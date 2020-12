Les douanes et la patrouille frontalière exigent de nouveaux pouvoirs de surveillance à tous les points d’entrée américains, exposant potentiellement les visiteurs à un pillage sans précédent de leurs informations privées par les forces de l’ordre et même par des gouvernements étrangers.

L’agence a exigé une expansion massive de la collecte de données de reconnaissance faciale dans les aéroports, les ports terrestres et les ports de mer, mesure l’American Civil Liberties Union et une coalition de plus d’une douzaine d’autres groupes de défense ont condamné comme sauvagement et inutilement intrusif, discriminatoire et illégal dans opposition déposée lundi.

Les groupes ont également fait valoir que l’expansion spectaculaire des pouvoirs de collecte de données du CBP – centrés sur une technologie de reconnaissance faciale renforcée – allait à l’encontre de l’intention du Congrès lorsqu’il a autorisé pour la première fois la collecte de données biométriques auprès de personnes entrant dans le pays en 1996.

Le CBP ne veut pas seulement collecter des photos de voyageurs internationaux, comme le montre clairement le dossier de l’ACLU. Ils recherchent l’autorisation de collecter «’Faceprints’ – mesures précises de [a person’s] géométrie faciale unique » qui sont «Largement immuable» et, contrairement aux empreintes digitales, peuvent être recueillies à l’insu d’une personne ou sans son consentement.

Ceux-ci seront stockés dans une base de données pendant 75 ans, où ils pourront être consultés par les organismes d’application de la loi locaux et fédéraux et même les gouvernements étrangers à des fins. «Loin des raisons de la collecte initiale du CBP», le dépôt met en garde. L’agence de patrouille frontalière a admis dans son évaluation de la confidentialité que les empreintes faciales seront examinées par rapport à la liste de surveillance des terroristes (notoirement – et certes – gonflée de non-terroristes), des mandats en suspens et d’autres bases de données – dont beaucoup contiennent beaucoup plus d’informations privées sur des individus que ils fournissent volontiers d’entrer aux États-Unis.

Ainsi, non seulement le trésor massif d’empreintes faciales pourrait permettre aux forces de l’ordre américaines et aux gouvernements étrangers de surveiller l’entrée et la sortie d’un individu dans le pays – il pourrait «Exposez où les gens vont, avec qui ils s’associent et même ce qu’ils croient, en fonction des services religieux, des manifestations ou des réunions auxquelles ils participent.»

Les agences pourraient même faire correspondre les empreintes faciales à des images d’archives ou en direct – de manifestations ou de rassemblements religieux, par exemple – effrayant le droit des individus à la liberté d’expression et d’association. Et avec le Department of Homeland Security proposant récemment «Vérification continue» d’immigrants, la technologie pourrait être déposée pour suivre les nouveaux arrivants où qu’ils aillent, même s’ils ne sont pas soupçonnés d’avoir commis un crime. Les pirates informatiques pourraient également avoir une journée sur le terrain avec une telle mine de données.

La technologie de reconnaissance faciale est au mieux imparfaite, un facteur qui affecte de manière disproportionnée les personnes non blanches, les personnes transgenres et les personnes très jeunes ou très âgées. La première arrestation d’identité erronée en raison d’une reconnaissance faciale défectueuse a vu un homme noir enfermé dans sa propre cour avant à Detroit plus tôt cette année, et l’ACLU doute que ce soit la dernière. Les Noirs et les Asiatiques sont jusqu’à 100 fois plus susceptibles d’être mal identifiés par les systèmes de reconnaissance faciale populaires, selon le National Institute of Standards and Technology (NIST). Dans le contexte des patrouilles aux frontières, des identités erronées pourraient «De longs interrogatoires, des vols manqués et même des expulsions injustifiées», avertit le groupe.

Au-delà des questions de libertés civiles et de discrimination, l’objection des groupes de défense des libertés civiles note que plusieurs tribunaux fédéraux ont déterminé que la nomination du secrétaire par intérim de la Sécurité intérieure Chad Wolf à son poste actuel était illégale, ce qui pourrait potentiellement invalider tous les changements de politique sous sa direction. Et tandis que le Congrès a autorisé la création d’un système biométrique d’entrée-sortie en 1996, la technologie d’empreinte faciale n’existait pas à l’époque – ni en 2004, l’année la plus récente au cours de laquelle ce système a été réautorisé et transféré au DHS. En effet, l’utilisation des empreintes faciales a été spécifiquement désignée comme une extension des systèmes biométriques précédemment autorisés en 2018 – une extension qui n’a pas été autorisée.

Alors que l’ACLU cite la Chine comme un exemple de dystopie de la reconnaissance faciale, les États-Unis eux-mêmes peuvent déjà collecter les empreintes faciales de visiteurs et de résidents sans méfiance. Le bureau du directeur du renseignement national a lancé un appel l’année dernière pour une technologie qui pourrait aider la surveillance gouvernementale à surmonter les obstacles posés à la reconnaissance faciale par la distance, les angles difficiles et les sujets non consentants – y compris en rassemblant d’autres identificateurs biométriques comme la démarche. Et alors que le CBP aurait abandonné un plan visant à forcer les Américains à se soumettre à des analyses biométriques obligatoires à leur retour dans leur propre pays l’année dernière, historiquement, ces programmes ont un moyen de refaire surface.

