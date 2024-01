L’appel automatisé du New Hampshire était censé ressembler à Biden : NPR

basculer la légende Will Weissert/AP

Will Weissert/AP

MANCHESTER, NH — Le bureau du procureur général du New Hampshire enquête sur des appels enregistrés qui semblent utiliser une voix conçue pour ressembler au président Biden pour dire aux électeurs de ne pas voter lors de la primaire présidentielle de l’État mardi.

“Bien que la voix de l’appel automatisé ressemble à celle du président Biden, ce message semble avoir été généré artificiellement sur la base des premières indications”, a déclaré le bureau de l’AG dans un communiqué. une déclaration.

L’appel, envoyé dimanche, disait : “Votre vote fait une différence en novembre, pas ce mardi”.

Biden ne figurera pas sur le scrutin primaire démocrate en raison d’un différend entre l’État et le Comité national démocrate sur le calendrier des nominations du parti. Au lieu de cela, certains militants exhortent les électeurs du New Hampshire à écrire au nom de Biden afin qu’il remporte malgré tout la primaire.

“Ces messages semblent être une tentative illégale de perturber les élections primaires présidentielles du New Hampshire et de supprimer les électeurs du New Hampshire”, a écrit le bureau du procureur général de l’État dans le communiqué.

L’appel a été conçu pour suggérer à tort qu’il a été envoyé par Kathy Sullivan, la trésorière d’un comité politique qui a encouragé les électeurs à écrire au nom de Biden sur le scrutin primaire démocrate de mardi.

“Ma tête a explosé et j’ai dit : ‘Je ne peux pas croire qu’un fils de pute essaie d’empêcher le vote de mardi'”, a déclaré Sullivan, qui a été président du Parti démocrate du New Hampshire et membre du Parti démocrate du New Hampshire. la DNC.

La campagne Biden a déclaré que ces appels faisaient partie d’un effort de désinformation qui sape le processus démocratique dans le New Hampshire.

“La désinformation visant à supprimer le vote et à saper délibérément des élections libres et équitables ne tiendra pas, et lutter contre toute tentative de saper notre démocratie continuera d’être une priorité absolue pour cette campagne”, a déclaré Julie Chávez Rodriguez, qui dirige la campagne Biden-Harris. , a déclaré dans un communiqué.

Les experts électoraux ont exprimé leur inquiétude quant à l’impact de l’intelligence artificielle sur la campagne de 2024.

Ces appels sont un « canari dans la mine de charbon pour ce que nous allons voir » pour le reste de ce cycle électoral en matière de désinformation, a déclaré David Becker, directeur exécutif du Centre pour l’innovation et la recherche électorales.

“Il se pourrait très bien que cela n’ait pas été conçu pour aider autant la campagne ou pour nuire au président Biden, mais pour être l’un des premiers coups de feu en 2024 de certains acteurs, qu’ils soient étrangers ou nationaux, simplement pour nous amener à se méfient généralement de notre système électoral dans son ensemble”, a déclaré Becker. “Ceux qui propagent la désinformation, qu’ils utilisent ou non l’IA, ont la tâche plus facile que ceux qui diffusent des informations précises.”

Avec un reportage de Tamara Keith et Miles Parks de NPR