L’appel d’Angela Merkel à l’UE de mettre en quarantaine les Britanniques en vacances attaqués par le ministre du gouvernement

Angela Merkel est sous le feu des critiques après avoir appelé tous les pays de l’UE à forcer les Britanniques en vacances à se mettre en quarantaine, dans la dernière menace pour les espoirs de vacances d’été à l’étranger.

George Eustice, le secrétaire à l’Environnement, a affirmé que cette décision n’était pas nécessaire – bien que le Royaume-Uni lui-même exige actuellement un isolement de 10 jours au retour de toutes les destinations de l’UE.

« Je ne pense pas qu’une telle décision serait justifiée, mais il appartient évidemment à chaque pays de porter ces jugements », a-t-il déclaré. Radio LBC.

La dispute survient après que la chancelière allemande a appelé à une approche européenne unie, après que la montée en flèche des cas de la variante Delta au Royaume-Uni l’ait placée en tête du tableau des infections à Covid.

« Dans notre pays, si vous venez de Grande-Bretagne, vous devez entrer en quarantaine – ce n’est pas le cas dans tous les pays européens et c’est ce que j’aimerais voir », a déclaré Mme Merkel au Bundestag.

Le dirigeant allemand est intervenu alors que le gouvernement britannique s’apprête à assouplir ses règles pour le retour des vacanciers, probablement à temps pour les vacances scolaires fin juillet.

Les îles Baléares, Malte et certaines îles des Caraïbes pourraient être ajoutées à la «liste verte» aujourd’hui, ce qui supprime le besoin d’isolement et de tests coûteux, qui rendent les vacances non viables pour de nombreuses familles.

Et, plus important encore, les Britanniques entièrement vaccinés – et leurs enfants – pourraient se rendre dans les pays de la liste orange plus tard cet été sans quarantaine ni test au retour, dans le cadre des plans du gouvernement.

L’appel allemand complique ces démarches, mais M. Eustice a souligné « le stade très avancé » du programme de vaccination du Royaume-Uni, avec 80% des adultes ayant reçu un vaccin et 60% des deux doses.

La Grèce et l’Espagne font partie des taches solaires méditerranéennes qui ont rompu avec Bruxelles pour permettre l’entrée des voyageurs britanniques sans les obliger à s’isoler.

Mais cette ouverture est menacée par l’incapacité du Royaume-Uni à garder sous contrôle la variante Delta – ou indienne –, avec 16 135 nouveaux cas confirmés mercredi, le chiffre le plus élevé depuis début février.

En quelques semaines seulement, le Royaume-Uni est passé du pays européen avec le taux de Covid le plus bas au plus élevé – au milieu de vives critiques à l’encontre de Boris Johnson pour ne pas avoir interrompu les voyages depuis l’Inde à temps.

La variante Delta est désormais dominante au Portugal, a émergé en grappes en Allemagne, en France et en Espagne et devrait représenter 90 % de tous les cas dans l’UE d’ici la fin août.

L’Allemagne n’accepte les Britanniques que pour des « raisons humanitaires », comme un deuil familial, et impose une quarantaine obligatoire de 14 jours pour tous les Allemands voyageant du Royaume-Uni.

L’Italie a emboîté le pas lundi en imposant une quarantaine de cinq jours aux voyageurs britanniques jusqu’au 30 juillet au moins en raison des inquiétudes suscitées par la variante delta.

Les États-Unis interdisent actuellement les touristes britanniques et son meilleur expert en maladies infectieuses, le Dr Anthony Fauci, a signalé qu’il est peu probable que les États-Unis ouvrent un couloir de voyage avec le Royaume-Uni avant septembre.