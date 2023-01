L’appel caritatif Guardian and Observer se termine avec plus de 1,5 million de livres sterling récoltées

Plus de 1,5 million de livres sterling ont été collectés pour l’appel du Guardian and Observer en faveur d’organisations caritatives de base travaillant en première ligne de la crise du coût de la vie dans certaines des communautés les plus défavorisées du Royaume-Uni.

Les dons à l’appel, qui s’est terminé dimanche soir à minuit, seront partagés entre nos deux partenaires caritatifs, Citizens Advice et Locality, leur permettant d’investir dans des services locaux allant des banques alimentaires d’urgence et des chambres chaudes aux conseils sur la dette et le logement, et la santé mentale. aider.

Un total de 1 557 000 £, y compris l’aide-cadeau estimée, a été collecté au cours de la campagne de 38 jours, ce qui en fait l’appel caritatif Guardian and Observer le plus réussi depuis 2016. Plus de 13 400 personnes ont fait un don, dont plusieurs centaines de lecteurs qui ont téléphoné pour leur don à le téléthon annuel des journalistes organisé en décembre.

La rédactrice en chef du Guardian, Katharine Viner, a déclaré : « La campagne caritative de cette année a été vraiment inspirante en mettant en évidence le travail essentiel effectué dans tout le pays en ces temps difficiles. Merci aux lecteurs du Guardian et de l’Observateur pour leur générosité, ce qui signifie qu’un travail plus brillant sera fait par des gens brillants pour maintenir l’unité de leurs communautés.

L’entreprise et l’engagement de nos partenaires d’appel à répondre aux difficultés et à la pauvreté auxquelles sont confrontées les communautés locales ont été mis en évidence dans une série d’articles et un court métrage Anywhere But Westminster au cours du mois dernier, axés sur le travail de leurs membres et de leurs branches à l’échelle du Royaume-Uni. .

Clare Moriarty, directrice générale de Citizens Advice, a déclaré : « La générosité dont ont fait preuve les lecteurs du Guardian et de l’Observer lors de l’appel de cette année est tout simplement incroyable. Nous sommes extrêmement reconnaissants à tous ceux qui ont soutenu la campagne.

Elle a ajouté: «Chaque jour, nos conseillers aident à fournir un radeau de sauvetage aux personnes qui ne peuvent plus se permettre de chauffer leur maison et de mettre de la nourriture sur la table. Le soutien apporté à l’appel de cette année témoigne de leur travail et nous permettra surtout de continuer à être là pour les personnes confrontées à des choix impossibles.

Tony Armstrong, le directeur général de Locality, a déclaré: «C’est incroyable de voir à quel point cet appel a trouvé un écho auprès des lecteurs de Guardian et Observer. Le travail des organisations communautaires locales a trop souvent été sous-évalué ou ignoré.

« Les membres de la localité n’ont pas de budgets énormes. Ce qu’ils ont, c’est la connaissance locale, la confiance dans leurs communautés et la ténacité de faire bouger les choses lorsque d’autres ont radié leurs quartiers. Ce sont là les compétences vitales que possèdent les organismes communautaires et votre soutien contribuera à garantir qu’elles ne seront pas perdues.