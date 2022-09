L’appel de Poutine alimente la colère, l’instabilité et la violence russes – Kelowna Capital News

De longues files de voitures sur les routes serpentant vers les postes frontaliers de la Russie avec la Géorgie, le Kazakhstan et la Mongolie, et des files d’attente similaires dans les aéroports.

Des manifestations de colère – pas seulement à Moscou et à Saint-Pétersbourg – mais dans la province éloignée de l’extrême nord de la Yakoutie et dans la région pauvre et méridionale du Daghestan, avec des femmes pourchassant un policier et criant : « Non à la guerre !

Un homme armé qui a ouvert le feu dans un bureau d’enrôlement dans une ville sibérienne et a gravement blessé le commandant militaire en disant : « Nous allons tous rentrer chez nous maintenant.

Cinq jours après que le président Vladimir Poutine a annoncé une mobilisation partielle pour appeler des centaines de milliers de réservistes pour combattre en Ukraine, cette décision a déclenché des manifestations indignées, un exode effrayant et des actes de violence à travers le vaste pays.

“Panique. Toutes les personnes que je connais sont en panique », a déclaré David, un Russe qui n’a donné que son prénom par peur des représailles, dans une interview à l’Associated Press à un poste frontière avec la Géorgie. “Nous fuyons le régime qui tue les gens.”

Alors que le Kremlin avait voulu promouvoir ses référendums orchestrés dans les parties occupées de l’Ukraine comme un événement joyeux, ces régions devant rejoindre la Russie dans un mouvement similaire à l’annexion de la Crimée en 2014, il fait plutôt face à l’instabilité et au chaos à la maison.

Des rassemblements dirigés par l’État ont eu lieu à Moscou et dans d’autres villes pour célébrer les référendums avant même la fin de plusieurs jours de scrutin qui ont été dénoncés comme prédéterminés, bidons et illégitimes par Kyiv et l’Occident.

Dans son discours de mercredi annonçant la mobilisation, Poutine a déclaré que le Kremlin “soutiendrait” les régions de Donetsk, Lougansk, Zaporizhzhia et Kherson dans leur volonté d’être incorporées à la Russie.

Mais l’ambiance en Russie est tout sauf festive.

Les craintes sont grandes que Moscou ne ferme les frontières aux hommes en âge de combattre après la fin des référendums en Ukraine, provoquant de longues files de voitures aux frontières de la Russie. Les chats Telegram dédiés à certains de ces croisements se sont gonflés de milliers de nouveaux utilisateurs.

Les lignes ont apparemment persisté lundi. Le service en ligne Yandex Maps a montré un embouteillage de 18 kilomètres sur une route de la région russe d’Ossétie du Nord qui mène à la frontière avec la Géorgie, et la branche régionale du Service fédéral de sécurité, ou FSB, a déployé un véhicule blindé jusqu’au point de passage. .

Des responsables ont déclaré au site d’information russe RBC que l’action est intervenue “juste au cas où les réservistes voudraient franchir le point de contrôle (frontalier) et quitter le pays sans accomplir aucune formalité frontalière”, promettant de ne restreindre aucune sortie.

« Des avis de convocation sont servis à tout le monde. Personne ne sait qui en recevra un demain et nous avons donc décidé avec des amis pour le moment de nous reposer dans un beau pays », a déclaré Roman Isif, un Russe qui est passé à Larsi, en Géorgie, dans une interview avec AP.

De longues files d’attente et des foules ont été signalées dimanche dans au moins deux des quatre aéroports de Moscou. Les billets pour les destinations encore disponibles pour les Russes après que l’Union européenne a interrompu tous les vols directs – comme la Turquie, l’Arménie, la Serbie et Dubaï – sont vendus depuis des jours, malgré des prix exorbitants.

Bien que la télévision d’État ait brossé un tableau rose de la campagne de mobilisation, avec Russie 1 TV dimanche montrant des foules d’hommes impatients faisant la queue pour s’enrôler « dans presque toutes les régions », la réalité était différente.

