Le club indien de la Super League, l’Odisha FC, s’est tourné vers les réseaux sociaux pour faire appel aux supporters des 12 clubs qui ont mis en place une Super League européenne de séparation.

Le camp basé à Bhubaneshwar veut qu’ils les suivent.

«Chers fans de l’AC Milan, d’Arsenal, de l’Atletico Madrid, de Chelsea, du FC Barcelone, de l’Inter Milan, de la Juventus, de Liverpool, de Manchester City, de Manchester United, du Real Madrid et de Tottenham Hotspur, si vous avez besoin d’un nouveau club à soutenir, nous sommes toujours là. pour toi. En ce qui concerne Odisha FC », ont-ils posté sur Twitter.

Les clubs fondateurs de la ligue de milieu de semaine ont été répertoriés comme les clubs de Premier League Manchester United, Manchester City, Arsenal, Liverpool, Tottenham et Chelsea; La Juventus italienne, l’Inter Milan et l’AC Milan, et le trio espagnol de Barcelone, du Real Madrid et de l’Atletico Madrid, rapporte la DPA.

Il est prévu que trois autres clubs se joindront avant la saison inaugurale, qui devrait débuter «dès que possible».

Les clubs partageraient un fonds de 3,5 milliards d’euros (4,19 milliards de dollars) à dépenser dans des projets d’infrastructure et pour faire face à l’impact de la pandémie COVID-19. L’argent ne pourrait pas être dépensé pour les joueurs.

La Ligue a déclaré qu’elle effectuerait des « paiements de solidarité » au reste de l’Europe Football qui dépasseront celles actuellement proposées par l’UEFA et qui «devraient dépasser 10 milliards d’euros» sur la période d’engagement de 23 ans que les clubs ont conclue.

« Nous aiderons Football à tous les niveaux et la porter à sa juste place dans le monde. Football est le seul sport mondial au monde avec plus de quatre milliards de fans et notre responsabilité en tant que grands clubs est de répondre à leurs désirs », a déclaré le président du Real Madrid, Florentino Perez, premier président de la Super League.

Aucun club allemand ou français n’a encore été associé à l’échappée.

L’instance dirigeante du football mondial, la FIFA, a exprimé sa «désapprobation à l’égard d’une ‘ligue séparatiste européenne fermée’ en dehors de l’international. Football structures ».

