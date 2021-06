L’appel de Joe Biden au G7 pour qu’il durcisse les violations des droits humains en Chine menace de diviser le sommet

Une pression de Joe Biden pour que les dirigeants du G7 deviennent plus sévères contre les violations des droits humains en Chine a menacé de diviser les principales démocraties du monde lors de leur sommet de Cornouailles.

Le président américain souhaite que le communiqué final condamne le travail forcé au Xinjiang, où plus d’un million de musulmans ont été détenus dans un vaste système de camps, ont déclaré des responsables.

Cependant, il a été dit qu’il y avait un « spectre de jusqu’où différents pays sont prêts à aller » dans leurs critiques – au milieu des suggestions que le Royaume-Uni se rangerait du côté des États-Unis en tant que compagnon de faucon.

Le Canada et la France soutiennent également largement la position de M. Biden, a déclaré une source américaine, tandis que l’Allemagne, l’Italie et les dirigeants de l’UE étaient plus hésitants lors d’une discussion au sommet.

L’affrontement potentiel est apparu alors que le G7 devait convenir d’un plan d’infrastructure pour les pays les plus pauvres afin de contrer l’influence croissante de la Chine, en finançant des chemins de fer en Afrique et des parcs éoliens en Asie par exemple.

La Chine a volé une marche avec son initiative Belt and Road de 2013, qui a vu plus de 100 pays signer des accords de coopération dans les chemins de fer, les ports, les autoroutes et d’autres projets d’infrastructure.

Il est considéré comme un moyen pour la Chine communiste d’étendre son influence – une accusation que Pékin rejette comme une « gueule de bois impériale » de l’époque de l’humiliation occidentale de son pays.

La Maison Blanche a clairement exprimé ses intentions, a déclaré un haut responsable Reuters: « Jusqu’à présent, nous n’avons pas proposé d’alternative positive qui reflète nos valeurs, nos standards et notre façon de faire des affaires.

Le gouvernement britannique a été critiqué la semaine dernière pour ne pas avoir pris de mesures pour empêcher les entreprises de s’approvisionner en produits fabriqués par le travail forcé ouïghour au Xinjiang.

Il a rejeté les propositions avancées par le comité des affaires des Communes pour renforcer les règles d’approvisionnement, après que des équipements de protection individuelle ont été achetés à des entreprises confrontées à des allégations d’esclavage moderne.

Cependant, Boris Johnson est néanmoins considéré comme un allié de M. Biden en tant que faucon chinois – même si sa sape du protocole d’Irlande du Nord détériore les relations avec la Maison Blanche.

Le président américain fait pression pour un front uni, alors que le G7 cherche à concurrencer économiquement Pékin, mais certains pays de l’UE sont plus enclins à maintenir des liens commerciaux.

La Chine a nié toutes les accusations de travail forcé ou d’abus, niant d’abord l’existence des camps avant d’insister sur le fait qu’il s’agit de centres de formation professionnelle conçus pour lutter contre l’extrémisme.

Mais les experts de l’ONU et les groupes de défense des droits estiment que plus d’un million de personnes, principalement des Ouïghours et d’autres minorités musulmanes, ont été arrêtées.

L’ambassade de Chine au Royaume-Uni a dénoncé son ciblage lors du sommet, déclarant : « L’époque où les décisions mondiales étaient dictées par un petit groupe de pays est révolue depuis longtemps.

« Il n’y a qu’un seul système et un seul ordre dans le monde, c’est-à-dire le système international avec l’ONU au cœur et l’ordre international basé sur le droit international. »