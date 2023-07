L’appel de Tobias Ellwood à rouvrir les pourparlers avec les talibans suscite des réactions négatives : « A-t-on parlé aux femmes afghanes ? »

Pour recevoir gratuitement des alertes d’actualité en temps réel directement dans votre boîte de réception, inscrivez-vous à nos e-mails d’actualité Inscrivez-vous à nos e-mails gratuits d’actualité

L’appel d’un haut député conservateur à rouvrir l’ambassade britannique en Afghanistan et à reprendre les pourparlers avec les talibans a suscité des critiques, car beaucoup ont cité la violation par le régime extrémiste des droits fondamentaux des femmes, les exécutions publiques et la détention de ses détracteurs.

Tobias Ellwood, un législateur de Bournemouth East, a publié lundi une vidéo de deux minutes, appelant le gouvernement britannique à examiner le régime de facto des talibans en Afghanistan en affirmant qu’ils ont atteint une paix sans précédent depuis les années 1970. Il n’a pas fourni de preuves de ses affirmations sur le prétendu succès des talibans.

Il a également reproché à l’ancienne administration dirigée par l’OTAN de ne pas avoir introduit de «programmes qui changent la donne» actuellement observés dans le régime des talibans.

« C’est différent maintenant que les talibans sont revenus au pouvoir. Eh bien, cela peut être difficile à croire, mais la sécurité s’est considérablement améliorée, la corruption est en baisse et le commerce de l’opium a pratiquement disparu. Les panneaux solaires sont maintenant partout, alimentant les pompes d’irrigation, permettant à davantage de cultures de pousser », a-t-il déclaré dans la vidéo.

La vidéo, avec plus de deux millions de vues sur Twitter, a attiré l’attention sur le point de vue de M. Ellwood sur l’Afghanistan, ignorant la situation des femmes, des journalistes et des militants qui ont été emprisonnés et torturés par les talibans.

« Je suppose que les compétences en pensée critique ne sont pas une exigence pour les députés. Il est TEMPS PASSÉ pour les responsables en visite de parler aux femmes, aux journalistes et aux militants détenus et torturés, aux membres des groupes marginalisés lorsqu’ils visitent l’Afghanistan et de ne pas nier l’apartheid de genre (sic) en cours », a déclaré Shaharzad Akbar, chargée des droits de l’homme en Afghanistan. militante et présidente de la Commission afghane indépendante des droits de l’homme.

Le conseiller aux affaires politiques Julien Hoez a déclaré que le député a fait apparaître les droits des femmes comme non prioritaires.

« Tobias Ellwood des @Conservatives semble penser que les droits des femmes sont une question secondaire et que le Royaume-Uni ne devrait pas faire de la sécurisation de leurs libertés une question primordiale. La prochaine élection va être absolument brutale pour les conservateurs si le Parti travailliste arrête de se tirer une balle dans les deux pieds », a-t-il déclaré dans un tweet.

Un autre utilisateur de Twitter a accusé le législateur anglais de diffuser de la propagande pour les talibans.

« A-t-on parlé à des femmes afghanes avant le voyage en Afghanistan et se sont-elles engagées avec des femmes pendant leur séjour ? Cette vidéo apparaît comme du matériel promotionnel pour l’autorité de facto. Les femmes sont rayées de la vie publique. La sécurité là où les terroristes sont désormais aux commandes », a déclaré Zehra Zaidi, militante et avocate afghane.

Un autre a demandé : « Est-ce que… les talibans ont payé pour cette publicité ?

La chute de Kaboul en août 2021 a laissé des millions de personnes déplacées à l’intérieur du pays et la crise s’est aggravée avec la détérioration des conditions de vie. L’effondrement économique a plongé de larges pans de la population dans la pauvreté alors que le flux d’aide étrangère a ralenti, forçant les gens à chercher du travail, un abri et de l’aide ailleurs.

Par leur chaîne de diktats, les talibans ont privé les filles de plus de sixième année de leur droit à l’éducation, les interdisant d’aller à l’école. Les femmes ne sont pas autorisées à fréquenter les collèges et les universités depuis décembre de l’année dernière et sont exclues du travail rémunéré par les talibans.

Le mois dernier, les talibans ont interdit les salons de beauté et les salons pour femmes. Les femmes en Afghanistan ne sont pas autorisées à être dans les parcs publics, les gymnases et les marchés, et doivent être escortées par un tuteur masculin, dans une répétition brutale du régime des talibans des années 1990.

M. Ellwood a déclaré qu’il était « loin » d’être un « apaisement des talibans ». Il a dit qu’il y a 20 ans, son frère avait été tué par des extrémistes islamiques, mais dans la vidéo, il a demandé si l’Occident devait maintenant s’engager avec les talibans après le « départ dramatique » de l’OTAN.

Dans un article séparé, le lieutenant-colonel de la réserve de l’armée a déclaré que lors d’un récent voyage en Afghanistan, il « a été témoin de compromis non signalés que la nation épuisée par la guerre est actuellement prête à accepter ».

« Après une douzaine de visites dans le pays exhortant l’Otan et l’ONU à faire exactement ce que les talibans ont maintenant réalisé, j’ai dû faire face à la dure réalité des faux pas stratégiques de l’Occident. »

Le député de Bournemouth East a déclaré qu’il était temps pour la Grande-Bretagne de « repenser et de se réengager » avec l’Afghanistan et les talibans.

Il a déclaré : « La première étape consiste à rouvrir notre ambassade.

« La seconde est de devenir réel. L’avenir de l’Afghanistan pourrait être une nouvelle guerre ou une vie de vassal chinois.

L’OTAN a quitté l’Afghanistan il y a près de deux ans, ce qui a vu les talibans reprendre le pouvoir.

Des groupes internationaux de défense des droits de l’homme ont accusé les talibans de crimes internationaux « organisés, généralisés et systématiques ».

Selon une nouvelle évaluation juridique d’Amnesty International et de la Commission internationale de juristes (CIJ), les talibans mènent une « guerre contre les femmes » et leurs actions en Afghanistan devraient faire l’objet d’une enquête en tant que possibles crimes contre l’humanité de persécution fondée sur le sexe.