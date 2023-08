L’appel de la condamnation pour pornographie juvénile de Josh Duggar rejeté par le tribunal – National

Une cour d’appel fédérale a confirmé lundi la condamnation de Josh Duggar pour avoir téléchargé des images d’abus sexuels sur des enfants, rejetant l’argument de l’ancienne star de télé-réalité selon lequel un juge aurait dû supprimer les déclarations qu’il avait faites aux enquêteurs lors de la perquisition qui avait trouvé les images.

Un panel de trois juges de la 8e US Circuit Court of Appeals a rejeté l’appel de Duggar, dont la famille nombreuse était au centre de TLC. 19 Les enfants et le comptage. Duggar a été reconnu coupable en 2021 et purge une peine de plus de 12 ans de prison.

Les autorités fédérales ont enquêté sur Duggar après que les détectives de la police de Little Rock ont ​​découvert que du matériel d’abus sexuels sur des enfants était partagé par un ordinateur retracé à Duggar. Les enquêteurs ont déclaré que des images représentant des abus sexuels sur des enfants, y compris des tout-petits, avaient été téléchargées en 2019 sur un ordinateur chez un concessionnaire automobile appartenant à Duggar.

Les avocats de Duggar ont fait valoir que les déclarations qu’il avait faites aux enquêteurs lors de la perquisition du concessionnaire n’auraient pas dû être autorisées au procès puisque son avocat n’était pas présent. Les procureurs ont déclaré que Duggar avait demandé aux agents : « De quoi s’agit-il ? Quelqu’un a-t-il téléchargé de la pornographie juvénile ? » et qu’il a refusé de dire s’il avait consulté ces documents en ligne, des commentaires qui ont ensuite été utilisés comme preuves lors du procès.

Le comité d’appel a déclaré que bien que Duggar ait été informé de ses droits, les agents qui l’interrogeaient ont clairement indiqué qu’il n’était pas en détention et qu’il était libre de partir. Le panel a également noté qu’il n’avait pas été arrêté à la fin de son interrogatoire.

« Au contraire, il a mis fin à l’entretien de lui-même, puis a quitté le concessionnaire – ce qui n’est guère une option disponible pour une personne en garde à vue », a déclaré le tribunal.

Justin Gelfand, un avocat de Duggar, a déclaré qu’il n’était pas d’accord avec le raisonnement du tribunal et qu’il évaluerait toutes les options.

Le tribunal a également rejeté l’argument de Duggar selon lequel ses avocats auraient dû pouvoir poser des questions sur la condamnation antérieure pour délit sexuel d’un ancien employé du concessionnaire qui avait utilisé le même ordinateur. Les avocats de Duggar n’ont pas demandé à l’ancien employé de témoigner après que le juge a décidé qu’ils ne pouvaient pas mentionner la condamnation antérieure.

Le panel a jugé que le juge chargé de l’affaire avait trouvé le juste équilibre en permettant à l’ancien employé d’être interrogé sans évoquer la condamnation passée. Le tribunal a également rejeté la contestation par Duggar des qualifications de l’analyste qui a témoigné que les métadonnées sur l’iPhone de l’ancienne star de télé-réalité le reliaient au crime.

TLC annulé 19 enfants et compter en 2015 à la suite d’allégations selon lesquelles Duggar avait agressé quatre de ses sœurs et une baby-sitter des années plus tôt. Les autorités ont commencé à enquêter sur les abus en 2006 après avoir reçu un tuyau d’un ami de la famille, mais ont conclu que le délai de prescription pour toute accusation éventuelle avait expiré.

Les parents de Duggar ont déclaré après que les allégations ont refait surface en 2015 qu’il avait avoué les attouchements et s’était excusé en privé. Duggar s’est ensuite excusé publiquement pour un comportement non spécifié et a démissionné de son poste de lobbyiste pour le Family Research Council, un groupe chrétien conservateur. Des mois plus tard, il s’est également excusé publiquement d’avoir trompé sa femme et a admis avoir une dépendance à la pornographie, pour laquelle il a ensuite cherché un traitement.