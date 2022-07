L’appel de Biden avec Xi Jinping se concentrera sur les domaines de la coopération américano-chinoise, pas seulement sur les tensions

WASHINGTON – Le prochain appel du président Joe Biden avec le dirigeant chinois Xi Jinping se concentrera sur les domaines de coopération potentielle entre les États-Unis et la Chine, a déclaré mercredi la Maison Blanche, alors même que les relations diplomatiques entre les deux nations sont tendues par la Russie et les différends en matière de propriété intellectuelle. et même l’espionnage.

“Il y a énormément de choses dans la relation bilatérale entre les États-Unis et la Chine dont ces deux dirigeants doivent parler”, a déclaré le porte-parole du Conseil de sécurité nationale, John Kirby, notant que l’appel aurait lieu “dans les prochains jours” et serait Biden. et la 5ème conversation de dirigeant à dirigeant de Xi.

Alors que les tensions croissantes entre Washington et Pékin dominaient les gros titres, Kirby a insisté sur le fait qu’il y avait une valeur inhérente à la tenue d’un appel, même si Biden et Xi n’ont résolu aucun de leurs innombrables problèmes de désaccord.

“C’est l’essentiel : le président veut s’assurer que les lignes de communication avec le président Xi restent ouvertes, car elles en ont besoin”, a déclaré Kirby.

“Il y a des problèmes sur lesquels nous pouvons coopérer avec la Chine, et il y a évidemment des problèmes où il y a des frictions et des tensions”, a-t-il déclaré aux journalistes lors du point de presse quotidien de la Maison Blanche.

Il a noté les tensions sur le traitement de Taïwan par la Chine, le “comportement agressif et coercitif de la Chine dans l’Indo-Pacifique en dehors de Taïwan”, les problèmes économiques et la réticence de la Chine à condamner la guerre non provoquée de la Russie en Ukraine comme des points de friction potentiels.

“Je m’attendrais à ce que toutes ces choses fassent partie intégrante de cette conversation”, a déclaré Kirby.

L’ancien porte-parole du ministère de la Défense a également cherché à minimiser une nouvelle source de tension bilatérale : un éventuel voyage du Congrès américain à Taïwan, qui pourrait être dirigé par la présidente de la Chambre Nancy Pelosi, D-Calif.

Pelosi n’a ni confirmé ni démenti le voyage largement répandu, et il ne figure pas sur l’itinéraire officiel de son voyage en Asie début août — jusqu’à présent, seuls le Japon, Singapour et l’Indonésie figurent sur la liste.

Pressée par des journalistes au sujet d’une éventuelle escale à Taïwan, Pelosi a déclaré mercredi qu’elle ne discutait pas de ses projets de voyage car cela présentait un risque pour la sécurité.

Néanmoins, Pékin a vivement critiqué même la perspective d’une visite de Pelosi à Taïwan, arguant que cela signalerait un soutien tacite des États-Unis au mouvement d’indépendance à l’intérieur de Taïwan, que Pékin considère comme une menace existentielle pour la souveraineté chinoise.

“Si la partie américaine insiste pour effectuer cette visite, la Chine agira fermement pour y répondre résolument et prendra des contre-mesures”, a récemment déclaré le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Wang Wenbin.

Kirby a rejeté les vagues menaces de Pékin, affirmant qu’ils faisaient beaucoup de bruit pour un voyage qui n’est même pas encore officiel.

“La rhétorique venant du côté chinois ici sur un voyage qui n’a pas été décidé ou annoncé est inutile et inutile”, a-t-il déclaré.