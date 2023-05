L’appel aux élections choc du Premier ministre espagnol met au pas la coalition indisciplinée

Inscrivez-vous à l’e-mail View from Westminster pour une analyse d’experts directement dans votre boîte de réception Recevez gratuitement notre e-mail View from Westminster

L’appel aux élections générales anticipées du Premier ministre espagnol Pedro Sánchez brise la coalition qu’il a construite avec le parti d’extrême gauche United We Can, marquant une ligne dans le sable avec un mouvement né de l’activisme populaire dont les fortunes électorales ont piqué du nez.

Lundi, Sánchez a avancé une élection nationale prévue de décembre au 23 juillet après que le Parti populaire conservateur, ou PP, et le mouvement d’extrême droite Vox aient considérablement augmenté leur part de voix lors des élections locales et régionales de dimanche.

Le Parti socialiste ouvrier espagnol de Sánchez, connu sous l’acronyme espagnol PSOE, dirige un gouvernement central minoritaire avec United We Can depuis 2019, mais les disputes internes avec ses partenaires de la coalition font de plus en plus la une des journaux. La direction de United We Can est également engagée dans une querelle distincte avec la vice-première ministre Yolanda Díaz, qui a lancé son propre mouvement politique, Sumar.

Ernesto Pascual, politologue et professeur à l’université UOC de Barcelone, a déclaré que le Premier ministre voulait forcer la main des groupements peu performants et qui se chamaillent à la gauche de son propre parti, pour clarifier qui avait la capacité et la volonté de gouverner le pays. .

« Pedro Sánchez a besoin d’un bloc à sa gauche qui soit uni. Donc, ce qu’il fait, c’est empêcher United We Can et Sumar de s’affronter », a déclaré Pascual. « Il leur dit, regardez, ce sont les résultats électoraux. Soit vous vous unissez, soit ce sera un désastre.

Bien que la part de vote globale des socialistes soit restée largement stable dans le vote local et régional, la performance désastreuse de United We Can à travers le pays laisse à la coalition un mandat discutable pour continuer.

« Pedro Sánchez pourrait lire les résultats comme la nécessité de briser le gouvernement actuel en espérant que le parti ait encore un certain poids pour gagner les élections nationales à court terme », a déclaré Nagore Calvo Mendizabal, maître de conférences en études espagnoles et européennes au King’s College. Londres.

Dimanche a marqué le nadir des performances électorales de United We Can depuis qu’il a remporté ses premiers votes lors d’une élection européenne en 2014.

Le parti a été fondé par le précurseur espagnol du mouvement de protestation Occupy et était à l’origine dirigé par le professeur d’université Pablo Iglesias. S’attaquant à la politique d’austérité imposée par les retombées de la crise financière de 2008, United We Can a promis une politique tirée de l’activisme de base et est devenue une force nationale.

Après avoir rejoint le gouvernement de coalition en 2019 avec les socialistes, United We Can s’est concentré sur des questions telles que l’identité de genre et les droits LGBTQ. « Ce sont des valeurs que l’électorat traditionnel du PSOE ne comprend pas », a déclaré Pascual. « Ils comprennent des problèmes comme le salaire minimum et l’inflation. »

Le style combatif du parti a conduit à une furieuse confrontation avec le PP et Vox au parlement. Iglesias a officiellement quitté la politique en 2021, bien que certains le voient comme tirant toujours les ficelles, plus récemment dans les négociations avec Sumar sur tout pacte électoral. « Derrière, il y a le père fondateur qui refuse de lâcher les rênes », a ajouté Pascual.

Depuis lors, le PSOE et United We Can se sont ouvertement divisés sur les réformes que les socialistes ont ordonnées pour une loi controversée sur le consentement sexuel, qui avait ouvert une échappatoire pour que les violeurs voient leur peine réduite.

Alors que certains verront un retour à la politique bipartite qui dominait l’Espagne jusqu’à ce que United We Can fasse irruption sur la scène, d’autres insistent sur le fait que les partis régionaux espagnols et l’extrême droite sont encore assez puissants pour contrôler tout gouvernement PP ou PSOE sans United We Peut.

Alors que le « choc » de l’annonce retentit, a déclaré Sandra León, politologue à l’Université Carlos III de Madrid, le Premier ministre a calculé qu’il valait la peine d’éviter « les coûts de la division interne au sein du gouvernement jusqu’en décembre ».

L’objectif global, León et Pascual sont d’accord, sera de déconcerter les ennemis internes et externes. La poignée de socialistes qui ont obtenu de bons résultats aux élections régionales sont précisément les candidats qui pourraient menacer l’autorité de Sánchez au sein du PSOE. Pendant ce temps, les électeurs verront Vox prendre les décisions avec le PP nominalement modéré en temps réel dans les prochaines semaines, et pourraient choisir de voter pour les socialistes pour empêcher Vox d’étendre leur pouvoir au parlement.

Il y a cependant plusieurs complications inhérentes à la nouvelle date. Une élection fin juillet est sans précédent dans un pays du sud de l’Europe comme l’Espagne, alors que beaucoup seront en vacances loin de leur adresse de vote enregistrée et que les partis politiques seront en plein milieu de la négociation d’alliances issues des élections locales.

Le gouvernement devra également faire face à la prise en charge par l’Espagne de la présidence tournante de l’Union européenne le 1er juillet et à ses négociations actives avec le Royaume-Uni sur un accord post-Brexit pour l’enclave britannique de Gibraltar.