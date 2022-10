L’appel de Brittney Griner contre sa peine de neuf ans de prison rejeté par un tribunal russe | Nouvelles de la NBA

Un tribunal russe a rejeté mardi un appel de la star américaine du basket-ball Brittney Griner contre sa peine de neuf ans de prison pour possession et trafic de drogue.

Le double médaillé d’or olympique a été arrêté le 17 février dans un aéroport de Moscou avec des cartouches de vapotage contenant de l’huile de cannabis, interdite en Russie. Elle a été condamnée le 4 août à neuf ans dans une colonie.

Griner est un centre étoile à huit reprises avec Phoenix Mercury de la WNBA et deux fois médaillé d’or olympique.

Griner et ses avocats avaient demandé l’acquittement ou au moins une réduction de sa peine, ce qui, selon eux, était disproportionné par rapport à l’infraction et contraire à la pratique judiciaire russe.

Le juge a déclaré que le verdict avait été confirmé “sans changement”, à l’exception du décompte du temps passé en détention provisoire dans le cadre de la peine.

Griner a participé à l’audience par appel vidéo depuis une colonie pénitentiaire à l’extérieur de Moscou où elle est emprisonnée.

L’arrestation de Griner en février est intervenue à un moment de tensions accrues entre Moscou et Washington, quelques jours seulement avant que la Russie n’envoie des troupes en Ukraine.

À l’époque, Griner retournait en Russie, où elle a joué pendant l’intersaison de la ligue américaine. Griner a admis qu’elle avait les bidons dans ses bagages, mais a témoigné qu’elle les avait emballés par inadvertance à la hâte et n’avait aucune intention criminelle.

Son équipe de défense a présenté des déclarations écrites disant qu’on lui avait prescrit du cannabis pour traiter la douleur.

La peine de neuf ans était proche du maximum de 10 ans et les avocats de Griner ont fait valoir après la condamnation que la peine était excessive. Ils ont déclaré que dans des cas similaires, les accusés avaient été condamnés à une peine moyenne d’environ cinq ans, et qu’environ un tiers d’entre eux avaient obtenu une libération conditionnelle.

Les États-Unis ont fustigé la décision, qualifiant la peine de neuf ans pour trafic de drogue qu’ils ont confirmée “d’excessive et disproportionnée”.

La chargée d’affaires américaine Elizabeth Rood, actuellement la plus haute diplomate américaine à Moscou, a assisté à l’audience devant un tribunal juste à l’extérieur de Moscou et a qualifié la peine de “excessive et disproportionnée”.