L’appel de Suella Braverman à «former» les Britanniques pour combler les pénuries de main-d’œuvre est-il possible?

Suella Braverman a appelé la Grande-Bretagne à être « moins dépendante de la main-d’œuvre étrangère peu qualifiée » et a affirmé que les pénuries d’emplois pourraient être comblées par des travailleurs domestiques.

Le ministre de l’Intérieur fait partie des députés conservateurs de droite qui font pression sur Rishi Sunak pour qu’il réduise la migration nette après qu’elle ait atteint un record de plus de 500 000 au cours de l’année jusqu’en juin.

Mais plusieurs industries clés signalent toujours des pénuries de personnel, notamment l’agriculture, la transformation des aliments et la logistique, ainsi que des lacunes dans le NHS.

S’adressant à une conférence de droite à Westminster lundi, le ministre de l’Intérieur a insisté sur le fait que le gouvernement « doit réduire le nombre global d’immigration ».

« Nous ne devons pas oublier comment faire les choses pour nous-mêmes », a déclaré Mme Braverman à la Conférence nationale sur le conservatisme. « Il n’y a aucune bonne raison pour laquelle nous ne pouvons pas former suffisamment de camionneurs, de bouchers, de cueilleurs de fruits, de maçons et de soudeurs.

« Le Brexit nous permet de construire une économie hautement qualifiée et à salaires élevés, moins dépendante de la main-d’œuvre étrangère peu qualifiée. »

Mais le ministre de l’Intérieur a-t-il raison ? L’indépendant revient sur les faits et les chiffres.

Qu’est-ce qui a changé depuis le Brexit ?

Lorsque l’accord de retrait du Brexit est entré en vigueur le 31 janvier 2020, il a mis fin à la libre circulation entre le Royaume-Uni et les États de l’UE, ce qui signifie que les citoyens de l’UE ne pouvaient plus travailler au Royaume-Uni sans visa.

Un rapport publié l’année dernière par l’Observatoire des migrations de l’Université d’Oxford a déclaré que le changement avait « exacerbé les problèmes de recrutement rencontrés par les employeurs britanniques », qui ont également été aggravés par la pandémie de Covid.

Il a déclaré que les industries qui dépendaient le plus des travailleurs de l’UE, telles que l’hôtellerie, le transport et le stockage, avaient été particulièrement touchées et avaient eu du mal à s’adapter aux nouvelles règles d’immigration rendant de nombreux postes inéligibles au recrutement à l’étranger.

« Les employeurs de certains secteurs, tels que l’agriculture, ont pu passer des travailleurs de l’UE à des travailleurs non européens après la fin de la libre circulation, mais dans la plupart des secteurs à bas salaires, le système d’immigration ne leur permet pas de le faire », indique le rapport. a dit.

« Certaines pénuries sont passagères et se résolvent d’elles-mêmes avec le temps, bien que le processus d’« ajustement » puisse être perturbateur pour les employeurs qui ne peuvent pas réduire leurs besoins en main-d’œuvre par d’autres solutions, comme l’automatisation. Cela a conduit à des appels à des programmes de visas de travail pour atténuer les impacts pour les employeurs.

Les producteurs de jonquilles touchés par la pénurie de main-d’œuvre « à cause du Brexit »

Combien y a-t-il de saisonniers en Grande-Bretagne ?

Plus de 70 000 visas de travail temporaire ont été accordés en 2022, selon les statistiques du ministère de l’Intérieur, et plus de la moitié d’entre eux concernaient des travailleurs saisonniers – y compris des emplois dans l’agriculture et l’aviculture.

Seuls 2 493 visas de ce type ont été accordés en 2019, avant l’entrée en vigueur de l’accord sur le Brexit, et le chiffre a grimpé à près de 35 000 en 2022.

Un rapport du ministère de l’Intérieur a indiqué que les octrois de visas de travail temporaire avaient augmenté de 72 % au cours de la période, ajoutant : « L’augmentation des visas de travail temporaire a été largement due au visa de « travailleur saisonnier », qui permet à une personne de faire des travaux saisonniers dans l’horticulture. ou les travaux de production de volaille.

« Les visas accordés aux travailleurs saisonniers sont passés de 2 493 en 2019 à 34 532, reflétant l’augmentation du quota de cette route de 2 500 en 2019 à 40 000 en 2022. »

Malgré cette hausse, plusieurs secteurs signalent toujours des pénuries de personnel, qui font grimper les salaires dans les tentatives de recrutement et de maintien du personnel, et augmentent les coûts pour les consommateurs.

