BRUXELLES – L’appel téléphonique extraordinaire et mélancolique du président Donald Trump aux responsables de l’État de Géorgie cherchant à renverser les résultats des élections dans ce pays a ébranlé de nombreux Européens – pas tant pour ce qu’il révèle sur Trump lui-même, mais pour ce qu’il peut présager pour la santé de la démocratie américaine .

À seulement 16 jours de sa présidence, la capacité de Trump à choquer le monde avec son égocentrisme épique et son mépris des normes démocratiques et éthiques est en train de disparaître. Le président s’est révélé à plusieurs reprises avant ce dernier épisode – harcelant et menaçant les responsables géorgiens de lui «trouver» les voix nécessaires pour renverser l’État.

Mais même si Trump n’a pas bougé, le monde l’a fait. Les dirigeants étrangers sont tournés vers l’avenir, mais beaucoup craignent que l’effet Trump ne dure des années, ce qui nuit à la confiance dans la prévisibilité et la fiabilité américaines.

«Beaucoup de gens vont juste rouler des yeux et attendre que le temps presse», a déclaré Leslie Vinjamuri, directeur du programme États-Unis et Amériques à Chatham House, l’institution de recherche britannique. «Mais la chose de loin la plus troublante est le nombre de républicains qui sont prêts à l’accompagner et ce qu’il fait au Parti républicain, en temps réel.

Un groupe de républicains de la Chambre a promis de contester la victoire du Collège électoral de Joe Biden mercredi lorsque le Congrès se réunira pour la certifier, et au moins une douzaine de sénateurs républicains devraient se joindre à eux, forçant un vote, bien qu’il soit presque certain d’échouer.

Alors que Trump continue d’avoir une telle emprise sur le parti et remporte plus de 74 millions de voix en novembre, Vinjamuri a déclaré: «Cela nous montre qu’il sera incroyablement difficile de gouverner le pays au cours de l’année prochaine.»

Si tant d’Américains estiment que l’élection était frauduleuse, «il semble que l’Amérique ne puisse même pas garantir les normes les plus fondamentales de la démocratie, le transfert pacifique du pouvoir, alors que les perdants doivent accepter qu’ils ont perdu», a-t-elle déclaré.

En effet pour les observateurs lointains, les effets corrosifs de la présidence de Trump ne sont pas isolés pour Trump lui-même mais s’étendent bien au-delà du président – à la profonde coterie des facilitateurs autour de lui, à la Maison Blanche et dans son parti, et même à un public américain dans lequel des certains pensent que leur démocratie a été compromise et ne peut pas faire confiance.

Les dangers que représentent les alliés étrangers sont multiples et ne seront pas facilement dissipés même avec un nouveau président. Mais ils soulèvent des préoccupations particulières avant la sortie de Trump.

Patrick Chevallereau, ancien officier de l’armée française maintenant à RUSI, une institution de recherche sur la défense à Londres, a déclaré que l’appel de Trump «montre que le président actuel est dans la mentalité de faire n’importe quoi – absolument n’importe quoi – avant le 20 janvier. , zéro référence, zéro éthique. Il a ajouté: «Tout ce qui n’est pas lui-même peut être détruit et s’effondrer, y compris nous.»

Thomas Wright, un expert né en Irlande des États-Unis à la Brookings Institution, a déclaré que «les gens craignent pour de vrai que Trump revienne». Les mois qui se sont écoulés depuis l’élection ont montré aux gens «à quel point un second mandat aurait été mauvais – les garde-fous, un gouvernement complètement personnalisé et donnant la parole à ses tendances autoritaires», a-t-il déclaré.

«Maintenant, le reste du monde comprend que Trump pourrait effectivement faire un retour en 2024, c’est donc une ombre qu’il jettera sur la politique américaine», a déclaré Wright.

Les dirigeants mondiaux «savent tous que Trump est en quelque sorte fou, mais c’est à l’extrémité de ses actions, les longueurs auxquelles il est allé, qu’il a obtenu 74 millions de voix et ne prend pas sa retraite mais sera une force pour les républicains» qui est déconcertant , il ajouta. «Les gens savaient à quoi ressemble Trump, mais l’importance est l’ombre de l’avenir.»

La lettre que les 10 derniers secrétaires à la défense en activité ont tous signée est également troublante pour beaucoup, exhortant la nation – et l’armée – à accepter que les élections soient terminées et que «le temps de remettre en question les résultats est passé».

