ne permet pas au temps et à l’espace d’être contre lui.

Il est remarquable que Hutson ait terminé 62e au classement général. Tout était question de taille, bien sûr, mais il est extrêmement difficile de trouver des moments où il n’a pas assez de taille. Tous les meilleurs éclaireurs du monde se sont trompés.

Le meilleur buteur jusqu’à présent cette saison est Cole Caufield qui connaît un début exceptionnel avec son désormais numéro 13 avec quatre buts en trois matchs.

La première période de Caufield était parfaite. C’était l’objectif d’un tireur d’élite. Seul un joueur qui sait où se trouve le filet, même sans regarder, et qui peut choisir son emplacement, peut compter quand il l’a fait.

Actualités connexes L’appel du Wilde : les Canadiens de Montréal battus par les Bruins de Boston 6-4

Caufield a profité de la technique moderne du gardien de but du VH inversé. La conception du RVH est telle que lorsqu’un joueur s’approche suffisamment, le gardien de but se met dans une position ne laissant que la plus petite marge ouverte dans le coin supérieur au-dessus de son épaule.

De 15 à 20 pieds, Caufield a tiré directement dans le plus petit des espaces pour une beauté absolue et donner une avance de deux après un aux Canadiens.

L’autre but de la première période était une création de Hutson alors qu’il a remporté la ligne bleue en avantage numérique. Il a ensuite été récupéré dans le coin par Christian Dvorak qui a trouvé Emil Heineman seul dans la fente pour son premier but dans la LNH. Heineman l’a cassé dès qu’il l’a eu.

L’une des nombreuses pièces magnifiques du premier, mais la période a en fait été marquée par un travail acharné de la part de la ligne de Jake Evans. Josh Anderson et Brendan Gallagher ont élaboré leurs histoires devant le filet, ont reçu des coups au corps et ont finalement tiré un penalty.

Ottawa avait contrôlé le match jusqu’à ce moment-là. Un meilleur rythme de travail a changé la teneur de la soirée.

Encore de la magie Hutson en troisième période. Il est difficile de croire qu’il n’a disputé que cinq matchs dans la LNH. Il a dominé toute une équipe avant de finalement permettre à Alex Newhook d’inscrire son premier but de la saison. La rondelle semblait suivre Hutson partout. Il ne serait pas refusé.

Un autre aspect de la magie de Hutson est qu’il modèle son jeu autour de la duplicité. Un petit jeu effronté en troisième période était un autre exemple alors qu’il avait des échecs avant qui lui arrivaient alors qu’il était placé derrière le filet. Il a simulé une passe difficile vers la droite. Les échecs avant sont allés à droite et il a exécuté calmement et facilement vers la gauche.

Montréal a ajouté à son avance avec le premier point de la saison de Nick Suzuki. Il a été libéré sur une échappée par Caufield. Le tir de Suzuki a été stoppé, mais Caufield l’a suivi jusqu’au pointage. Tout se passe bien pour Caufield jusqu’à présent cette saison.

Oh et au fait, Samuel Montembeault a mis 105 minutes et 30 secondes avant d’accorder un but cette saison. Il n’en a accordé qu’un sur ses 73 premiers tirs. Pas mal, Hockey Canada. Pas mal du tout.

Chèvres sauvages

Les Canadiens ont débuté la saison contre trois équipes qui, selon les pronostiqueurs, se qualifieraient pour les séries éliminatoires. Ils sont 2-1 après ces trois matchs. Pas besoin pour l’instant de remplir cet espace avec quatre points sur une banque de six. Les Penguins de Pittsburgh sont en ville lundi.

Cartes Wilde

Les Canadiens pourraient bien avoir un problème avec la troisième paire. St. Louis a déjà commencé à réduire le temps de glace de Justin Barron et Arber Xhrkaj.

L’organisation est dans une situation difficile. Ils ont peut-être de meilleurs défenseurs, mais ils ne les ont pas encore utilisés.

Le plus gros problème est que Barron n’a pas assez bien performé lors de ses deux premiers matchs pour devancer Logan Mailloux, mais Barron doit passer par le fil de renonciation s’il est envoyé pour évoquer Mailloux.

Les premiers retours sont que Barron a été tourniquet pour le but gagnant contre Boston, tandis que Mailloux a fait un spectacle pour Laval en marquant deux fois et en aidant deux autres dans une victoire de 5-2 contre Providence vendredi soir. C’est acceptable à court terme, mais à long terme, Barron doit être meilleur. Heureusement, il était dans le troisième match.

L’organisation en a assez de perdre. Ils veulent montrer que cette reconstruction prend des mesures positives. Le moment viendra peut-être bientôt où ils seront obligés de sacrifier Barron. Il est facile de dire qu’il doit être échangé, mais ils n’obtiendront pas un retour satisfaisant s’il n’a pas montré un match cohérent et prêt pour la LNH.

Les défenseurs ont besoin de patience pour se développer, mais le caoutchouc rencontre aussi la route. Barron pourrait avoir une piste plus longue avec un autre club qui peut se permettre des erreurs au niveau de la LNH dans l’espoir d’améliorer son jeu grâce à la répétition.

C’est une équipe comme San Jose comme exemple. Cependant, les Sharks attendent un billet de faveur par virement bancaire ; pas une perte d’un choix au repêchage. Montréal se trouve dans une situation difficile qui deviendra encore plus difficile si Mailloux continue de dominer la compétition de la Ligue américaine de hockey.

Du côté gauche de la troisième paire, un problème différent persiste. Le club veut la ténacité et la puissance pugilistique de Xhekaj, mais pas au détriment des buts marqués. Xhekaj doit afficher de meilleurs chiffres défensifs.

À l’heure actuelle, il est dans l’alignement parce que Jayden Struble souffre d’une blessure, mais les soirs où le club souhaite plus de ténacité, il ne peut pas sacrifier la défense en retour.

Pour l’instant, il est tôt. Si le club est hors de combat, il n’y a pas d’urgence. S’ils sont dans le mix, ils devront peut-être transférer Barron et Xhekaj.

Pour Barron, cela signifierait une véritable perte sur l’échange qui a vu le départ d’Artturi Lehkonen. Pour Xhekaj, cela signifierait plus d’assaisonnement à Laval.

Ce sera intéressant, et personne ne devrait être sûr de pouvoir prédire comment cela va se passer. C’est un véritable tirage au sort en ce moment.

Le point positif évident est qu’il y a deux joueurs capables, prêts à améliorer la troisième paire du club. Struble était le meilleur défenseur du camp, et Mailloux semble trop bon pour la AHL, montrant que son plafond n’a pas encore été atteint.

Je ne suis pas sûr que nous puissions en dire autant du plafond de Barron et de Xhekaj, même si chaque espoir, en particulier les lignes bleues, devrait avoir cinq ans avant que quiconque ne rende un verdict.

Et c’est là que réside le point crucial, les Canadiens n’ont pas cinq ans. Ils ne sont pas sûrs de disposer de cinq semaines. Restez à l’écoute. Celui-ci s’annonce très bientôt intéressant. Il s’agit en réalité de quatre doublures bleues pour deux places.





Brian Wilde, un écrivain sportif basé à Montréal, vous présente Call of the Wilde sur globalnews.ca après chaque match des Canadiens.