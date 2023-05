L’appel de Joe Mazzulla à jouer Grant Williams rapporte des dividendes aux Celtics

Yaron Weitzmann FOX Sports Rédacteur NBA

Si vous pouviez construire dans un laboratoire le joueur de rôle parfait pour les séries éliminatoires, à quoi ressemblerait-il ?

Il faudrait qu’il soit un bon tireur, c’est un must. Vous ne pouvez pas jouer dans les séries éliminatoires si vous ne pouvez pas tirer. Et il devrait aussi être un bon défenseur, idéalement quelqu’un avec la combinaison de taille, de compétences et d’intelligence pour garder plusieurs positions. Vous aimeriez aussi qu’il ait une certaine ténacité dans son jeu, quelqu’un qui déborde d’énergie d’une manière qui élève ceux qui l’entourent.

Grant Williams n’est pas un joueur parfait. Mais c’est un bon, quelqu’un qui correspond aux catégories énumérées ci-dessus.

Il a percé 39,5% de ses triples pendant la saison régulière, après s’être connecté sur 41,1% de ses regards profonds la saison précédente. Il est un costaud de 6 pieds 6 pouces avec des pieds rapides et incroyablement avisé sur le sol, ce qui en fait l’un des rares joueurs de la ligue vraiment capable de garder les meneurs, les ailes et les centres. Il a de l’expérience en séries éliminatoires. Et il joue avec un zeste qui, franchement, manque à beaucoup de ses coéquipiers des Celtics.

Pourtant, pour des raisons qui ne sont pas claires, l’entraîneur-chef des Celtics, Joe Mazzulla, avait choisi de mettre sous silence Williams pendant la majeure partie des séries éliminatoires actuelles de l’équipe. Il n’a pas joué dans trois des matchs du premier tour des Celtics contre les Hawks d’Atlanta. Il n’a reçu que 4:01 de temps de jeu dans le match 1 contre les Sixers au deuxième tour, un peu plus de huit minutes dans le match 5, un DNP dans le match 6 et seulement 3:23 dans le match 7. Il a de nouveau été mis au banc dans le match. 1 de la finale de la Conférence Est contre le Miami Heat.

La semaine dernière, Mazzulla a été interrogé sur la rétrogradation de Williams. Il a fondamentalement ignoré la question.

« De toute évidence, dans les séries éliminatoires, lorsque les minutes s’allongent, vous cherchez à affronter sept ou huit gars, ce que nous avons en quelque sorte fait tout au long », a déclaré Mazzulla aux journalistes. « Comme nous l’avons déjà dit, Grant sera toujours prêt, et nous avons construit beaucoup de polyvalence et de profondeur dans notre gamme où nous pouvons aller de différentes manières. Nous espérons que tous ceux que nous appellerons seront prêts. «

Quelle que soit la raison, il était clair que Williams n’avait pas la confiance de Mazzulla. Mais il était également clair – comme ils étaient en train d’être gênés par une équipe Heat qui a remporté 13 matchs de moins au cours de la saison régulière – que si les Celtics devaient trouver un moyen de ralentir le Heat, ce serait avec Williams jouer un rôle. Bien sûr, sa conversation poubelle vers la fin du match 2 aurait peut-être allumé une étincelle sous Jimmy Butler, mais Williams était l’un des rares joueurs des Celtics à montrer un combat. Il en a été de même tout au long de la seconde moitié du match 3, au cours duquel Boston a perdu par 26.

Dans le match 4, face à l’élimination – et avec une intersaison de calcul attendant toute l’organisation – Mazzulla s’est appuyé sur Williams plus qu’il ne l’a fait pendant toute la post-saison, lui jouant 29 minutes, et Williams a récompensé la décision. Il a renversé quatre de ses six regards en profondeur et a terminé le match avec 14 points, six rebonds, deux passes décisives, deux interceptions et un bloc lors de la victoire 116-99 des Celtics à Miami.

Williams était encore meilleur que son score de boîte.

Chaque fois que les Celtics avaient besoin d’un gros jeu, il était là, qu’il s’agisse de frapper un run-killing 3 ou de rejeter Butler dans le poste. Les Celtics ont surclassé le Heat de 15 points dans les minutes où Williams était au sol. Ce n’est pas une coïncidence si une défense des Celtics qui avait lutté tout au long des séries éliminatoires – Boston est entrée dans le match 4 en abandonnant 113,5 points pour 100 possessions, un taux de saison régulière au milieu du peloton et une baisse de 3 points de leur régulier -marque de la saison – a connu son meilleur match depuis des semaines une fois que Williams a été réinséré dans la rotation.

« Grant vient de jouer solide », a déclaré Mazzulla aux journalistes après le match, ce qui, dans le monde de Mazzulla, compte comme un éloge. « Fait des tirs ouverts. A fait un excellent travail de filtrage contre le changement et a juste exécuté le plan de match défensivement. »

Si les Celtics ont l’intention de devenir la première équipe de l’histoire de la NBA à revenir d’un déficit de 3-0 en séries éliminatoires, ils doivent garder Williams dans la rotation. Il ne les portera pas comme Jayson Tatum en a besoin ou peut, mais il fait des Celtics une meilleure équipe.

Pour une raison quelconque, il a fallu près de trois tours à Mazzulla pour apprendre cela. Son changement d’avis dans le match 4 est l’une des raisons pour lesquelles la saison des Celtics reste vivante.

Yaron Weitzman est un écrivain NBA pour FOX Sports. Il est l’auteur de « Tanking to the Top : Les Philadelphia 76ers et le processus le plus audacieux de l’histoire du sport professionnel. » Suivez-le sur Twitter @YaronWeitzman .