Des bureaux d’enrôlement et d’autres bâtiments administratifs ont été incendiés depuis le début de l’appel. Bien que de tels incidents, impliquant généralement des cocktails Molotov, aient été courants lors de l’invasion de 7 mois, ils ont augmenté en nombre et en fréquence après le discours de Poutine.

Les organes d’information indépendants russes ont dénombré au moins 17 incidents de ce type ces derniers jours, en plus des 37 avant l’annonce de la mobilisation.

Un homme est entré dans le bureau d’enrôlement de la ville sibérienne d’Ust-Ilimsk et a ouvert le feu, tirant sur le commandant militaire à bout portant.

Les médias russes ont rapporté que l’homme, identifié comme Ruslan Zinin, 25 ans, était contrarié que son meilleur ami qui n’avait aucune expérience de combat ait été appelé. Les autorités ont déclaré qu’une telle expérience serait le principal critère de mobilisation.

Zinin, qui a été arrêté, aurait déclaré : « Personne n’ira se battre » et « Nous allons tous rentrer chez nous maintenant ». Sa victime a été hospitalisée en soins intensifs dans un état “extrêmement grave”, selon les informations.

Lundi également, un homme dans une gare routière de Riazan, une ville située à environ 200 kilomètres au sud-est de Moscou, se serait aspergé d’un liquide inflammable et s’est immolé par le feu, criant qu’il ne voulait pas participer à l'”opération militaire spéciale” de la Russie. ” en Ukraine. Il aurait été légèrement blessé et interpellé par la police.

Aussi troublants que soient ces incidents, c’est la propagation des protestations vers les bastions éloignés de la base de soutien de Poutine qui pourrait être plus préoccupante pour le Kremlin, les femmes confrontant les autorités au sujet de “prendre nos fils”. Bien que la mobilisation ait totalisé environ 300 000 hommes, certains médias affirment que les autorités prévoient d’en rassembler plus d’un million, ce que Moscou a démenti.

Même si les premières manifestations contre la mobilisation ont été brutalement réprimées par la police, avec des centaines d’arrestations peu après son annonce, d’autres ont éclaté dans diverses régions. Au cours du week-end, des femmes se sont rassemblées contre l’appel dans la province reculée de Yakoutie, dans l’extrême nord de la Russie.

A Mahachkala, la capitale de la province majoritairement musulmane du Daghestan, une foule de femmes portant le foulard s’est rassemblée dimanche, scandant “Non à la guerre”. Certains d’entre eux ont chassé un policier de la manifestation, tandis que d’autres se sont tenus devant une voiture de police, l’empêchant de se déplacer et exigeant la libération des manifestants détenus à l’intérieur.

Les manifestations au Daghestan se sont poursuivies lundi, avec des affrontements entre manifestants et policiers. L’indignation s’est également répandue dans les rues d’une autre région du Caucase du Nord, la Kabardino-Balkarie. La vidéo montrait une foule de femmes entourant un homme en costume, identifié par les médias comme un responsable local, l’une criant : “Savez-vous où vous l’envoyez ?” — une référence apparente à la mobilisation d’un proche.

Poutine “risque beaucoup en annonçant la mobilisation, il perd des soutiens, il crée une situation pré-révolutionnaire – manifestations, incendies criminels dans les bureaux de recrutement”, a déclaré à AP l’analyste politique Abbas Gallyamov.

Compte tenu de l’atmosphère d’instabilité et des récents revers de la Russie sur le champ de bataille, il est peu probable que les référendums en Ukraine aient une quelconque influence sur l’opinion publique, a-t-il déclaré.

“Personne n’a besoin de ces référendums – ni le public russe, ni même les patriotes”, a ajouté Gallyamov. aide.

Andrei Kolesnikov, chercheur principal au Carnegie Endowment for International Peace, a souligné que les sondages indiquent qu’environ la moitié du peuple russe soutient inconditionnellement la guerre, avec environ un tiers dont le soutien s’accompagne de mises en garde.

Ce dernier constitue “un réservoir de doute et de mécontentement”, a déclaré Kolesnikov à AP. « Il est déjà clair que la mobilisation n’est pas partielle, et si cela devient de plus en plus évident, alors l’ambiance pourrait commencer à changer. Poutine prend un gros risque.

—Dasha Litvinova, Associated Press

