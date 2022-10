L’appel de Brittney Griner rejeté par la justice russe

La star du basket-ball est emprisonnée depuis son arrestation le 17 février, après avoir été accusée d’être entrée en Russie avec des cartouches de vapotage contenant de l’huile de cannabis, qui, selon ses avocats, étaient prescrites dans le cadre d’un traitement contre la douleur chronique et d’autres affections.

Griner a comparu devant le tribunal par liaison vidéo depuis sa détention à l’extérieur de Moscou mardi. Ses avocats ont demandé une peine avec sursis, tandis que les procureurs russes ont soutenu que neuf ans, c’est juste. Les avocats de Griner ont déclaré plus tôt qu’elle ne s’attendait pas à des “miracles”.

“Nous sommes très déçus”, ont déclaré Maria Blagovolina et Alexander Boykov, les avocats de Griner, dans un communiqué. “Nous pensons toujours que la peine est excessive et contredit la pratique judiciaire existante.”

Ils ont déclaré qu’ils discuteraient avec leur client de la possibilité d’autres recours et qu’ils avaient l’intention d’utiliser “tous les outils juridiques disponibles”.

Une voie pour résoudre sa situation – et celle de Paul Whelan, un ancien marine américain également emprisonné en Russie – pourrait être un échange de prisonniers.

“Au cours des dernières semaines, l’administration Biden-Harris a continué à s’engager avec la Russie par tous les canaux disponibles et à faire tout son possible pour ramener Brittney à la maison ainsi que pour soutenir et défendre les autres Américains détenus en Russie, y compris le détenu injustifié Paul Whelan”, dit Sullivan.