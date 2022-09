L’appel de Poutine à mobiliser davantage de troupes pour combattre en Ukraine exacerbe les tensions dans le pays

L’appel du président Vladimir Poutine mercredi à mobiliser les troupes russes pour combattre sur les champs de bataille de l’Ukraine fait monter les enchères chez lui, où le message du gouvernement a été que la vie continue normalement malgré “l’opération militaire spéciale” à côté.

La mobilisation partielle brise ce récit, alors que 300 000 jeunes hommes sont appelés à servir en Ukraine.

C’est la première mobilisation de ce type en Russie depuis la Seconde Guerre mondiale.

“J’ai été choqué par cela”, a déclaré Georgiy, un étudiant basé à Moscou qui a reçu un projet d’avis le 19 septembre.

CBC s’est entretenu avec lui mercredi matin et a accepté de ne divulguer que son prénom, car il pourrait être puni pour avoir parlé.

Le jeune homme de 23 ans a servi dans l’armée il y a quatre ans lorsqu’il a été enrôlé, mais a récemment reçu un projet de notification lui demandant de se présenter à son bureau militaire local car il était appelé à jouer un rôle technique.

REGARDER | Pression sur la guerre de Poutine alors que l’Ukraine progresse sur le champ de bataille :

Les pertes sur le champ de bataille en Ukraine mettent la pression sur la guerre de Poutine Alors que la contre-offensive de l’Ukraine se poursuit, on craint que la guerre n’entre dans une phase plus dangereuse alors que Vladimir Poutine cherche désespérément à gagner.

Il a déclaré que lorsqu’il s’était présenté au bureau, ses documents avaient été modifiés pour montrer qu’il devait servir en tant que soldat de première ligne.

Quand lui et sa famille ont regardé le discours de Poutine mercredi matin, sa mère pleurait.

“Je veux que nous et d’autres pays vivions en paix”, a-t-il déclaré.

“Nous n’avons pas besoin d’une guerre.”

Demander une dérogation

Georgiy a déclaré à CBC qu’il retournait au bureau de recrutement avec son père pour voir s’il pouvait être exempté du service militaire parce qu’il étudie.

Le ministre russe de la Défense, Sergueï Choïgou, a déclaré mercredi que la Russie ne recrutait pas d’étudiants ou de conscrits pour aller combattre en Ukraine, mais ces derniers mois, il y a ont été signalés de conscrits envoyés au front, y compris certains qui ont servi sur le navire de guerre Moskva qui a coulé dans la mer Noire le 14 avril.

Shoigu a déclaré que s’il y a 2,5 millions d’hommes en réserve qui sont éligibles pour être appelés, 300 000 seront mis en service maintenant. La première vague de mobilisation concerne ceux qui ont fait leur service militaire et ont moins de 35 ans.

Choïgou a également déclaré que 5 937 soldats russes avaient été tués en Ukraine, un nombre nettement inférieur à ce que les États-Unis avaient estimé en juillet, lorsque les autorités ont estimé le nombre de morts militaires russes à environ 15 000.

“La pénurie de militaires dans l’armée est désormais énorme”, a déclaré Sergei Krivenko, directeur de Citizen Army, une organisation basée à Moscou qui conseille les jeunes hommes et leurs familles sur leurs droits en matière de conscription.

Essayer de recruter des étrangers

Dans une interview avec CBC, il a déclaré qu’il croyait que la Russie sous-estimait le nombre de ses soldats qui ont été tués et que la mobilisation partielle n’est pas seulement un signe du nombre de morts et de blessés, mais aussi une indication que la campagne de recrutement du pays n’a pas ça n’a pas marché.

Mardi, la Douma d’Etat russe, sa chambre basse du parlement, a adopté un projet de loi visant à faciliter l’obtention de la nationalité russe par les étrangers s’ils signent un contrat d’un an avec l’armée.

La ville de Moscou a également annoncé la mise en place d’un centre de recrutement pour les citoyens étrangers.

Mercredi, le ministre russe de la Défense, Sergueï Choïgou, s’exprime lors d’une allocution télévisée à Moscou. (Service de presse du ministère russe de la Défense/Associated Press)

Krivenko a déclaré que cela visait les travailleurs migrants des anciennes républiques soviétiques comme l’Ouzbékistan et le Tadjikistan qui travaillent en Russie, mais il doute qu’ils s’inscrivent en masse.

Il a déclaré que les efforts précédents pour recruter parmi ce groupe n’avaient pas été couronnés de succès car les gens choisissent de continuer à travailler et ne sont “probablement pas prêts à mourir pour ces idées folles du président russe”.

Vesna, un groupe d’activistes russes, appelle à manifester dans toute la Russie mercredi soir contre la mobilisation et la guerre.