Où sont les pénuries de personnel?

L’hôtellerie, la logistique, les secteurs de l’alimentation et de l’agriculture ont fait part de leurs pénuries et sont à l’avant-garde des appels à assouplir les règles d’immigration ou à augmenter les visas ciblés pour y remédier.

Un rapport publié l’année dernière par la commission parlementaire de l’environnement, de l’alimentation et des affaires rurales a condamné « l’incapacité du gouvernement à saisir les problèmes de main-d’œuvre auxquels sont confrontés les secteurs de l’alimentation et de l’agriculture, et l’expérience réelle des entreprises sur le terrain ».

Il a déclaré que les ministres avaient injustement « blâmé le secteur de ne pas faire plus pour résoudre le problème » lui-même, plutôt que de résoudre les problèmes politiques.

Le rapport a cité des pénuries particulières dans la cueillette des récoltes, la production de viande et la boucherie, le secteur de la volaille, la transformation des aliments, l’hôtellerie et la logistique.

« Les preuves que nous avons reçues ne laissent aucun doute sur le fait que les pénuries de main-d’œuvre, causées par le Brexit et accentuées par la pandémie, ont gravement affecté les entreprises du secteur alimentaire et agricole », ont conclu les députés. « S’ils ne sont pas résolus rapidement, ils menacent de réduire le secteur de manière permanente avec une réaction en chaîne de hausses de salaires et de hausses de prix. »

Ils ont averti que si davantage peut être fait pour attirer les travailleurs domestiques et accroître les investissements dans la technologie, « aucune réforme ne devrait compenser la baisse soudaine de la main-d’œuvre étrangère à court terme ».

« À l’heure actuelle, de nombreux travailleurs britanniques ne sont pas fortement attirés par les rôles dans la chaîne d’approvisionnement alimentaire, en particulier le travail saisonnier », ajoute le rapport. « Compte tenu des marges bénéficiaires étroites dans le secteur alimentaire et agricole, les entreprises ont peu de possibilités d’attirer des travailleurs britanniques en augmentant les salaires sans provoquer de hausse des prix. »

Les travailleurs saisonniers sont-ils nécessaires ?

Un porte-parole de la British Meat Processors Association a déclaré L’indépendant le manque de main-d’œuvre est encore estimé à 10 pour cent.

« Malgré des efforts considérables, les entreprises de viande ont encore du mal à recruter et à retenir des travailleurs britanniques », a-t-elle ajouté. « En raison de l’emplacement géographique des usines, qui doivent être proches des zones agricoles, les travailleurs britanniques peuvent avoir besoin de déménager pour occuper ces emplois qu’ils ne sont pas toujours capables ou désireux d’exercer. »

L’association a averti que les pénuries pourraient s’aggraver dans un avenir proche, car l’inflation des prix des denrées alimentaires a réduit la demande de viande des consommateurs, et si la demande augmente à nouveau « l’industrie aura à nouveau du mal à recruter le personnel dont elle a besoin ».

Le Syndicat national des agriculteurs fait campagne pour que le nombre de visas pour les travailleurs saisonniers soit augmenté et a souligné l’échec de la campagne gouvernementale « Pick for Britain » qui a tenté de recruter des travailleurs domestiques de 2020 à 2021 comme preuve que les postes vacants ne pourraient pas être pourvus sans migration.

Il avait précédemment fait campagne pour que le gouvernement augmente son quota de visas pour les travailleurs saisonniers l’année dernière, et que l’accord des ministres pour porter le plafond à 55 000 était un « énorme soulagement pour les agriculteurs et les producteurs employant la main-d’œuvre qualifiée nécessaire pour produire des fruits, des légumes et des plantes ornementales ». ”.

Le vice-président Tom Bradshaw a déclaré que le syndicat faisait maintenant pression pour un programme de visas glissants de cinq ans et pour que les permis individuels soient prolongés à neuf mois pour «donner aux producteurs la confiance nécessaire pour investir dans leurs entreprises et stimuler la production britannique de fruits nutritifs et abordables. et légumes ».

Il a ajouté: « La campagne de sélection de Defra pour la Grande-Bretagne, qui a été lancée pour assurer le recrutement de travailleurs domestiques, a finalement souligné que la main-d’œuvre britannique n’est pas en mesure d’effectuer un travail saisonnier. »