L’appel de l’ONU pour l’aide aux inondations bondit dans un contexte de flambée de maladies au Pakistan

ISLAMABAD (AP) – Alarmées par une recrudescence des maladies, les Nations Unies demandent cinq fois plus d’aide internationale après que des inondations meurtrières au Pakistan ont laissé des millions de survivants sans abri et exposés à un risque croissant de maladies d’origine hydrique et d’autres maux.

L’ONU a porté mardi sa demande à 816 millions de dollars contre 160 millions de dollars, affirmant que des évaluations récentes ont souligné le besoin urgent d’une aide à long terme jusqu’à l’année prochaine.

La demande à Genève est intervenue un jour après que Julien Harneis, le coordinateur de l’ONU pour le Pakistan, a déclaré que des maladies telles que le paludisme, la dengue, la gale et la malnutrition alimentaient une “deuxième vague de mort et de destruction”, avec des enfants et des femmes sur son chemin.

Les inondations au Pakistan appauvri ont touché 33 millions de personnes et tué au moins 1 696 depuis la mi-juin. Le Pakistan affirme que les inondations record ont causé au moins 30 milliards de dollars de dégâts. La catastrophe a déplacé 7,9 millions de personnes. Parmi eux, un demi-million vivent encore dans des tentes et des maisons de fortune.

Les médecins au Pakistan tentent de contenir l’épidémie de maladies d’origine hydrique et autres qui ont causé près de 350 décès dans les zones touchées par les inondations depuis juillet.

Mardi, Harneis a déclaré que l’ONU émettait l’appel révisé pour répondre aux besoins urgents des victimes des inondations. “Nous avons besoin de tous ces fonds et nous en avons besoin rapidement”, a-t-il déclaré.

Harneis a déclaré qu’une conférence internationale de soutien se tiendra plus tard cette année pour rechercher davantage de financements pour la réhabilitation et la reconstruction dans les zones touchées par les inondations, où les déluges ont fait des ravages.

Ces dernières semaines, l’Organisation mondiale de la santé a mis en garde à plusieurs reprises contre une “deuxième catastrophe” à la suite des inondations meurtrières au Pakistan, où des milliers de médecins et de travailleurs médicaux sur le terrain luttent contre des épidémies de maladies d’origine hydrique et autres dans les zones touchées par les inondations et les hôpitaux sont débordés.

Le directeur général de l’OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a déclaré qu’environ 10% de tous les établissements de santé du Pakistan ont été endommagés par les inondations, laissant des millions de personnes sans accès aux soins de santé.

“Nous devons tous travailler ensemble pour soutenir le peuple pakistanais – nous avons besoin d’une approche intégrée qui met moins l’accent sur le travail de chaque agence et davantage sur les besoins des gens”, a-t-il déclaré, ajoutant que “l’eau a cessé de monter, mais le danger n’est pas là » et « nous sommes au bord d’une catastrophe de santé publique ».

Il a déclaré que plus de 2 000 femmes dans les zones touchées par les inondations accouchaient chaque jour, la plupart dans des conditions dangereuses.

Les eaux de crue ont reculé jusqu’à 78 % dans les provinces les plus touchées du Sindh, dans le sud du Pakistan, mais les personnes déplacées vivent toujours dans des tentes et des camps de fortune. Ils souffrent de plus en plus d’infections gastro-intestinales, de la dengue et du paludisme, qui sont en augmentation.

Lors du même événement, la ministre pakistanaise du Climat, Sherry Rehman, a exhorté la communauté mondiale à aider le Pakistan à faire face à cette dévastation sans précédent.

« Ne nous laissez pas seuls », dit-elle.

Rehman a déclaré que bien qu’il contribue à moins de 1% des émissions mondiales de gaz à effet de serre, le Pakistan était confronté à la crise en raison des inondations induites par le climat.

Mardi également, le rapport des Nations Unies a indiqué que les fortes pluies de la mousson et une combinaison d’inondations fluviales, urbaines et soudaines ont entraîné une destruction sans précédent de l’agriculture et des infrastructures induite par le climat au Pakistan.

“Les glissements de terrain et les inondations provoqués par la pluie ont également endommagé les terres agricoles et les forêts, impactant les écosystèmes locaux”, indique le rapport de l’ONU.

Le rapport indique que la catastrophe a mis en danger l’éducation de plus de 12 millions d’enfants d’âge scolaire dans les districts touchés par la nourriture au Pakistan, où les déluges ont endommagé au moins 25 187 écoles.

___

L’écrivain d’Associated Press Jamey Keaten a contribué à cette histoire depuis Genève

Munir Ahmed, Associated Press