L’appel de Ratko Mladic contre la condamnation à perpétuité est rejeté par le tribunal, tournant la page pour le tribunal yougoslave

L’ancien commandant militaire a été reconnu coupable par le Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie de génocide, de crimes contre l’humanité et de violations des lois et coutumes de la guerre. Il a fait appel de la décision devant le Mécanisme international résiduel pour les tribunaux pénaux de l’ONU, qui l’a rejetée mardi.

Mladic a été la dernière grande personnalité jugée pour les crimes commis lors de la longue et sanglante partition de la Yougoslavie. L’appel était sa dernière chance d’annuler la peine, de sorte que l’homme de 79 ans passera désormais le reste de sa vie derrière les barreaux.

L’ex-général a dirigé les troupes des Serbes de Bosnie pendant la guerre civile et a été condamné pour avoir ciblé la population civile des Musulmans de Bosnie, des Croates et d’autres groupes, notamment pendant le siège de Sarajevo et le massacre de Srebrenitsa. Le leader politique des Serbes de Bosnie Radovan Karadzic a été reconnu coupable des mêmes crimes et purge actuellement une peine d’emprisonnement à perpétuité.

