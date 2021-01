BRUXELLES – L’appel téléphonique extraordinaire et gémissant du président Trump aux responsables de l’État de Géorgie cherchant à renverser les résultats des élections dans ce pays a ébranlé de nombreux Européens – pas tant pour ce qu’il révèle sur M. Trump lui-même, mais pour ce qu’il peut présager pour la santé des Américains. la démocratie.

À seulement 16 jours de sa présidence, la capacité de M. Trump à choquer le monde avec son égocentrisme épique et son mépris des normes démocratiques et éthiques est en train de disparaître. Le président s’est révélé à plusieurs reprises avant ce dernier épisode – harcelant et menaçant les responsables géorgiens de lui «trouver» les voix nécessaires pour renverser l’État.

Mais même si M. Trump n’a pas bougé, le monde l’a fait. Les dirigeants étrangers sont tournés vers l’avenir, mais beaucoup craignent que l’effet Trump ne dure des années, ce qui nuit à la confiance dans la prévisibilité et la fiabilité américaines.

«Beaucoup de gens vont juste rouler des yeux et attendre que le temps presse», a déclaré Leslie Vinjamuri, directeur du programme États-Unis et Amériques à Chatham House, l’institution de recherche britannique. «Mais la chose de loin la plus troublante est le nombre de républicains qui sont prêts à l’accompagner, et ce qu’il fait au Parti républicain, en temps réel.