L’armée russe a été repoussée près de Kharkiv

Malgré la menace d’arrestation, Maria Lakhina, une organisatrice qui a fui la Russie pour l’Arménie en mars, espère que les gens descendront dans la rue car ils risquent d’être enrôlés, tout comme leurs frères et amis.

Elle dit que lorsque la guerre arrive dans « les foyers des gens », ils en sont plus affectés.

L’armée russe a été repoussée la semaine dernière d’une vaste bande de terre près de Kharkiv, qui, selon les responsables ukrainiens, représente 8 000 kilomètres carrés de son territoire.

Un soldat ukrainien inspecte mercredi les rations des soldats russes laissées à Kupiansk, dans la région de Kharkiv en Ukraine. (Kostiantyn Liberov/Associated Press)

Les responsables russes ont tenté de présenter la perte sur le champ de bataille comme une chance de “regrouper”, mais certains blogueurs pro-guerre ont appelé en ligne la Russie à intensifier son attaque.

Quatre régions ukrainiennes actuellement contrôlées par la Russie organiseront des référendums sur l’adhésion à la Russie entre le 23 et le 27 septembre.

Donetsk et Louhansk sont dirigées par des séparatistes soutenus par la Russie depuis 2014 et se trouvent dans l’est du pays, tandis que Kherson et Zaporijia se trouvent dans le sud.

Des votes condamnés par les dirigeants occidentaux

La Russie a célébré sa prise de ces deux zones en créant un couloir terrestre vers la Crimée, qu’elle a annexé en 2014. Les organisateurs d’un référendum en mars 2014 ont déclaré qu’une majorité de personnes en Crimée avaient demandé à quitter l’Ukraine et à rejoindre la Russie, mais la plupart des organisations internationales communauté a rejeté le vote comme illégitime.

Les dirigeants occidentaux ont déjà condamné les derniers scrutins prévus comme une atteinte à l’intégrité territoriale de l’Ukraine. Mais à travers son discours, Poutine a averti l’Occident de ne pas intervenir, sinon il y aurait des conséquences.

Il a déclaré que si l’intégrité territoriale de la Russie est menacée, elle utilisera tous les moyens “pour protéger la Russie et notre peuple”.

Mārtiņš Vargulis, chercheur à l’Institut letton des affaires internationales, considère la décision de Poutine d’appeler à une mobilisation partielle comme une sorte de “test de résistance” pour sa popularité. (Soumis par Martins Vargulis)

“Nous utiliserons certainement tous les systèmes d’armes à notre disposition”, a-t-il déclaré. “Ce n’est pas du bluff.”

Mārtiņš Vargulis, chercheur à l’Institut letton des affaires internationales et maître de conférences à l’Université de Riga Stradins, a déclaré que “cela indique clairement que la Russie y va à fond”.

Il voit la décision de Poutine d’appeler à une mobilisation partielle comme une sorte de “test de résistance” pour sa popularité.

Alors qu’un sondage réalisé par le Centre Levada, basé à Moscou, évaluait la cote de popularité de Poutine à plus de 80 pourcent en août, il est difficile d’évaluer son exactitude, étant donné que des personnes peuvent être envoyées en prison pour avoir publiquement critiqué le président et ce qu’il insiste toujours pour appeler son « opération militaire spéciale » en Ukraine.

Un résident local salue mardi des soldats ukrainiens à bord d’un véhicule blindé de transport de troupes à Mala Komyshuvakha, près d’Izyum dans la région de Kharkiv en Ukraine. (Yevhen Titov/AFP/Getty Images)

Vargulis a déclaré que la menace nucléaire de Poutine est inquiétante étant donné qu’il se sent probablement désespéré de réussir sur le champ de bataille, mais il n’est pas sûr que le président soit prêt à utiliser des armes nucléaires contre l’Ukraine ou les pays de l’OTAN.

Il pense que Poutine utilise la menace comme un moyen d’essayer d’empêcher les pays occidentaux, en particulier les États-Unis et le Royaume-Uni, de fournir des armes à l’Ukraine.

“Je pense qu’il n’aimerait pas tester si l’Occident interviendra après une telle utilisation d’armes nucléaires tactiques”, a-t-il déclaré.

Dans une interview accordée à la télévision allemande BILD, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a déclaré qu’il ne pensait pas non plus que Poutine utiliserait des armes nucléaires, et que les pays occidentaux ne le permettraient pas non plus.

En ce qui concerne les référendums en cours, les responsables ukrainiens ont rejeté les votes, affirmant qu’ils ne modifieraient aucun de leurs plans et que l’armée continuerait à se battre pour reprendre le territoire ukrainien.