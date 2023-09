L’appel de Biden à s’unir derrière l’Ukraine laisse entendre que le monde pourrait succomber à l’apaisement | Nouvelles du monde

Plus d’un an et demi après le début de cette guerre, le président Biden a ressenti le besoin d’exhorter le monde à ne pas succomber à l’apaisement avec la Russie.

Autoriser tout découpage de Ukraine rendra tout le monde moins sûr – tel était l’essentiel de l’argument qu’il a présenté à l’Assemblée générale des Nations Unies.

Dans un discours prononcé mardi devant la 78e session de l’Assemblée à New York, le président américain a déclaré : « Si nous permettons que l’Ukraine soit divisée, l’indépendance d’une nation est-elle assurée ? Je suggère respectueusement que la réponse est non. nous devons résister à cette agression nue aujourd’hui et dissuader les agresseurs potentiels de demain. »

Dernière guerre en date : l’action militaire du voisin russe suscite de nouvelles craintes

John Kirby, contre-amiral à la retraite et conseiller à la sécurité de la Maison Blanche de Biden, a déclaré à Sky News que l’Ukraine avait reçu tout ce dont elle avait besoin au bon moment, malgré les arguments selon lesquels elle avait été alimentée trop lentement en armes, ce qui avait conduit à un conflit prolongé.

Mais en réalité, le débat entre Allemands et Américains sur l’opportunité d’envoyer ou non des chars de combat à la pointe de la technologie presque certainement retardé La contre-offensive de l’Ukraine – en permettant Russie pour renforcer ses lignes de défense.

« Les États-Unis ne fournissent pas d’armes au compte-goutte à l’Ukraine »



L’Ukraine réclame également des avions de combat depuis plus de six mois et attend toujours.

Certains se demandent également si le Premier ministre britannique a aidé cette semaine alors que Biden tente de présenter un front uni dans la guerre.

Kirby ne se demande pas si l’administration Biden s’est sentie déçue par l’absence des dirigeants de deux de ses plus proches alliés européens à l’Assemblée générale de l’ONU.

M. Biden a averti que le monde devait résister à l’agression « nue » de la Russie et soutenir le peuple ukrainien.



Des questions sont posées par les observateurs et les alliés lors de cette réunion diplomatique annuelle sur les raisons pour lesquelles Rishi Sunak a choisi d’être le premier Premier ministre britannique en 10 ans à ne pas venir ici en personne.

Il a renoncé à l’occasion de se présenter comme un homme d’État sous les feux de la rampe mondiale devant ses pairs à l’Assemblée parce qu’on nous dit qu’il en fait trop.

Au lieu de cela, M. Sunak a envoyé son adjoint et ministre des Affaires étrangères.

Mais son absence a fait sourciller et suscité une certaine inquiétude quant à l’engagement de la Grande-Bretagne à relever les défis mondiaux dans ce domaine. Président Biden considéré comme un moment crucial pour le monde.