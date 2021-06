Boris Johnson a été accusé d’une « promesse vide » après avoir exhorté le G7 à scolariser les enfants les plus pauvres du monde – malgré une réduction de 40 % du financement de l’aide à l’éducation.

Le Premier ministre a été critiqué après avoir déclaré que c’était « une source de honte internationale » que des jeunes « débordant de potentiel » se voient refuser des cours, simplement parce qu’ils sont des filles ou démunis.

Il a annoncé 430 millions de livres sterling pour le Partenariat mondial pour l’éducation (GPE) et a exhorté les autres dirigeants mondiaux à égaler l’engagement du Royaume-Uni à « amener plus de filles dans la salle de classe ».

Mais les groupes d’aide ont protesté contre le fait que l’argent avait été pratiquement annulé par le Royaume-Uni qui a dépensé environ 390 millions de livres sterling pour améliorer l’éducation sur deux ans – une partie des réductions globales de l’aide de 4 milliards de livres sterling par an.

L’organisation caritative mondiale pour les enfants Theyworld a qualifié la somme annoncée de « goutte dans l’océan » à côté de l’ampleur de la crise, tandis que l’Unicef ​​a déclaré que l’ambition n’était pas « compensée par un financement vital ».

conseillé Angela Merkel bat Boris Johnson dans la course pour être le premier invité européen à Biden White House Biden accueilli au G7 avec des embrassades et des rires deux ans après que les dirigeants mondiaux ont été surpris en train de se moquer de Trump Quel est le problème du gouvernement à se mettre à genoux?

World Vision a déclaré que les 430 millions de livres sterling laisseraient toujours le financement en dessous de son niveau de 2019 et ne seraient pas suffisants « pour surmonter les obstacles importants qui existent pour empêcher les filles d’accéder à l’éducation ».

Et Rose Caldwell, directrice générale de Plan International UK, a déclaré que son travail au Guatemala, au Honduras, au Népal et au Soudan avait révélé que 6 enfants sur 10 n’étaient pas encore complètement scolarisés.

Près des deux tiers des enseignants n’ont pas pu enseigner à distance pendant les fermetures, en raison de leur manque d’informatique ou de celui de leurs élèves, a-t-il déclaré.

« Covid-19 a créé la plus grande urgence éducative de notre vie. Pourtant, cet engagement fait suite à des coupes honteuses dans l’aide à l’étranger », a déclaré Mme Caldwell.

« La réalité est que, sans financement adéquat, les objectifs d’aujourd’hui et la Déclaration phare sur l’éducation des filles ne seront que de vaines promesses.

Cette déclaration vise à garantir que chaque fille dans le monde reçoive 12 ans d’éducation de qualité.

No 10 affirme que ses 430 millions de livres sterling stimuleront le travail dans 90 pays à faible revenu, aidant à former 2,2 millions d’enseignants supplémentaires, à construire 78 000 nouvelles salles de classe et à acheter 512 millions de manuels.

Le mois prochain, le Royaume-Uni et le Kenya co-organiseront le Sommet mondial sur l’éducation à Londres, qui vise à collecter 5 milliards de dollars pour soutenir le travail du GPE au cours des cinq prochaines années.

Mais le Royaume-Uni fait face à des critiques internationales pour ses réductions d’aide – alors même que la plupart des autres pays du G7 augmentent leur financement, pour refléter l’impact de la pandémie.

M. Johnson a déclaré : « La meilleure façon de sortir les pays de la pauvreté et de mener une reprise mondiale est d’investir dans l’éducation et en particulier dans l’éducation des filles.

« C’est une source de honte internationale que, chaque jour dans le monde, des enfants débordant de potentiel se voient refuser la chance de devenir des titans de l’industrie, des pionniers scientifiques ou des leaders dans n’importe quel domaine, uniquement parce qu’ils sont des femmes, le revenu de leurs parents ou le endroit où ils sont nés.