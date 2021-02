L’appel de l’administration de Biden sur le pipeline Poutine provoque la colère du GOP

Un briefing entre le département d’État et le personnel du Congrès sur le gazoduc Russie-Allemagne de Vladimir Poutine a été tendu cette semaine, les responsables de Biden détournant les questions sur les raisons pour lesquelles ils n’avaient pas progressé plus rapidement et plus agressivement avec des sanctions pour arrêter son achèvement.

Restez au fait des dernières tendances du marché et des informations économiques avec Axios Markets. Abonnez-vous gratuitement

Pourquoi est-ce important: Comme nous l’avons signalé plus tôt cette semaine, certains alliés craignent que Biden soit instable sur le pipeline Nord Stream 2 de Poutine, et le combat est un test significatif pour savoir si la rhétorique dure du nouveau président contre la Russie sera assortie d’une action.

Les opposants russes, y compris les hauts responsables des gouvernements ukrainien et polonais, craignent que Biden ne veuille pas contrarier Angela Merkel et n’infligera pas de coûts importants aux Allemands.

Et les membres du Congrès – républicains et démocrates – ont été déçus par un rapport que le département d’État de Biden a récemment envoyé au Congrès, qui ne ciblait qu’un seul navire russe pour des sanctions. L’administration Trump avait déjà sanctionné ce navire, le Fortuna.

Dans les coulisses: Le premier appel entre les hauts responsables du département d’État et les membres du personnel républicain et démocrate de la sécurité nationale de la Chambre et du Sénat a eu lieu mardi.

L’appel du mardi a été classifié et a eu lieu à partir d’une pièce sécurisée. Une source à l’appel, et deux autres sources informées de cette conversation, ont déclaré que les questions portaient sur les raisons pour lesquelles l’administration Biden n’avait pas ciblé un plus grand nombre de navires pour des sanctions – étant donné, selon les assistants, que le suivi maritime montre clairement un certain nombre de des navires supplémentaires travaillent sur le pipeline.

L’appel s’est poursuivi pendant environ une demi-heure jusqu’à ce que la ligne tombe soudainement coupée de la fin du département d’État. Alors que certains républicains à l’appel pensaient au départ qu’ils avaient été raccrochés, le département d’État a déclaré qu’il s’agissait d’un problème technique.

Puis, jeudi à 14h, les fonctionnaires du Département d’État se sont regroupés pour un deuxième appel d’information, cette fois non classifié, avec des cadres supérieurs des bureaux de la Chambre et du Sénat.

L’histoire continue

Cet appel était plus controversé, selon trois sources qui y ont participé. L’hostilité croissante venait des responsables républicains qui n’étaient pas satisfaits des réponses. Les responsables de Biden semblaient essayer d’éviter poliment les conflits.

À un moment donné au cours de l’appel, un membre du personnel du Sénat républicain a demandé aux responsables de Biden pourquoi ils n’avaient pas sanctionné Nord Stream 2 AG – la société chargée de la construction du pipeline.

«Nous parlons de la société qui possède Nord Stream 2», le responsable républicain a dit vivement, selon les trois sources à l’appel. « Je suis sur leur page Web en ce moment et ils s’identifient comme la société chargée de la planification, de la construction et de l’exploitation du pipeline. »

« Vous avez déterminé qu’une activité sanctionnable se produisait liée au pipeline », a poursuivi le responsable. « Quel type d’informations auriez-vous besoin d’obtenir pour confirmer par vous-même que la société qui dirige l’opération que vous venez de sanctionner est engagée dans une activité sanctionnable? »

Des responsables du département d’État contestés que le ton général de l’appel était hostile, et a soutenu qu’ils avaient plus tard entendu des membres du personnel du Congrès qui ont décrit le briefing comme utile.

Pendant l’appel, Molly Montgomery, le sous-secrétaire adjoint du Bureau des affaires européennes et eurasiennes, a nié que les États-Unis négocient avec l’Allemagne sur un éventuel accord parallèle pour permettre au gazoduc de se poursuivre.

Reuters a rapporté vendredi, citant une porte-parole du gouvernement allemand, qu’il « y a un échange entre le gouvernement américain et l’Allemagne concernant le gazoduc Nord Stream 2 pour transporter le gaz russe vers l’Europe ». Le rapport ne fournit aucun détail supplémentaire.

Les fonctionnaires du Département d’Etat ont soutenu que le mot «échange» ne devait pas être interprété comme une négociation et que l’administration Biden, au cours de conversations diplomatiques normales, avait fait part de ses préoccupations concernant le pipeline avec les Allemands.

Un assistant sénatorial principal à l’appel a également défendu l’administration Biden contre les accusations de se déplacer lentement et doucement, affirmant qu’il y avait une opposition bipartisane au pipeline mais que l’administration « doit s’assurer que toute sanction répond à une norme de preuve qui peut tenir debout devant le tribunal ».

« Le temps presse et ils sont sous les armes », a déclaré l’assistant, « mais je pense qu’ils essaient d’éviter l’approche de la voiture de clown de la dernière administration qui a fait des choses comme sanctionner la société russe Rusal, mais a dû la repousser après. ils ont presque effondré le marché mondial de l’aluminium. «

« Mesurer deux fois pour réduire une fois est toujours une politique judicieuse », a ajouté l’assistant, « surtout lorsqu’il y a un sentiment d’urgence pour faire les choses correctement. »

Oui mais: L’administration Trump n’a retiré Rusal de sa liste de sanctions qu’après qu’un oligarque et copain de Poutine sur la liste noire, Oleg Deripaska, se soit engagé à céder sa participation majoritaire dans l’entreprise.

Personnel du Congrès du GOP a demandé aux responsables de Biden de s’engager à mettre à jour le rapport qu’ils avaient déjà remis au Congrès avec de nouvelles entités qui devraient être sanctionnées, mais les responsables du département d’État ne se sont pas engagés à le faire.

L’un des responsables de Biden a déclaré aux membres du personnel du Congrès que s’ils avaient plus d’informations sur les entités impliquées dans le pipeline, ils devraient dire de quoi il s’agissait. Plus tôt ce mois-ci, des membres bipartis du Comité des affaires étrangères de la Chambre ont envoyé une lettre au secrétaire d’État Antony Blinken nommant ces navires suspects.

Dans le projet de loi sur la défense récemment adopté, le Congrès a demandé à l’administration de sanctionner un large éventail d’activités liées au pipeline.

La grande image: La construction du pipeline a été interrompue sous l’administration Trump après que le Congrès a imposé des sanctions dans un projet de loi de 2019 et que de hauts responsables de Trump, y compris le secrétaire d’État Mike Pompeo, ont émis des menaces agressives.

La ligne du bas: Le pipeline est achevé à plus de 90% et pourrait être terminé d’ici l’été sans intervention majeure pour l’arrêter.

En savoir plus sur Axios: Inscrivez-vous pour connaître les dernières tendances du marché avec Axios Markets. Abonnez-vous gratuitement