Le président Donald Trump monte dans une voiturette de golf au Trump National Golf Club en décembre 2020. | Al Drago / Getty Images

Trump a déclaré au responsable géorgien: « Je veux juste trouver 11 780 votes. »

Le président Donald Trump a demandé au secrétaire d’État de Géorgie Brad Raffensperger, un républicain, de «trouver» près de 12 000 votes inexistants lors d’un appel téléphonique de samedi, selon un nouveau rapport d’Amy Gardner du Washington Post. Inventer ces votes changerait le résultat des élections dans cet État, faisant basculer ses votes électoraux au profit de Trump par rapport au président élu Joe Biden.

Au cours d’un appel téléphonique de plus d’une heure, dont un enregistrement a été obtenu par le Post, Trump a soulevé une série de théories du complot sans fondement et démystifié – et a diversement cajolé et menacé Raffensperger de trouver un moyen de lui décerner la victoire en La Géorgie, un État que Trump a perdu par 11779 voix.

«Tout ce que je veux faire, c’est ceci», a déclaré Trump à Raffensperger lors de l’appel. «Je veux juste trouver 11 780 votes, soit un de plus que nous. Parce que nous avons gagné l’État.

Ryan Germany, l’avocat général du bureau du secrétaire d’État de Géorgie, était également à l’appel, selon le Post, tout comme le chef de cabinet de la Maison Blanche Mark Meadows et l’avocate conservatrice Cleta Mitchell.

Trump avait précédemment reconnu l’appel dans un tweet, mais l’avait formulé de manière très différente, affirmant que les hommes avaient parlé d’allégations de fraude électorale, ce que Raffensperger a réfuté à plusieurs reprises.. L’histoire du Washington Post de dimanche révèle ce qui a été discuté de manière beaucoup plus détaillée.

«J’ai parlé hier au secrétaire d’État Brad Raffensperger du comté de Fulton et de la fraude électorale en Géorgie», Trump a tweeté dimanche matin. «Il n’était pas disposé, ou incapable, de répondre à des questions telles que l’arnaque des« bulletins de vote sous la table », la destruction des bulletins de vote, les« électeurs »hors de l’État, les électeurs décédés, etc. Il n’a aucune idée!

J’ai parlé hier au secrétaire d’État Brad Raffensperger du comté de Fulton et de la fraude électorale en Géorgie. Il n’était pas disposé, ou incapable, de répondre à des questions telles que l’arnaque des «bulletins de vote sous la table», la destruction des bulletins de vote, les «électeurs» hors de l’État, les électeurs décédés, etc. Il n’a aucune idée! – Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 3 janvier 2021

L’audio de l’appel complet de 62 minutes a été rendu public par le Post dimanche, y compris un échange où Trump menace Raffensperger et l’Allemagne de conséquences juridiques imminentes s’ils ne parviennent pas à annuler les résultats déjà certifiés.

«C’est une infraction pénale», a déclaré Trump à Raffensperger et à l’Allemagne lors de l’appel, apparemment en référence au fait que Raffensperger n’a pas signalé des cas inventés de fraude électorale. «Et vous ne pouvez pas laisser cela se produire. C’est un gros risque pour vous et pour Ryan, votre avocat. Et c’est un gros risque. »

Trump a également soulevé un certain nombre de théories du complot ressemblant à celles promues par l’ancien avocat de Trump, Sidney Powell, qui a été relâché par l’équipe juridique de la campagne Trump alors que ses allégations de fraude électorale devenaient de plus en plus extravagantes.

Powell, qui a poussé une série de poursuites électorales avec peu de preuves – et parfois purement fictives – de fraude. Elle a également affirmé à plusieurs reprises à tort que les machines à voter conçues par Dominion Voting Systems avaient aidé à voler l’élection de 2020 à Trump.

