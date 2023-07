L’appel de Mendicino à la GRC d’interdire les attaches cervicales n’est pas étayé par des preuves: panel externe

Selon le comité consultatif externe de la GRC, la demande du gouvernement fédéral voulant que la GRC interdise l’utilisation d’une attache cervicale controversée n’est pas étayée par des preuves.

Dans une lettre de mandat adressée à la commissaire de la GRC, Brenda Lucki, l’année dernière, le ministre de la Sécurité publique, Marco Mendicino, lui a ordonné d’interdire « l’utilisation d’attaches cervicales en toute circonstance ». La demande fait également partie de la lettre de mandat que le premier ministre Justin Trudeau a envoyée à Mendicino.

Mais dans une lettre récente obtenue par CBC News, le Conseil consultatif de gestion (CCM) de la GRC – un groupe indépendant d’experts qui conseillent et orientent la police nationale – a déclaré que la technique de contrôle carotidien peut être justifiée comme alternative à la force létale dans certains cas.

« Après une étude approfondie et des délibérations difficiles, le MAB a conclu que les engagements de la lettre de mandat contre l’utilisation de toute attache cervicale ou de gaz lacrymogène ne sont pas étayés par les preuves disponibles », a déclaré la lettre du 20 juin du président du MAB, Kent Roach, au commissaire de la GRC, Mike. Duhème.

« Interdire formellement leur utilisation pourrait avoir des conséquences imprévues qui pourraient augmenter l’utilisation d’options plus importantes et peut-être même plus mortelles. »

Lucki a promis de revoir la technique de contrôle carotidien (CCT) après que la mort de George Floyd en 2020 a suscité une controverse internationale sur le recours à la force par la police. L’officier de police de Minneapolis, Derek Chauvin, a été reconnu coupable du meurtre de l’homme de 46 ans après s’être agenouillé sur le cou pendant près de neuf minutes.

Bien que la prise de contrôle carotidienne ne soit pas un étranglement, elle consiste à exercer une pression latérale sur les artères carotides d’une manière qui entrave la circulation du sang vers le cerveau. Cela peut faire perdre connaissance à une personne.

La prise ne limite pas la respiration lorsqu’elle est utilisée correctement. Son utilisation a cependant été remise en question publiquement depuis la mort de Floyd, et un certain nombre de forces de police américaines ont interdit la retenue du CCT.

Constable de la GRC. Elizabeth Flemister démontre la technique de contrôle carotidien dans une vidéo pour la Fédération de la police nationale. (Fédération de la police nationale/YouTube)

Plus tôt cette année, la GRC a annoncé qu’elle continuerait d’utiliser la technique de contrôle carotidien dans des situations extrêmes. Cela a déclenché une guerre des mots avec Mendicino.

Roach a écrit que le MAB avait reçu des séances d’information de la GRC et de Sécurité publique Canada, y compris une démonstration opérationnelle de la technique de contrôle carotidien sur deux de ses membres.

Il a également examiné les données médicales disponibles et examiné la décision de l’Ontario en 1992 d’interdire l’utilisation de techniques de contrôle carotidien après le décès d’une personne en raison d’une asphyxie aiguë et d’un traumatisme laryngé. Le conseil a déclaré que l’effet sur cette victime était compatible avec un étranglement plutôt qu’avec la technique de contrôle carotidien.

Hold destiné aux cas extrêmes

Dans sa lettre, Roach souligne que la politique de la GRC limite l’utilisation de la prise carotidienne aux personnes ayant reçu une formation approuvée et aux circonstances impliquant un sujet causant « des lésions corporelles graves ou la mort, ou lorsque le membre croit, pour des motifs raisonnables, que le sujet entraînera de manière imminente des lésions corporelles graves ou la mort. »

La GRC a utilisé la prise carotidienne 25 fois en 2020, 14 fois en 2021 et environ 14 fois en 2022, selon les chiffres transmis au conseil.

Dans 20% des cas, l’utilisation de la technique de contrôle carotidien a entraîné la perte de conscience d’une personne, indique la lettre, ajoutant que le taux de blessures avec le CCT est inférieur à toutes les autres options d’intervention à l’exception du spray au poivre.

« Le fait que, dans la plupart des cas, une personne devient maîtrisée, et donc non dangereuse, avant de perdre connaissance peut être considérée comme une mesure de l’efficacité de la méthode », a écrit Roach.

Le MAB a déclaré qu’après avoir examiné les preuves, il appuie la décision de la GRC de former et de recertifier ses agents sur l’utilisation de la technique carotidienne.

