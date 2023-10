L’appel controversé au tacle des Chiefs Jawaan Taylor assure la sécurité des Jets

Une autre pénalité de Jawaan Taylor a coûté aux Chiefs une place au tableau d’affichage dimanche soir. (Robert Deutsch/Reuters) (USA AUJOURD’HUI USPW / Reuters)

La saga Jawaan Taylor s’est poursuivie dimanche soir. Cette fois, cela a coûté aux Chiefs de Kansas City un score au tableau d’affichage lors d’une victoire de 23-20 contre les Jets de New York.

Le plaqueur droit des Chiefs est sous le feu des projecteurs depuis que son alignement illégal et ses faux départs apparents ont été largement ignorés lors de la première semaine contre les Lions de Détroit. Depuis, il s’en est sorti sans grand-chose aux yeux des responsables de la NFL.

Au cours de la deuxième semaine, Taylor a été condamné à cinq pénalités et s’est retrouvé brièvement sur le banc par l’entraîneur-chef Andy Reid. Taylor a été signalé deux fois de plus au cours de la semaine 3, ce qui a suscité des appels de Reid et du quart-arrière Patrick Mahomes selon lesquels les officiels ciblaient injustement Taylor pour des sanctions.

Jawaan Taylor est-il « harcelé »

« Il est peut-être un peu harcelé ici, je l’ai senti aujourd’hui », a déclaré Reid après la victoire de 41-0 contre les Bears la semaine dernière.

Mahomes a décrit l’attention portée à Taylor comme « sauvage pour moi ». Les plaintes font écho à celles des fans des Chiefs qui s’attardent sur les réseaux sociaux depuis la semaine 2. L’appel de dimanche à Taylor contre les Jets de New York ne va pas les apaiser.

L’appel limite dimanche mène à 2 points pour les Jets

Les Chiefs ont gardé les Jets hors du tableau de bord tout au long du premier quart alors qu’ils prenaient une avance de 17-0. Ensuite, une pénalité de masque facial contre Taylor au début de la seconde a placé les Jets au tableau.

À la suite d’un botté de dégagement, les Chiefs ont commencé à s’enfoncer profondément dans leur propre territoire sur la ligne des 4 verges. Aux deuxième et 10e, Mahomes est retombé dans la zone des buts. Le secondeur des Jets, Bryce Huff, a poursuivi Mahomes et a battu Taylor sur le jeu. Taylor a répondu en saisissant le masque de Huff.

Les officiels ont pénalisé Taylor pour cette infraction. Et comme ils ont déterminé que la pénalité était encourue dans la zone des buts, cela a abouti à une sécurité. Cela représente deux points pour les Jets et une perte de possession pour les Chiefs.

Les arbitres ont-ils bien compris ?

La pénalité était une évidence. Taylor a très clairement saisi le masque de Huff. Mais la détermination d’une sécurité est suspecte.

La rediffusion de la vidéo depuis la ligne de touche montre que Taylor a d’abord saisi le masque de Huff en dehors de la zone des buts. La pénalité a d’abord eu lieu plus près de la ligne des 1 yards. Si la pénalité n’avait pas commencé dans la zone des buts, elle n’aurait pas dû donner lieu à une sécurité.

« C’est là que tout commence », a expliqué Terry McAulay, analyste des règles de NBC. « Donc, si cette saisie se produit sur le terrain avant qu’il ne soit dans la zone des buts, ce n’est pas une sécurité. »

McAuley a déclaré que NBC s’était entretenu avec les responsables de la rediffusion de la NFL qui avaient lancé l’appel de sécurité. Selon McAuley, « ils croient que cela s’est produit juste au-delà de la ligne de but et qu’il s’agit d’une sécurité. »

La vidéo ci-dessus montre que Taylor a d’abord saisi le masque de Huff en dehors de la zone des buts. Mais la sécurité était de mise et les Jets ont marqué leurs premiers points de la soirée. Le chiffre d’affaires a abouti à un panier des Jets sur leur possession suivante pour réduire leur déficit à 17-5.

Un autre appel controversé aide les Jets sur TD à conduire

Pire encore pour les Chiefs, une autre pénalité douteuse a aidé les Jets à marquer un touché lors de leur prochain entraînement. New York a pris possession du territoire de Kansas City après une interception de Mahomes. Lors de leur premier jeu de mêlée, le porteur de ballon Breece Hall a été plaqué pour un gain de 2 verges après une passe d’écran. Mais le jeu a rapporté 17 verges lorsque les officiels ont signalé Derrick Nnadi pour un plaquage au collier de cheval sur le jeu.

Voici le tacle. Nnadi a attrapé le devant du maillot de Hall et l’a traîné sur le gazon.

Une pénalité de collier de cheval est prononcée lorsqu’un défenseur attrape un joueur par l’arrière ou sur le côté par le col.

« Non, ce n’est pas un tacle de cheval », a déclaré McAuley. « Il doit être à l’intérieur du col, sur le côté ou à l’arrière, dans la zone de la plaque signalétique. C’est à l’avant. Ce n’est pas un collier de cheval. »

Cela a été considéré comme un plaquage de collier de cheval sur le terrain et la pénalité a avancé les Jets jusqu’à la ligne des 29 verges des Chiefs. Six jeux plus tard, le quart-arrière Zach Wilson a trouvé CJ Uzomah pour un touché qui a réduit le déficit de New York à 17-12.