L’appel de l’équipe indienne de football m’a inspiré avant la Ligue des champions de l’AFC: Dheeraj Singh

Il y a seulement deux mois environ, le gardien de but Dheeraj Singh Moirangthem, âgé de 20 ans, a été appelé pour le camp de l’équipe nationale senior. L’occasion mémorable que c’était, de son propre aveu, l’appel de l’équipe nationale l’a incité à réaliser une performance stellaire pour son club le FC Goa lors de la phase de groupes de la Ligue des champions de l’AFC 2021, qui a eu lieu quelques semaines. plus tard.

Dheeraj, qui avait été nommé deux fois dans l’équipe de la semaine de la Ligue des champions de l’AFC pour ses performances, a joué un grand rôle en aidant le FC Goa à obtenir une troisième place dans le groupe E de la Ligue des champions de l’AFC, le FC Goa étant le premier. Équipe indienne à jouer dans la phase de groupes de la compétition.

S’adressant à AIFF TV, Dheeraj a raconté: «J’ai reçu l’appel de l’équipe nationale juste après l’ISL. Cela m’a donné l’opportunité de voyager avec l’équipe senior aux Emirats Arabes Unis. C’était une grande motivation pour moi de m’entraîner avec Gurpreet paaji et Amrinder paaji. J’étais tellement motivé à ce moment-là que je me suis rendu directement à Goa après notre retour.

«Entrer dans l’équipe nationale a eu un grand impact sur ma confiance. Notre entraîneur nous a également donné beaucoup de confiance en nous soulageant de la pression sur nos épaules. Il nous a juste dit d’aller jouer notre jeu normal, et c’est ce que nous avons fait », a poursuivi Dheeraj.

Le FC Goa étant le tout premier représentant de l’Inde à la phase de groupes de la Ligue des champions de l’AFC, Dheeraj et ses coéquipiers avaient une lourde tâche, affrontant des équipes de qualité comme le finaliste de la Ligue des champions 2020, le Persepolis FC (Iran), le Al Wahda FC (Émirats arabes unis). ) et Al Rayyan SC (Qatar). Cependant, le jeune gardien de but a obtenu deux feuilles blanches à son nom, effectuant 19 arrêts en cinq apparitions.

« Je me souviens encore quand la Ligue des champions de l’AFC a commencé, beaucoup de mes amis m’ont demandé si j’étais prêt et combien de buts je m’attendais à concéder », se souvient Dheeraj. «Nous sommes apparus comme une équipe très forte, disciplinée et difficile à marquer. Nous avons vraiment bien fait lors des deux premiers matchs, et cela nous a vraiment donné confiance pour aller de l’avant pour le reste des matchs. Je pense que c’était l’avantage de jouer à l’ISL, que nous avions progressé ensemble et que nous pouvions performer à ce niveau.

Au cours de la campagne du groupe E de la Ligue des champions de l’AFC, Dheeraj a été constamment récompensé, en particulier par les entraîneurs de l’opposition. Les goûts de Laurent Blanc, ancien vainqueur de la Coupe du Monde de la FIFA et de l’UEFA Euro avec la France, qui était l’entraîneur d’Al Rayyan, et l’entraîneur-chef d’Al Wahda Henk ten Kate, qui avait entraîné dans des clubs de haut niveau comme le FC Barcelone, l’Ajax Amsterdam et le Chelsea FC. , a fait l’éloge du jeune gardien.

Lors du dernier match du Groupe E entre le FC Goa et Al Wahda, Dheeraj a dû être remplacé, en raison d’une blessure qu’il avait subie à la gorge lors d’un arrêt. Le match étant toujours en cours, Ten Kate s’est rendu dans la zone technique de l’opposition après le remplacement de Dheeraj, et a continué à faire l’éloge du joueur de 20 ans pour ses exploits sous la barre. Le gardien, en retour, ne pouvait que grincer un faible «merci», en partie parce qu’il était abasourdi par le geste, et en partie à cause de la gorge blessée.

«Je me souviens encore, il (dix Kate) est venu de notre côté de la pirogue et m’a serré la main, et m’a donné beaucoup de bons mots. Je n’étais pas capable de parler beaucoup parce que ma gorge était vraiment douloureuse, et je ne pouvais que rassembler un doux «merci» », se souvient Dheeraj.

«C’était très agréable d’être félicité par un entraîneur aussi réputé et respecté. Mais j’étais aussi triste de ne pas avoir pu continuer le match. C’était très agréable d’avoir ces bons mots de sa part, cependant, »sourit Dheeraj.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici