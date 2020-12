Gemma Collins espère que Boris Johnson écoute son podcast.

La star de TOWIE a crié au Premier ministre dans le dernier épisode de son audio BBC.

Elle l’a exhorté à prendre son point de vue à bord lors de la prise de décisions futures concernant les niveaux de verrouillage du Royaume-Uni et ce qui est classé comme services essentiels.

La jeune femme de 39 ans a déclaré que depuis la fin du verrouillage de novembre, elle se lançait à la perfection avec une méga séance de soins et a dit à Boris « de ne plus jamais la retirer de la liste ».

Réfléchissant à sa semaine, elle a déclaré aux fans: « J’aurais une semaine très chargée parce que je me coiffais, je faisais mes ongles – c’était tellement agréable de retrouver le luxe dans ma vie. »

En vérifiant le nom du PM, elle a ajouté: « Et non pas que je l’ai jamais pris pour acquis, mais je suis désolée, Boris si vous écoutez – les cheveux et les ongles sont essentiels pour le GC.









« Je suis désolé mon pote, ne le retire plus jamais de la liste. »

Prouvant qu’elle aime le repos et la relaxation, Gemma a déclaré: «J’ai donc passé mes derniers jours à me faire dorloter.

«J’enregistre actuellement ce podcast d’un spa et c’était tellement agréable, j’ai eu un massage aujourd’hui, j’ai eu un soin du visage.»

La personnalité pétillante de la télé-réalité a également expliqué qu’elle avait décidé de se réfugier dans un hôtel de luxe à Londres dans un avenir prévisible.







(Image: Images NurPhoto / PA)



Gemma a déclaré: «Donc, dès que le verrouillage de Boris a été levé, je me suis dirigé directement vers Londres, je me suis installé dans un hôtel et je n’ai pas l’intention de partir.

«Je profite au maximum de Londres et ça vous manque vraiment.

«Comme, parfois, vous vous dites: ‘Je ne vais pas faire du shopping, j’en ai marre’ mais ensuite quand ça vous est enlevé …

« Je comprends que vous pouvez faire des achats en ligne, mais en même temps, c’est vraiment incroyable d’aller jeter un coup d’œil et de parcourir, c’est ce que j’ai fait cette semaine. »







(Image: gemmacollins / Instagram)



Gemma, originaire d’Essex, devrait bientôt apparaître dans les histoires de vie de Piers Morgan, qu’elle a qualifiées de «cathartiques».

L’interview à venir de Gemma suit peu de temps après que la star de télé-réalité a parlé de son chagrin d’avoir subi une troisième fausse couche au cours de l’été.

* The Miscarriage Association (01924 200 799) miscarriageassociation.org.uk soutient les femmes touchées par une fausse couche, des grossesses extra-utérines et molaires. Si vous vous inquiétez pour un être cher, vous pouvez également appeler la ligne d’assistance qui est ouverte du lundi au vendredi, de 9 h à 16 h, ou envoyer un courriel à info@miscarriageassociation.org.uk