Jean-Marie Guéhenno, ancien diplomate français et des Nations Unies qui est président de l’International Crisis Group, a demandé sur Twitter: «Faut-il être rassuré sur la démocratie américaine quand 10 anciens secrétaires à la défense mettent en garde contre l’utilisation de l’armée pour contester les résultats des élections, ou terrifié à l’idée qu’ils croient qu’une prise de position publique est devenue nécessaire?

L’actuel secrétaire à la Défense par intérim, Christopher C. Miller, n’a pas pleinement coopéré avec l’équipe de transition de Biden, tandis que l’ancien conseiller à la sécurité nationale de Trump, Michael T.Flynn, que Trump a récemment gracié, a appelé à la loi martiale et s’est réuni à la Maison Blanche. , et cela a clairement suscité des inquiétudes.

«Ce sont les choses que nous ne savons pas qui sont effrayantes», a déclaré Vinjamuri. «Nous ne savons pas qui d’autre au Pentagone ne coopère pas, et il est inquiétant que ces anciens secrétaires aient clairement senti qu’ils devaient avertir les habitants du Pentagone qu’ils devaient respecter leur serment envers la Constitution.»

François Heisbourg, un analyste français de la sécurité, a demandé en plaisantant: «Combien de guerres pouvez-vous déclencher en 16 jours?» Mais lui aussi a été frappé par le ton autocratique de l’appel de Trump et l’emprise que Trump continue d’avoir sur tant de membres clés du Parti républicain.

Si le second tour du Sénat en Géorgie produit des victoires républicaines mardi «malgré cet appel téléphonique impardonnable», a déclaré Heisbourg, «la réaction internationale sera que les républicains ne vont pas divorcer du Trumpisme – après tout, alors que Trump a perdu, ils n’ont pas perdu le élections législatives mais ont fait mieux qu’il y a deux ans. La capacité de Trump à maîtriser le parti et à le maintenir jusqu’à la fin est ce qui est étonnant et ce qui effraie les gens à l’extérieur », a-t-il déclaré.

Pour d’autres, le comportement de Trump est désormais tenu pour acquis, mais ses effets débilitants sur la démocratie américaine et sa position dans le monde le sont également.

Laurence Nardon, responsable du programme Amérique du Nord à l’Institut français des relations internationales à Paris, a déclaré que l’appel de Trump était «plus ou moins pareil», donc pas particulièrement choquant. «Le soft power américain, en tant que modèle de démocratie, est endommagé par les actions de Trump», a-t-elle déclaré. « Mais je pense que nous avons compris que sa pratique du pouvoir est une exception, même si son élection n’est pas un accident. »

Robin Niblett, directeur de Chatham House, a déclaré qu’en général, «les Européens ne sont plus surpris par tout ce que fait Trump, mais plus incrédule que quelqu’un comme Trump ait jamais été président.»

Il y a confiance dans le système américain, a déclaré Niblett. «Mais ce qui est plus inquiétant, c’est le nombre d’acteurs républicains importants qui croient que cela leur fera du bien de jouer à cette galerie, cette politique de la terre brûlée, de la fausse et de la désinformation, dans laquelle vous soulevez des doutes dans l’esprit des gens sur votre propre démocratie et que vous utilisez ces doutes politiquement.

Le grand risque, a-t-il dit, est que même si le système américain peut détourner l’autoritarisme, «il pourrait y avoir une dynamique vraiment brutale qui rendrait difficile pour l’Amérique d’être le partenaire dont les gens à l’étranger ont besoin et espèrent.»

Après cet appel téléphonique, les Allemands retiennent leur souffle sur ce que Trump pourrait faire ensuite, a déclaré Jana Puglierin, directrice du bureau berlinois du Conseil européen des relations étrangères. «De telles nouvelles confirment tout ce que les Allemands ont entendu dans les médias au cours des quatre dernières années», a-t-elle déclaré.

La lettre des anciens secrétaires de la défense a également ouvert les yeux à Berlin. «Ils ont réalisé que c’était grave», a déclaré Puglierin. « Qu’ils voient une raison d’écrire une telle lettre est choquant. »

Sophia Gaston, directrice du British Foreign Policy Group, une institution de recherche, a déclaré que «les efforts désespérés du président Trump pour interférer avec les résultats des élections et renverser la démocratie américaine sont maintenant presque universellement considérés à Westminster comme un dernier hurlement pitoyable à la lune.

Plus optimiste, elle a déclaré: «Ce qui est clair, c’est que l’énorme impact que l’administration de Trump a eu sur la position de l’Amérique dans le monde touche à sa fin. Il y a de grands espoirs pour Biden de restaurer la mission morale de l’Amérique, et la Grande-Bretagne se concentre entièrement sur l’avenir, l’identification des domaines d’alignement et d’intérêt commun avec la nouvelle administration Biden.

