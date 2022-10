La dernière chaussure est tombée sur l’affaire Brittany Griner et il n’y a plus que deux personnes sur Terre qui peuvent aider à la libérer, Joseph Robinette Biden Jr. et Vladimir Vladimirovitch Poutine. Oui, le deuxième prénom de Poutine n’est en fait qu’une extension de son prénom mais on s’égare.

Selon Le journal de Wall Street, la star américaine du basket-ball a vu son appel rejeté aujourd’hui dans un ultime effort pour la libérer de sa peine de 9 ans de prison pour possession d’huile de haschisch. À ce stade, le système juridique russe a suivi son cours, le gouvernement américain va devoir faire un vrai travail pour ramener la Bretagne à la maison. Cette histoire n’est pas prête de disparaître. Les gens n’oublieront pas le nom de Brittany et n’arrêteront certainement pas de réclamer sa libération. Si elle n’est pas chez elle d’ici la prochaine élection présidentielle, il vaut mieux croire que la question sera posée à tous les candidats de l’époque.

Il semble malhonnête de parler de « doublures argentées », mais l’ambassadrice diplomatique américaine Elizabeth Rood a mentionné un changement mineur que le tribunal a apporté à la peine de Griner :

“La cour d’appel a procédé à une légère réduction de sa peine pour le temps passé en détention provisoire, mais n’a pas autrement modifié la peine excessive et disproportionnée de neuf ans dans une colonie pénitentiaire.” Le panel de trois juges du tribunal a statué que chaque jour passé par Mme Griner en détention provisoire compterait pour un jour et demi purgé à la colonie pénitentiaire, mais “le reste de la peine est inchangé”, ont déclaré les juges.

Hé Merci. #FreeBG jusqu’à ce qu’il soit à l’envers.