En réalité, le président élu Joe Biden a remporté l’élection présidentielle de 2020 par 306 voix électorales contre 232 pour Trump, et avec une marge de vote populaire de plus de 7 millions de voix. Les recomptages dans des États du champ de bataille comme la Géorgie et le Wisconsin – tous deux remportés par Biden – n’ont révélé aucune preuve de fraude ou d’irrégularités à grande échelle qui auraient pu affecter les résultats de l’élection.

Dans les 50 États et à Washington, DC, les résultats des élections ont été soigneusement examinés par des représentants de l’État et certifiés exacts. Et les machines de Dominion ont fonctionné correctement.

Néanmoins, Trump a diffusé une version du complot du Dominion lors de son appel de samedi.

«Maintenant, pensez-vous qu’il est possible qu’ils aient déchiqueté les bulletins de vote dans le comté de Fulton?» Trump a demandé à l’Allemagne lors de l’appel. «Parce que c’est ça la rumeur. Et aussi que Dominion a sorti des machines. Ce Dominion va vraiment vite pour se débarrasser de ses machines. Savez-vous quelque chose à ce sujet? Parce que c’est illégal, non?

Comme l’Allemagne l’a affirmé lors de l’appel, aucune des allégations de Trump n’est vraie.

Malgré la décision de l’équipe juridique de Trump de désavouer Powell, Trump serait restée amoureuse de ses théories. Selon un rapport du New York Times de décembre, il a brièvement envisagé de nommer Powell comme avocat spécial pour enquêter sur ses allégations sans fondement de fraude électorale, bien qu’il ait finalement été critiqué par des assistants.

Et aussi récemment que dimanche, il retweeté un message de Powell alléguant – encore une fois, sans même la moindre preuve – «fraude massive».

Cette «élection» a été volée aux électeurs dans une fraude massive dont vous et d’autres êtes maintenant complices. Les élections américaines sont censées être complètement vérifiables et transparentes. #Nous le peuple exigez la vérité et les poursuites contre tous ceux qui ont commis une fraude électorale. @realDonaldTrump https://t.co/Gd4vNmGxHV – Sidney Powell ⭐⭐⭐ #Kraken (@ SidneyPowell1) 3 janvier 2021

Selon le Washington Post, les remarques de Trump lors de l’appel de samedi soulèvent la possibilité de problèmes juridiques supplémentaires pour un président déjà confronté à de nombreuses enquêtes criminelles potentielles en quittant ses fonctions. Le rapport a toutefois noté qu’il n’y a pas d’infraction claire et que toute accusation éventuelle serait en fin de compte «soumise à la discrétion de la poursuite».

En tant que journaliste de CNN Ryan Struyk a souligné sur Twitter dimanche, La loi américaine érige en crime «’sciemment et volontairement … tenter de priver ou de frauder les résidents d’un État d’un processus électoral équitable et impartial’ ‘par’ l’obtention … de bulletins de vote connus de la personne être matériellement faux. »

52 US Code §20511 interdit de « sciemment et volontairement … tenter de priver ou de frauder les résidents d’un État d’un processus électoral équitable et impartial » par « l’obtention … de bulletins de vote connus de la personne être matériellement faux. « – Ryan Struyk (@ryanstruyk) 3 janvier 2021

Trump a peut-être également couru un danger juridique au niveau de l’État. Selon le journaliste Politico Kyle Cheney, «Complot en vue de commettre une fraude électorale» et «sollicitation criminelle pour commettre une fraude électorale» sont tous deux des crimes en Géorgie, et certains experts juridiques pensent que les commentaires de Trump samedi ont violé la loi de l’État.

D’autres journalistes, tels que Grace Panetta de Business Insider, ont également souligné que les commentaires de Trump sont étonnamment similaires à ceux pour lesquels il a été destitué fin 2019, après que sa campagne de pression contre le président ukrainien cherchant à extorquer une enquête sur Biden et son fils, Hunter Biden, a été révélée.

C’est étonnamment similaire à ce que Trump a été destitué sur https://t.co/gqV2llatQu – Grace Panetta (@grace_panetta) 3 janvier 2021

Dans un communiqué dimanche, un conseiller de Biden condamné l’appel.

