Ministre de l’Union Kiren Rijiju a lancé un appel aux gens, disant que ceux qui ne peuvent pas faire de sport devraient au moins encourager les joueurs en regardant les matchs. Le ministre des Sports a fait cette déclaration ici en s’adressant à un groupe de joueurs et de médaillés «Khelo India» lors d’un programme organisé par «Krida Bharti».

« Tout le monde ne peut pas jouer à des jeux, mais si vous ne pouvez pas jouer, regardez les matchs et encouragez les joueurs. Le nombre de téléspectateurs d’un match dans un stade et les personnes qui les regardent à la télévision déterminent la popularité du jeu et peuvent attirer des sponsors. ce qui peut aider le sport à se développer », a déclaré Rijiju jeudi soir. Il a également évoqué le point de vue des gens sur les Jeux autochtones et non olympiques.

« Si nous organisons un match de hockey dans un stade d’une capacité de 80 000 places, mais s’il n’y a que 2 000 spectateurs, alors qui soutiendra ce match? Si le nombre de téléspectateurs pour un match est élevé, les sponsors courront vers les organisateurs, « a dit le ministre. « Rien ne se passera si nous continuons à blâmer le gouvernement. Les gens doivent se connecter avec les sports et au moins regarder ces matchs sur le terrain ou à la télévision et les (les) encourager.

LIRE AUSSI | L’Inde ne devrait pas être satisfaite avec une ou deux médailles aux Jeux olympiques de 2028: le ministre des Sports Kiren Rijiju

« Si nous voyons même de petites compétitions en Chine, au Japon ou dans n’importe quel pays occidental, les stades sont pleins de téléspectateurs. Ici, même si les plus grands athlètes du monde viennent, nous ne pouvons pas avoir un stade plein de téléspectateurs pour le voir », a-t-il déclaré. Il y a cinq jours, le Centre a annoncé que mallakhamb, Thang-ta et Yogasana feraient partie de ‘Khelo India et que ces jeux commenceront désormais à recevoir des bourses, a-t-il déclaré.

« Nous avons pour objectif que kabaddi aille aux Jeux olympiques. Nous avons nommé un comité pour travailler sur Yogasana. En hivers 2021, nous organiserons le premier championnat du monde de Yogasana en Inde », a-t-il ajouté. Le ministre a également déclaré qu’il était nécessaire d’augmenter le nombre de concours.

« Les joueurs gagnent ou perdent, tout le monde ne peut pas être un champion. Tout le monde a un rêve de jouer pour le pays, mais tout le monde ne peut pas le réaliser. Il est nécessaire d’organiser des compétitions telles que des ligues, des compétitions de ligue nationale et nationale pour ceux-ci. qui ne sont pas allés bien loin et sont restés en arrière pour diverses raisons », a-t-il ajouté.

LIRE AUSSI | Le ministre des Sports Kiren Rijiju exhorte les Indiens à faire de la remise en forme une priorité

« Kabaddi est devenu glamour grâce à de telles compétitions et (les joueurs) gagnent de belles sommes d’argent en plus du respect. Nous devons faire des efforts pour faire du sport un moyen de vivre. Par conséquent, nous devons le soutenir et le considérer comme une industrie également. » La fabrication d’équipements sportifs a le potentiel de créer beaucoup d’emplois et de contribuer de 5 à 6% du PIB », a déclaré Rijiju.

Manisha Waghmare, qui a escaladé le mont Everest, la joueuse d’échecs Tanisha Boramanikar, Sakshi Chitlange, les gagnants de Khelo India Riddhi et Siddhi Hattekar, le nageur Sagar Badwe et l’aveugle Ironman Niket Dalal ont été félicités à cette occasion. Le député Bhagwat Karad, le député Atul Save, les membres du bureau de Krida Bharti Vijay Khachane et Pankaj Bharsakhle étaient présents à l’occasion.

.