L’appel de Poutine aux conscrits russes nécessitera des armes que Moscou n’a pas, selon le chef de l’OTAN

Le secrétaire général de l’OTAN, Jens Stoltenberg, a déclaré que l’escalade de la guerre du président russe Vladimir Poutine mercredi en appelant à la conscription pour se joindre au combat en Ukraine signifierait que davantage de soldats auraient besoin d’armes que Moscou n’est pas en mesure de fournir.

“Toute mobilisation ajoutera cela au nombre de troupes et de forces dont ils disposent”, a déclaré Stoltenberg lors d’une interview à la 77e Assemblée générale des Nations Unies à New York. “Cela prendra du temps et ils auront besoin d’équipement. Et ce que nous avons vu jusqu’à présent, c’est que les troupes russes sont mal équipées.”

Dans une allocution pré-télévisée de sept minutes, Poutine a déclaré qu’il lançait une “mobilisation partielle” en enrôlant tous les réservistes et vétérans valides pour combattre en Ukraine.

LE CHEF DE LA DÉFENSE DU ROYAUME-UNI DIT QUE “L’UKRAINE GAGNE” PEU IMPORTE LA PROPAGANDE DE POUTINE

“Les citoyens qui sont actuellement dans la réserve seront soumis à la conscription”, a-t-il déclaré tôt mercredi. “Et surtout, ceux qui ont servi dans les forces armées ont une certaine spécialité militaire et une expérience pertinente.”

Son ordre intervient environ une semaine après que la Russie a connu des revers importants en Ukraine alors que ses forces dans la région du nord de Kharkiv ont été forcées de se retirer.

La contre-offensive tant attendue divulguée pour la première fois en mai a réussi à prendre par surprise les forces russes dans la région du nord et a entraîné un retrait précipité, des équipements abandonnés et des rapports d’échec du commandement et du contrôle dans les rangs russes.

Selon un haut responsable du ministère ukrainien de la Défense, la Russie a également subi de lourdes pertes en personnel, perdant “neuf à dix” soldats russes pour un Ukrainien, bien que le nombre de morts tout au long de la guerre n’ait pas été vérifié de manière indépendante par Fox News Digital.

Les responsables de la défense occidentale ont déclaré que la retraite signifiait l’incapacité de la Russie non seulement à réarmer ses forces, mais aussi à ajouter des hommes dans les rangs.

L’UKRAINE ACCROCHE LA FURIE DE LA RUSSIE SUR LES PERTES MILITAIRES À KHARKIV

Le ministre russe de la Défense, Sergei Shoigu, a déclaré mercredi que quelque 300 000 hommes pouvaient s’attendre à être enrôlés dans le service actif suite à l’ordre de Poutine, bien que Stoltenberg ait déclaré qu’il hésitait à accepter ces chiffres.

“Je pense que nous devrions faire attention aux chiffres exacts”, a-t-il déclaré à un journaliste de Reuters. “Mais bien sûr, plus de troupes intensifieront le conflit, ce qui signifiera plus de souffrances, plus de pertes de vies, des vies ukrainiennes, mais aussi des vies russes.”

Le chef de l’OTAN a déclaré que le moyen le plus rapide de mettre fin à la guerre serait que Poutine reconnaisse ses “grands échecs stratégiques” et retire ses troupes.

Cependant, la réticence de Poutine à mettre fin à son invasion signifie que l’OTAN devra continuer à soutenir l’Ukraine aussi longtemps qu’il le faudra, a-t-il ajouté.

“C’est un lien très étroit entre la force sur le champ de bataille et ce qu’ils peuvent accomplir sur la table des négociations”, a déclaré Stoltenberg. “La façon dont nous pouvons aider à garantir qu’il y a un résultat négocié acceptable est de soutenir [Ukraine] sur le champ de bataille.

“Si le président Poutine cesse de se battre, il y aura la paix. Si le président Zelensky cesse de se battre, l’Ukraine cessera d’exister en tant que nation souveraine indépendante – nous devons donc les soutenir pour permettre une solution politique”, a-t-il ajouté.