«Nous avons maintenant des preuves irréfutables d’un président faisant pression et menaçant un responsable de son propre parti pour le faire annuler le décompte des voix légal et certifié d’un État et en fabriquer un autre à sa place», l’ancien avocat d’Obama à la Maison Blanche et actuel conseiller principal de Biden, Bob Bauer m’a dit.

L’appel de samedi n’est pas la première fois que Trump tente de renverser la démocratie

Bien que le scoop du Washington Post de dimanche fournisse sans doute l’exemple le plus frappant des tentatives de longue date de Trump pour subvertir la démocratie afin de rester au pouvoir – sans parler d’une ressemblance plus que passagère avec les enregistrements de fin de présidence du président Richard Nixon – ce n’est en aucun cas le seul. Le temps que Trump a déployé un effort de ce genre depuis sa réélection.

Dans au moins trois autres États du champ de bataille qu’il a perdus contre Biden – Arizona, Michigan et Pennsylvanie – Trump a directement contacté les législateurs et d’autres responsables pour les exhorter à l’aider à renverser les résultats des élections dans leurs États, lui attribuant potentiellement une seconde non élue. mandat.

En Pennsylvanie, un législateur républicain – le chef de la majorité au Sénat de l’État Kim Ward – a déclaré au New York Times qu’elle avait choisi de ne pas repousser les accusations de fraude sans fondement de Trump.

«Si je vous disais:« Je ne veux pas le faire », a-t-elle dit en décembre,« je ferais bombarder ma maison ce soir. »

Mais les efforts antidémocratiques de Trump ont été les plus vifs en Géorgie – peut-être parce que l’État reste dans l’actualité ce mois-ci, plus de 60 jours après l’élection présidentielle, à l’approche de deux tours cruciaux du Sénat ce mardi qui décideront du contrôle partisan de la chambre.

Lors de son appel de samedi, Trump a suggéré que c’était le cas de Raffensperger.

« Vous avez une grande élection à venir et à cause de ce que vous avez fait au président – vous savez, le peuple géorgien sait que c’était une arnaque », a déclaré Trump lors de l’appel. «À cause de ce que vous avez fait au président, beaucoup de gens ne vont pas voter, et beaucoup de républicains vont voter contre, parce qu’ils détestent ce que vous avez fait au président.

Selon le Atlanta Journal-Constitution, les électeurs géorgiens ont établi un record de participation au vote anticipé avant le second tour, avec plus de 3 millions de votes avant le jour du scrutin le 5 janvier. Mais comme l’a écrit Aaron Rupar de Vox, il y a quelques indications Les efforts de Trump pour semer le doute sur la sécurité des élections ont peut-être jusqu’à présent déprimé la participation républicaine.

Et les républicains auront probablement besoin de chaque vote pour assurer des victoires dans les deux courses. Les sondages suggèrent que les deux races sont plus ou moins un tirage au sort: selon les moyennes des sondages de FiveThirtyEight, les candidats au Sénat démocrate Jon Ossoff et le révérend Raphael Warnock mènent les représentants républicains sortants David Perdue et Kelly Loeffler d’environ 2 points de pourcentage chacun.

Trump sera de retour en Géorgie lundi pour un dernier rassemblement pré-électoral, mais si son dernier rassemblement en Géorgie est une indication, il s’égarera probablement sur d’autres sujets, tels que ses griefs contre Raffensperger et le gouverneur de Géorgie Brian Kemp.

«Vous seriez respecté, vraiment respecté si cela pouvait être réglé avant les élections», a déclaré Trump à Raffensperger samedi. «Vous avez une grande élection mardi.»

À ce jour, Raffensperger a résisté aux efforts de Trump pour annuler les élections et dimanche, a répondu à la caractérisation de l’appel par Trump par tweeter, «Respectueusement, Président Trump: Ce que vous dites n’est pas vrai. La vérité sortira. »