Commissaire de la GRC Mike Duheme. Dans une lettre au commissaire, le Conseil consultatif de gestion dit qu’il appuie l’utilisation du CCT par la GRC dans certaines circonstances. (Adrian Wyld/La Presse canadienne)

« Bien que le CCT puisse être considéré comme un serre-nuque, les preuves soutiennent fermement qu’il est à la fois moins dangereux et plus efficace que l’étranglement », indique la lettre.

« Toutes les attaches cervicales ne sont pas identiques. L’utilisation du CCT pourrait, dans certaines circonstances, être une alternative justifiée à l’utilisation de la force létale. »

Le MAB a recommandé à la GRC d’envisager d’augmenter la fréquence de recertification d’une fois tous les trois ans à une fois par an. Il a également exhorté la GRC à entreprendre un examen approfondi chaque fois que la technique de contrôle carotidien est utilisée.

« Il serait également approprié que la politique de formation, d’utilisation, de rapport et d’examen du CCT fasse l’objet d’une directive ministérielle publique. Le MAB prévient toutefois que toute directive ministérielle devrait être fondée sur des preuves, détaillée et contribuer à la l’éducation et le maintien de la confiance du public », a écrit Roach.

Alexander Cohen, porte-parole du bureau de Mendicino, a déclaré à CBC News que le ministre « avait donné des instructions claires » à la GRC pour « interdire l’utilisation d’attaches cervicales en toute circonstance et l’utilisation de gaz lacrymogène ou de balles en caoutchouc pour contrôler les foules, parallèlement à l’élaboration de normes nationales. pour l’usage de la force. »

Cohen a souligné que de nombreux services de police ont déjà interdit les attaches cervicales. « Cela comprend la Police provinciale de l’Ontario, des villes comme Edmonton, Winnipeg et Fredericton et la majorité des principaux services de police des États-Unis », a-t-il déclaré dans une réponse écrite.

« Nous continuons de travailler avec la GRC pour mettre en œuvre ces réformes, ainsi que de consulter d’autres services de police qui ont réussi à apporter des changements similaires. Nous nous attendons à ce que la GRC mette en œuvre ces étapes importantes, qu’elle s’efforce d’établir la norme d’or en matière de recours à la force et qu’ils fassent avancer les réformes nécessaires pour maintenir la confiance de tous les Canadiens. »

Ronds en éponge, gaz CS parfois nécessaire : planche

La lettre de mandat de Mendicino appelle également à interdire à la GRC « l’utilisation de gaz lacrymogènes ou de balles en caoutchouc pour contrôler les foules ».

« La GRC ne possède ni n’utilise de balles en caoutchouc », a déclaré le Conseil consultatif de gestion.

La force utilise deux autres outils de contrôle des foules : les cartouches éponge et le gaz CS.

Les armes à impact à portée étendue (ERIW) de la gendarmerie tirent des projectiles à grande vitesse de 40 mm composés d’un corps en plastique et d’un nez en éponge.

Ils sont destinés à permettre aux agents de répondre à une plus grande distance à un sujet qui pourrait vouloir se faire du mal ou faire du mal à autrui.

Le gaz CS irrite les muqueuses, provoquant une sensation de brûlure dans les yeux, le nez et la gorge, un écoulement nasal et un larmoiement, et provoquant la fermeture des yeux du sujet.

Des agents tactiques de la GRC se préparent à dégager les manifestants pour mettre fin à une manifestation en cours contre les mesures de la COVID-19 le 18 février 2022 à Ottawa. (La Presse canadienne)

Le MAB a signalé que la GRC n’avait déployé de gaz CS que lors de deux événements d’ordre public jusqu’à présent : les émeutes de la Coupe Stanley de Vancouver en 2011 et l’occupation du centre-ville d’Ottawa en février 2022 par des manifestants rejetant les mesures de santé publique liées à la COVID-19.

Le bureau de Mendicino a déclaré dans un communiqué de février qu’il a utilisé les termes « balles en caoutchouc » et « gaz lacrymogène » dans la lettre de mandat « car il s’agit d’un langage général compris par la plupart des Canadiens ».

« Le MAB a également conclu, sur la base des preuves disponibles, que l’utilisation de gaz CS et de cartouches éponge pourrait être justifiée dans certaines circonstances, telles que celles de faire face à une émeute et contre une personne qui cause un préjudice public ou, pour des motifs raisonnables, causer des lésions corporelles de manière imminente », a écrit Roach dans sa lettre.

« Le MAB appuie la proposition de la GRC d’élaborer des politiques qui limiteraient l’utilisation de ces techniques moins létales et exigeraient des rapports publics et un examen de l’utilisation de ces politiques. »